Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку системы автоматического мониторинга сайтов на предмет наличия на них запрещенного контента в социальных сетях. Цена контракта – около 58,5 млн руб., победитель тендера будет объявлен 17 сентября 2021 г. Создание системы должно быть завершено к середине декабря 2021 г.
Автоматическая слежка за интернетом
В России появится система автоматического поиска запрещенной информации на просторах интернета. Создание такой системы заказал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору.
ГРЧЦ разместил на сайте госзакупок тендер на разработку и создание информационной системы «Мониторинга информационных ресурсов» (ИС МИР), которая и займется сканированием Всемирной паутины на предмет поиска и нахождения «запрещенки». Максимальная (начальная) сумма контракта – 58,537 млн руб.
По условиям тендера к участию в нем допускаются только представители малого и среднего бизнеса. Согласно приложенным документам, сбор заявок на участие начался 26 августа 2021 г. и завершился 15 сентября 2021 г. При этом тендер на сайте госзакупок появился 27 августа 2021 г.
К тому же, за прошедшее с момент создания закупки ГРЧЦ успел заменить комплект документов к ней. Проект договора, техническое задание, закупочная документация и др., впервые загруженные 27 августа 2021 г., были выложены в новой редакции 8 сентября 2021 г.
Подведение итогов госконкурса состоится 17 сентября 2021 г. На момент публикации материала число участников известно не было.
Согласно второй редакции документов к тендеру, создание ИС МИР будет проходить в два этапа. Первый этап продлится со дня заключения договора и до 1 декабря 2021 г., а второй начнется 2 декабря 2021 г. и завершится 15 декабря 2021 г.
Слежка за кондитерской фабрикой
В техническом задании к созданию системы есть пункт 4.2.6 «Требования к функциям сервиса краулинга сети Интернет». В нем, помимо непосредственно требований, перечислено несколько сайтов, которые будет подвергнуты наблюдению со стороны ИС МИР.
На этот пункт обратил внимание портал Habr.com. В нем сказано, дословно, что «сервис должен производить сбор данных из социальных медиа таких, как vk.ru, facebook.com, telegram, twiter.».
Согласно этому пункту, ИС МИР будет в автоматическом режиме искать запрещенный контент на сайте столичной кондитерской фабрики «Верность качеству». Именно ей принадлежит домен vk.ru, зарегистрированный еще в июне 1999 г.
Что такое «twiter.», в документе не указано. Вероятно, авторы хотели привести в качестве примера соцсеть «Вконтакте», доступную по адресу vk.com, и сеть микроблогов Twitter (twitter.com), но подтверждений этому в документе нет.
Сканируя сайты на предмет запрещенного контента, система будет собирать ссылки на его источник, а также определять локацию его источника. Помимо этого, система будет формировать отчет об «эмоциональной окраске» такого контента. «Требуется разработать отчет, в рамках которого будет производиться автоматизированное выявление эмоциональной оценки авторов публикаций относительно исследуемого, оператором системы, объекта. Тональных оценок может быть три: позитивная, негативная и нейтральная», – говорится в пункте 4.2.1.1 техзадания.
Назначение системы
Согласно второй редакции техзадания к проекту, занявшего 28 страниц А4, создание ИС МИР, преследует несколько целей. Главная среди них – это «осуществление автоматизированного мониторинга информационных ресурсов и выявления информации, распространение которой в России ограничено или запрещено». После запуска система должна иметь целый букет функций, среди которых приведены «автоматизация процессов мониторинга информационного пространства», а также «своевременное выявление признаков нарушений законодательства России в медиаматериалах».
Система должна обеспечивать «поддержку принятия решений об отнесении медиаматериалов (групп медиаматериалов) к классам информации, распространение которой в России ограничено или запрещено, и оказывать помощь в «выявлении зеркал (клонов), неточных (смысловых) копий медиаматериалов, распространение которой в России ограничено или запрещено.
Дополнительно системе поручат «выявление наиболее вероятных путей распространения на зеркалах медиаматериалов (групп медиаматериалов) с признаками нарушений законодательства России в зависимости от типа медиаматериала. Вместе с этим она будет применяться при «сборе, хранении, обобщении, систематизации и анализе данных по результатам мониторинга информационного пространства».
Требования к программной составляющей
В техзадании из документации к тендеру перечислено несколько требований, относящихся к программной части новой системы «Мониторинга информационных ресурсов». В частности, серверные компоненты этой системы должны быть представлены «на основе одной из бесплатных операционных систем с открытым исходным кодом на базе GNU/Linux». В качестве примера авторы документа привели дистрибутивы Arch Linux, CentOS и Ubuntu.
ИС МИР должна работать с бесплатными системами управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом. Вариантов предложено несколько – PostgreSQL, MySQL, ClickHouse, MongoDB и др.
Автоматизированные рабочие места (АРМ) пользователей ИС МИР «должны быть реализованы на принципе кроссплатформенности в части основных операционных систем (Microsoft Windows, Linux) и обеспечивать русскоязычный интерфейс», указано в техзадании.
Система поиска «запрещенки» должна поддерживать возможность регистрации в ней не менее 10 тыс. пользователей. Также она должна выдерживать нагрузку от одновременной работы не менее 500 авторизованных пользователей. С учетом этого требования время отклика системы при открытии экранных форм не должно превышать 3 секунд, «за исключением времени первичного запуска клиентского компонента, времени сканирования и печати, времени передачи файлов на сервер, времени формирования печатных форм, времени формирования аналитической отчетности».
В дополнение к перечисленному ИС МИР «должна обеспечивать возможность исторического хранения документов мониторинга, а также оперативного доступа к данным глубиной не менее 36 месяцев» Под оперативным доступом авторы документ подразумевают «доступ из интерфейса системы без необходимости манипуляций с внешними носителями информации».