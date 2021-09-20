МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft

Министерство иностранных дел планирует закупить для консульского департамента на 26,8 млн руб. российские операционные системы и системы управления базами данных. С 2019 г. МИД уже закупал ОС ALT Linux и Astra Linux, а выбор министерства в области СУБД пал на Postgres Pro. В предыдущих двух контрактах на схожие закупки ПО для министерства поставляла компания «Парамитек», по мнению следствия, завышавшая в 2019-2020 гг. цены на оборудование и ПО для откатов сотруднику ФСО.

МИД закупает российское ПО

Министерство иностранных дел (МИД) планирует закупить неисключительные права на отечественное ПО для своего консульского департамента на 26,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок 13 сентября 2021 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 21 сентября. Итоги будут подведены 23 сентября.

Судя по технической документации, ведомство закупает отечественные операционные системы (ОС) и системы управления базами данных (СУБД), которые должны присутствовать в Едином реестре российского ПО при Минцифры. Можно предположить, что в части СУБД будет приобретен российский продукт Postgres Pro, так как среди требований к ОС министерство прописало «должна включать CУБД PostgreSQL с патчами "1С"». По данным сайта госзакупок, в предыдущие годы министерство для консульского департамента закупало СУБД Microsoft — MySQL. Ранее данная информация в СМИ не фигурировала.

На момент выхода материала представители МИДа не смогли рассказать CNews, какими ОС и СУБД консульский департамент пользуется на данный момент. Однако, судя по предыдущим закупкам МИДа для консульского отдела, в августе 2019 г. министерство продлило 500 лицензий на ОС ALT Linux и Astra Linux, а также закупило СУБД Postgres Pro Enterprise и СУБД «Ред база данных». Тогда лицензии и прочее ПО за 18,2 млн руб. министерству поставила компания «Парамитек». В августе 2020 г. МИД закупил ОС Alt Linux в количестве 35 шт. за 754,7 тыс. руб. и ОС Astra Linux Common Edition — 45 шт. за 597,3 тыс. руб. Поставщиком также стала «Парамитек», которая как и в 2019 г. стала единственным участником аукциона.

Что именно закупается



Согласно технической документации, МИД планирует закупить неисключительное право использования на ОС. Она должна поддерживать установку на компьютеры с процессорами стандартной архитектуры x86-64 Intel или AMD. Должна обеспечивать среду установки и запуска Windows-приложений, а также возможность создания резервных копий баз данных MySQL, PostgreSQL и SQLite. Также министерство закупает неисключительные права использования ОС, которые, помимо вышеупомянутых требований, должна включать CУБД PostgreSQL с патчами «1С», говорится в техническом задании.

МИД планирует потратить около 27 млн руб. на российские ОС и СУБД

Также ведомству требуется неисключительное право использования промышленной сертифицированной СУБД, которая должна быть сертифицирована во ФСТЭК и поддерживать все основные платформы и ОС (Microsoft Windows, Linux-дистрибутивы, в том числе ОС российского производства: «РЕД ОС», ALT Linux, Astra Linux, Rosa), говорится в тендерной документации.

Помимо этого, для консульского департамента МИДа закупаются инсталляционные пакеты ОС и СУБД, сертифицированный дистрибутив средства защиты информации Kaspersky. В том числе, министерство продлевает неисключительные права на системы автоматизации процесса реагирования на инциденты информационной безопасности, системы мониторинга событий информационной безопасности, а также использования программного продукта коммуникационной платформы.

Подробности о прежнем поставщике МИДа

В 2020 г. гендиректора и учредителя компании «Парамитек» Алексея Чернецких вызвали на допрос по уголовному делу о хищении бюджетных средств при поставках для нужд Федеральной службы охраны (ФСО) маршрутизаторов Juniper, защищенных компьютеров и расходных материалов. Сторона обвинения подозревала Чернецкого в том, что он скроется и воспрепятствует ходу расследования, что и послужило причиной задержания после допроса, ранее писал «Коммерсант».

По версии следствия, в 2018 г. Алексей Чернецких и второй учредитель «Парамитек» Наталия Потапова регулярно встречались в Москве с исполняющим обязанности заместителя руководителя контрактной службы ФСО для обсуждения плана победы компании в конкурсе на поставку оборудования. Чернецких и Потапова, по версии следствия, там и договаривались о завышенных ценах, которые компания представит на конкурсе. Согласно плану, после оплаты контракта 3% его суммы должны были достаться представителю ФСО. Из заключения привлеченных следствием специалистов следует, что цены на оргтехнику были завышены по сравнению со среднерыночными на 30%. В 2018-2019 гг. «Парамитек» становится поставщиком компьютерной и другой техники для ФСО, заключив четыре договора на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб., из которых, по мнению следствия, было похищено более 48 млн руб.

В 2020 г. Потапову и Чернецких отправили в СИЗО, но после признания своей вины и досудебных соглашений с прокураторой они были отправлены под домашний арест. В феврале 2021 г. Потапова и Чернецких, которым, помимо мошенничества инкриминировали ч. 4 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу — в рамках сделки с прокуратурой дали показания против одного из участников мошеннической схемы. В мае 2021 г. оба были отпущены из под домашнего ареста.

По данным «Контур.фокуса», «Парамитек» заключил 355 госконтрактов на общую сумму 2,5 млрд руб. В 2021 г. компания заключила восемь контрактов на поставку ПО и оборудования для ФСО. Максимальная цена контракта с ведомством — 12,2 млн руб.