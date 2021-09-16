В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом

Раньше остальных

Как стало известно CNews, первым российским разработчиком и серийным производителей планшетов на отечественных мобильных ARM-процессорах «Скиф» может стать компания «Рикор», существенно обогнав при этом многочисленных конкурентов. О планах организации редакции рассказал вице-президент по развитию «Рикора» Борис Иванов.

По его словам, прототип устройства будет представлен к концу 2021 г., а полностью разработка планшета должна завершиться в I квартале 2022 г. Серийное производство гаджета намечено на II квартал 2022 г. на собственном заводе компании, расположенном в Арзамасе Нижегородской области. Предприятие, именуемое «Арзамасский завод радиодеталей» ведет свою историю с советских времен — с 1966 г.

На нем осуществляется выпуск всех комплектующих для вычислительной техники «Рикора»: материнских плат, корпусов, бэкплейнов (объединительных плат) и плат расширения. По оценкам Иванова, мощности предприятия позволят выпускать 40-70 тыс. планшетов в месяц.

Собственные инвестиции «Рикора» в проект составят более 300 млн руб. Цену конечного устройства в компании пока спрогнозировать не готовы. Будущая функциональность гаджета разработчикам также пока полностью не ясна, что не позволяет сравнить планшет с какой-либо известной на рынке моделью.

Среди разработчиков планшетов на «Скифе» наметился лидер с собственным экс-советским радиозаводом

При этом на массового потребителя планшет не ориентирован (розничная продажа не предполагается). Своими потребителями «Рикор» видит предприятия госсектора. Характеристики устройства подобраны с учетом корпоративных требований Минобороны, Минобрнауки, Минздрава.

Кого планирует обогнать «Рикор»

Напомним, процессор «Скиф» является разработкой зеленоградского научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Создание 28-нанометрового чипа было субсидировано Минпромторгом.

Инженерные образцы «Скифа» «Элвис» получил еще в 2019 г. Однако первая серия чипов оказалась в распоряжении компании лишь в июле 2021 г. — с задержкой примерно на семь месяцев в связи с известным общемировым кризисом контрактного производства электронных компонентов.

Первые отладочные платы различной конфигурации со «Скифами» 10 сентября 2021 г. «Элвис» передал пяти организациям. Среди разработчиков «железа» они достались входящему в «Ростех» НИИ «Масштаб», а также компаниям ICL и «Байтэрг». Все они уже были знакомы со «Скифами» и могли вести предварительные разработки, но раньше в их распоряжении была только документация.

В некотором смысле именно этот момент можно считать стартом своеобразной гонки разработчиков планшетов. Представитель «Рикора» также присутствовал на презентации процессора, но количество плат у «Элвиса» было ограниченным. По всей видимости «Рикор» может оказаться в числе нескольких компаний, потребности которых «Элвис» обещал удовлетворить в течение месяца. Всего же в очереди на платы с чипами стоит порядка 100 разработчиков «железа» и ПО.

«Сейчас мы работаем по документации, — говорит Иванов. — Отладочная плата для разработки “железа” не нужна. Скорее для написания загрузчика, чтобы распараллелить процессы разработки».

Те компании, которые уже успели сделать заявления о создании своих планшетов на «Скифах», от «Рикора» действительно должны сильно отстать. В частности заместитель гендиректора «Байтэрга» Константин Ревин сообщил CNews, что предсерийные планшеты его компания планирует создать к маю-июню 2022 г. Серийная партия может появиться к концу 2022 г. При этом другой представитель «Байтэрга» уточнил РБК, что массовое производство и выпуск изделий можно организовать к концу 2023 г.

Первым мобильным устройством, которое на «Скифе» создаст дочерняя структура НИИ «Масштаб» — «Смартэкосистема», станет смартфон Ayya T1. Планшет компанией также будет разработан, но позже. В то же время, в разговоре с CNews и. о. гендиректора «Масштаба» Александр Лысенко сообщил, что рассчитывает сформировать для «Элвиса» заказ «Скифов» под первую партию смартфонов на них примерно к весне 2022 г. Полная разработка устройства на тот момент еще завершена не будет и продолжится. Точные же сроки появления телефонов на чипах «Элвиса» Лысенко пока назвать не готов. Поэтому вполне очевидно, что серия следующих за смартфонами планшетов появится значительно позже сроков, заявленных «Рикором».

