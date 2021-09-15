Казначейство перевело счета юрлиц в «Электронном бюджете» на российскую СУБД
Одна из крупнейших ИТ-компаний России — «ОТР-2000» перевела подсистему Казначейства на полностью импортонезависимое решение на открытом ПО. Речь идет о замене американской СУБД Oracle на российскую Postgres Pro в одной из подсистем «Электронного бюджета». Переход на новую систему упростит контроль за финансированием госконтрактов, а для исполнителей — работу с бюджетными средствами.
Импортозамещение систем Казначейства
Интегратор «Организационно-технологические решения 2000» («ОТР») перевел одну из ключевых информсистем Федерального казначейства на российскую систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro Enterprise с американской СУБД Oracle. Речь идет о переводе лицевых счетов юрлиц в компонент подсистемы единой системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Этот компонент системы стал первым полностью реализованным на открытом ПО.
Помимо этого, «ОТР» поставит Казначейству Postgres Pro и для импортозамещения решений в системе ГАС «Управление», госинформсистеме о государственных и муниципальных платежах, а также для других подсистем «Электронного бюджета». Российская СУБД обошлась Казначейству в 650,1 млн руб., которые ведомство заплатило поставщику «ОТР» за лицензии указанного отечественного ПО на 2020, 2021 и 2020 гг.
Что изменится
Перевод счетов юрлиц в полностью импортозамещенную систему позволит централизовать работу в едином информационном пространстве госзаказчиков, исполнителей, Федерального казначейства и заинтересованных госорганов. В том числе, перевод минимизирует бумажный документооборот и сделает работу более прозрачной для всех участников казначейского сопровождения. Подсистема упростит контроль за финансированием госконтракта, так как движение средств по нему прослеживается до последнего исполнителя.
Для исполнителей перевод счетов в новую подсистему упростит работу с бюджетными средствами, так как вместо заведения счетов под каждый проект сведения централизуются на одном счете с распределением по проектам. Кроме того, юрлица работают напрямую в системе федерального казначейства — это повышает доступность и качество информации об исполнении госконтрактов.
Благодаря переходу были оптимизированы механизмы заполнения документов — большинство информации заполняется автоматически или из выпадающих списков. Также подсистема интегрирована с Единой информационной системой в сфере закупок, что позволяет открывать и актуализировать аналитические разделы на лицевых счетах автоматически на основании информации о заключенных госконтрактах.
Поставщик Казначейства
В марте 2020 г. CNews писал о начале перевода ключевых информсистем Казначейства с СУБД Oracle Database Enterprise Edition на аналогичный по функциональности софт российской компании Postgres Professional — СУБД Postgres Pro Enterprise. Для этих целей ведомство объявило тендер на поставку лицензий ПО на три года.
В апреле 2020 г. победителем аукциона стала компания «ОТР-БИТ» («ОТР—безопасность информационных технологий»). До 20 февраля 2020 г. «ОТР 2000» выступала стопроцентным учредителем «ОТР-БИТ». На момент публикации материала 100% компании принадлежит ООО «Про ай-ти ресурс»,
Которая, в свою очередь, на 60% сосредоточена у «Капитал трейд» и на 40% — у Алексея Геня. Данные юридические и физлица также находятся в составе учредителей «ОТР 2000».
Подробнее об «ОТР 2000»
«ОТР» — одна из крупнейших ИТ-компаний в сфере услуг управленческого и ИТ-консалтинга, системной интеграции, а также разработки и внедрения. В 2020 г. компания заняла 12 место в рейтинге крупнейших российских поставщиков ИТ-услуг CNews. «ОТР» также занимает 28 строку в рейтинге CNews «Самые крупные ИТ-компании России». Помимо этого, «ОТР» входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
Согласно официальному порталу компании, «ОТР» занимается разработкой информационных систем, системной интеграцией, внедрением ПО, техподдержкой, информационной безопасностью и т.д.
По данным «Контур.фокус», ООО «ОТР 2000», образована 17 августа 2000 г. в Москве. Ее гендиректором заявлен Сергей Манохин, учредителями являются компания «Капитал трейд» (ей принадлежит 60% акций компании), Денис Крикунчик (17,5%), Алексей Геня (7,5%), Дмитрий Рыбаков (7,5%) и Алексей Брызгалов (7,5%). Согласно ЕГРЮЛ, выручка компании по итогам 2020 г. составила 6,5 млрд руб., что на 50% больше, чем по итогам 2019 г. При этом чистая прибыль «ОТР 2000» достигла 148 млн руб. В базе «Контур.фокуса» также содержатся данные о 540 заключенных госконтрактах на общую сумму 2,6 млрд руб.