Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Организаторы премии RUSSOFT Awards 2021 назвали СNews ИТ СМИ в России.

Награждение

14 сентября 2021 г. на пресс-клубе «Руссофт» представители ведущих российских софтверных компаний обсудили наиболее актуальные вопросы хода цифровой трансформации в России и вручили награды премии RUSSOFT Awards 2021 представителям СМИ. СNews был назван лучшим ИТ СМИ по версии RUSSOFT 2021.

Ежегодная премия RUSSOFT Awards проводится уже третий раз и успела стать традицией. В процессе выбора и голосования активное участие принимали все компании «Руссофт».

«Мы благодарим «Руссофт» за высокую оценку нашей работы. CNews — почти ровесник ассоциации. Более 20 лет мы рассказываем о развитии ИКТ-рынка и растем вместе с ним, — отметила на награждении главный редактор CNews Александра Кирьянова. — Внимание к темам цифровизации бизнеса и государства сегодня колоссальное. CNews — крупнейшее СМИ о цифровой экономике с самой большой аудиторией и самой большой командой журналистов и редакторов по этой тематике. Мы открыты для рынка, его игроки приходят к нам со своими болями и успехами. Наши сайт и мероприятия мы видим в первую очередь как площадку для обсуждения проблем цифровизации и источник качественной информации о рынке ИКТ».

Последние достижения

На протяжении 20 лет работы CNews мы наблюдаем постоянный рост интереса к теме информационных технологий; статистика аудитории CNews бьет рекорды.

Президент «Руссофт» Валентин Макаров вручает награду ассоциации главному редактору CNews Александре Кирьяновой

В частности, 28 августа и 15 октября 2020 г. материалы издания прочли по 259 тыс. человек, а 19 июня аудитория достигла отметки 296 тыс. Число посетителей портала в месяц превышает 3 млн человек.

В 2021 г. число читателей сайта CNews.ru регулярно достигает 200 тыс. человек в сутки.

Сегодня CNews является крупнейшим в России организатором мероприятий по теме информационных технологий и цифровой экономики (около 50 конференций в год с численностью аудитории до 200 человек). Большое развитие получили проекты CNews: CNews FORUM, CNews Conference, Market.CNews.

CNews FORUM

Крупнейшим мероприятием является CNews FORUM, который ежегодно проводится с 2007 г. и собирает более 1500 профессионалов отрасли. На форуме проводится оживленная дискуссия по вопросам информатизации госсектора и экономики, в которой принимают участие предcтавители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты. Целью мероприятия является предоставление независимой площадки для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов.

Market.CNews

Другим значимым проектом CNews стал ИТ-маркетплейс Market.CNews, агрегатор предложений от компаний-поставщиков корпоративных ИТ-услуг. Он был запущен в сентябре 2019 г.

Награда премии RUSSOFT Awards 2021

За последний год Market.CNews провел несколько подробных обзоров ИТ-маркетплейса и составил рейтинги «Рейтинг BPM-систем 2021», «Обзор технологии Low-Code/No-Code, рейтинг игроков рынка», «Рейтинг лучших мировых облачных провайдеров».

Сегодня он представляет собой удобный сервис для выбора тарифов и поставщиков по 16 ИТ-услугам, объединенных в четыре категории: инфраструктура как сервис, программное обеспечение как сервис, платформы как сервис, услуги ЦОД.

В ближайшее время Market.CNews обещает запустить личный кабинет для компаний. Важно, что Market.CNews был и остается независимым ИТ-маркетплейсом, не аффилированным ни с одним из поставщиков услуг. Market.CNews позволяет выбрать нужный тариф по ряду параметров. Отличительной особенностью является возможность расчета точной стоимости услуги под заданные условия. Целью проекта является предоставление гибкого и удобного сервиса для посетителя, чтобы он мог по собственным критериям выбрать поставщика ИТ-услуг, а также обеспечить поставщику эффективный канал для привлечения клиентов.