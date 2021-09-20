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Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику

При поддержке Минпромторга ВЭБ.РФ​ нанял специалистов с UMC, тайваньского производителя полупроводников, через свое дочернее предприятие «НМ-Тех». Специалисты нужны для запуска нового производства, которое ВЭБ.РФ​ планирует организовать на базе обанкроченного завода «Ангстрем-Т».

Рекрутирование тайваньских специалистов

ВЭБ.РФ через свою «дочку» «НМ-Тех» при поддержке Минпромторга нанял несколько десятков специалистов с UMC, тайваньского производителя полупроводников, третьего в мире по объему производства с долей рынка 8,5%. Специалистам предложили конкурентную зарплату и переезд вместе с семьями в Россию. Запуск нового производства планируется на базе завода «Ангстрем-Т», который был выкуплен «НМ-Тех» в июне 2021 г. за 8,4 млрд руб, — сообщает «Коммерсант».​

​Предыстория

Еще летом 2021 г. начался ввоз иностранных сотрудников, а сейчас с тайваньскими специалистами заключают долгосрочные контракты: на пять или десять лет. Зарубежные кадры необходимы не только для запуска нового производства, но и для трансфера технологий, последующего обучения молодых российских специалистов. Предположительно завод будет выпускать микросхемы с топологией 130–90 нм​ на производственной линии, запущенной «Ангстрем-Т» на оборудовании американской компании AMD.

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ВЭБ.РФ перевезет в Россию несколько десятков тайваньских специалистов для налаживания отечественного производства микрочипов

​Найм зарубежных специалистов обсуждался еще в 2020 г. на межведомственных совещаниях у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «Предлагалось предоставить льготную ипотеку на жилье, конкурентную зарплату, полный соцпакет, а также организовать перевоз их семей в Россию», — сообщает источник «Коммерсанта».

В марте того же года Михаил Мишустин, председатель правительства России, заявил, что на развитие электронной промышленности до 2024 г. страна потратит 266 млрд руб.

​Дефицит специалистов

Минпромторг подсчитал, что для развития российских микроэлектронных предприятий необходимо выпускать как минимум 10 тыс. кадров ежегодно — вплоть до 2030 г. Но, сегодня российские вузы выпускают примерно в семь раз меньше: только 1,2–1,5 тыс. специалистов. За них ведется конкуренция как между отечественными компаниями, так и на международном рынке. Зарплата ведущего специалиста в этой области может достигать $20 тыс. в месяц.

Высокотехнологичные отрасли сегодня испытывают острый дефицит кадров, особенно это касается микроэлектроники. Не хватает разработчиков, программистов, тестировщиков и инженеров. Спрос превышает предложение примерно в три-четыре раза, об этом сообщает директор по развитию бизнеса «Байкал Электроникс» Виталий Богданов. Он считает, что для успешного трансфера технологий сегодня необходимо привлечение зарубежных специалистов.

​«НМ-Тех» ищет специалистов

«НМ-Тех» – современная российская научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов. ООО «НМ-Тех» на 100% принадлежит ВЭБ.РФ, государственному инвестиционному банку, и его уставный капитал составляет более 54 млрд руб. Сейчас на hh.ru размещены вакансии «НМ-Тех»: ведущий специалист по закупкам, специалист по подбору персонала, инженер по обслуживанию оборудования, начальник отдела поддержки заказчиков. На конец 2020 г. в совет директоров «НМ-Теха» входили вице-премьер Юрий Борисов и заместитель главы Минпромторга Василий Шпак.

В июне 2021 г. CNews сообщал (https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-24_obankrochennyj_zavod_mikroelektroniki), что «НМ-Тех» выкупила имущество завода «Ангстрем-Т», который обанкротила ВЭБ.РФ. «НМ-Тех»​ занялась поиском новых специалистов и высказала намерение возобновить работу завода до конца 2021 г.​

Дарья Лебедева

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