Что же касается российской ICL, то, как рассказал РБК советник председателя совета директоров компании Сергей Свиридов, первые планшеты на скифах организация намерена выпустить к середине 2022 г. В материале издания этот вопрос не уточняется, но видимо речь идет не о серийном массовом выпуске к этому времени.

За счет чего «Рикор» планирует получить фору

Главным своим преимуществом перед конкурентами «Рикор» считает тот факт, что за счет собственного арзамасского завода он может сосредоточить полный цикл изготовления продукта, включая материнскую плату и корпус.

Также в компании заверяют, что разработка планшета уже ведется, причем достаточно давно. За неимением «Скифа» были задействованы азиатские чипы сходных параметров компаний Qualcom и MediaTek Helio P70. В этом, правда, «Рикор» действует по той же схеме, что и НИИ «Масштаб», уже выпустивший свой планшет на MediaTek Helio P70.

Правда, «Рикор», в отличие от «Масштаба», свой заказ «Скифов» уже «Элвису» передал. «В следующем году планируем выкупить около 200 тыс. чипов, — сообщил CNews Иванов. — К моменту поступления процессоров у нас будут готовы и компоненты, и пассивные платы, и корпус».

Отметим, что возможность получения от «Элвиса» готовых партий «Скифов» — это узколе место для всех российских разработчиков в силу уже упомянутых верояиных задержек исполнения договоров на азиатском контрактном производстве. Но в этом смысле все заказчики «Элвиса» видимо находятся в равных условиях.

Предварительные параметры планшета «Рикора»

Предполагается, что устройство с диагональю 11 дюймов и разрешением экрана Full HD, будет иметь от 64 ГБ встроенной и от 4 ГБ оперативной памяти. Он будет оснащено двумя камерами на 5 и 12 МП, интерфейсом USB-C и системами навигации GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Мощность аккумулятора составит 8000 мАч.

Предусмотрено размещение SIM-карты. Ориентировочные размеры: 248х180х11 мм, вес устройства не будет превышать 650 г.

На планшете будет предустановлена российская мобильная ОС «Аврора», а также все поддерживаемые ею бизнес-приложения: браузер «Спутник», офисный пакет «Р7-офис», базовый мессенджер R-chat, мобильный банк «ВТБ-онлайн», антивирусы «Лаборатории Касперского» и Dr.Web, корпоративное мобильное рабочее место WorksPad, система профессиональной радиосвязи Ronet, навигатор Navitel и др.

Чем занимается «Рикор»

«Рикор» ведет свою историю с 1993 г. Компания сообщает, что производит серверы стандартной архитектуры x86, серверы на базе открытой архитектуры ARM, системы хранения данных, промышленные компьютеры, оборудование для создания инженерной инфраструктуры ЦОДов.

В организации пояснили CNews, что с юридической точки зрения разработку и маркетинговые мероприятия в компании сейчас осуществляет ООО «Рикор ИМТ» (Москва), серийное производство — ОАО «Рикор электроникс» (Арзамас). Также в структуре компании находится ООО «Рикор геймс», которая занимается контрактной разработкой компьютерных игр.

По данным «Контур.фокуса», единственным учредителем ООО «Рикор ИМТ» с 2016 г. выступает Армен Маргарян. По итогам 2020 г. выручка организации составила 225,8 млн руб. с приростом этого показателя на 38% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 63,8 млн руб. Госконтрактов за компанией не числится.

По собственным данным общества, на которые ссылается «Контур.фокус», основным акционером ОАО «Рикор электроникс» является Армен Маргарян с долей в 63,49%. Владимиру Шестакову принадлежит 10,87%, Андрею Шперлингу — 2,67%, Вадиму Лакееву — менее 0,01%

Последние публичные финансовые данные организации датированы 2019 г. По его итогам ОАО «Рикор электроникс» продемонстрировало выручку в 891,4 млн руб. с приростом этого показателя на 3% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 17,8 млн руб.

По данным «Контур.фокуса», за компанией числится 159 госконтрактов на общую сумму в 277,5 млн руб. Правда последний из них был подписан еще в 2019 г.

Что касается ООО «Рикор геймс», то его единственным учредителем также выступает Армен Маргарян. Данное юрлицо активной финансовой деятельности не ведет.