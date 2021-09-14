Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям

Власти пересмотрели подход к обучению россиян компетенциям в сфере цифровой экономики. Вместо сертификатов на бесплатные курсы гражданам предлагается оплатить обучение по ИТ-специальностям со скидкой 50%. Оказалось, что бесплатно граждане хотят учиться SMM и графическому дизайну, что не соответствует задачам построения цифровой экономики.

Россиян обучат цифровым профессиям за половину стоимости

Минцифры объявило о старте образовательного проекта «Цифровые профессии». Он должен помочь гражданам получить ИТ-образование за половину стоимости. Соответствующее мероприятие включено в федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Обучение предполагается проводить по 29 направлениям, включая Data Science, веб-аналитика, Product Manager, мобильная разработка, разработчик Python, технологии анализа данных, тестирование ПО, технологии искусственного интеллекта, веб-разработка, разработчик С++.

Курсы будут предоставлены «Нетологией», «Яндекс.Практикум», «Университетом Иннополис», Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Центром образовательных компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) и «Инвольта Образование».

Ожидается присоединение к проекту и других образовательных организаций: GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, «1C-Образование», HackerU, Финансовый университет при Правительстве, Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана и Российский экономический университет (РЭУ) им. Г.В. Плеханова.

Власти пересмотрели подход к бесплатному обучению россиян компетенциям в сфере цифровой экономики: теперь государство оплатит лишь 50%

В 2021 г. обучение должны будут пройти 5 тыс. человек, а до конца 2024 г. число слушателей курсов должно составить не менее 110 тыс. человек, говорит директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова. «Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 11 часов посвящены программированию, а это значит, что уже в ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч ИТ-специалистов разного профиля», - добавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Стоимость курсов составляет от 18 тыс. руб. – столько стоит обучение по программе «Веб-разработчик» длиной четыре с половиной месяца. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы и оплаты половины стоимости. Оператором проекта является «Университет 2035» (создан в рамках НТИ), который собира6ет заявки через сайт цифровыепрофессии.рф.

Как раньше россиян обучали компетенциям для цифровой экономики

Власти не впервые задумались в помощи россиянам в обучению цифровой экономики. В конце 2018 г. в федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» было включено мероприятие по реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики. На эти цели из федерального бюджета должно было быть выделено 2,9 млрд руб.

В 2019 г. для реализации соответствующей идеи Минэкономразвития и АНО «Цифровая экономика» были выбраны пять регионов: Республика Татарстан, Башкортостан и Якутия, а также Ростовская и Тульская области. Среди их жителей должно было быть распределено 5 тыс. сертификатов.

Оператором проекта также был «Университет 20.35». Он собирал заявки через сайт Цифровойсертификат.рф, с которого сейчас идет перенаправление на сайт цифровыепрофессии.рф.

Сертификат давал возможность бесплатного обучения в онлайн- или смешанном формате по программе в сфере ИКТ и сквозных технологий цифровой экономики. Провайдерами образовательных услуг должны были стать организации высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также образовательные онлайн-платформы. Объем одного сертификата составлял 15 тыс. руб. – на это сумму государство компенсировало образовательной организации обучение гражданина.

В 2020 г. проект был расширен на 48 регионов, гражданам было выдано еще 33 тыс. сертификатов. Обладателям сертификатов были доступны 22 образовательных курсов, включая искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и др. До конца 2021 г. должно было быть роздано 160 тыс. сертификатов.

Почему власти отказались от сертификатов на бесплатное обучение цифровым компетенциям

Однако в конце 2020 г. у федпроекта «Кадры для цифровой экономики» сменился куратор: вместо Минэкономразвития им стало Минцифры. Сам федпроект также был радикально изменен.

Источник, близкий к разработчикам нацпрограммы «Цифровая экономика», таким образом пояснил отказ от программы сертификатов на обучение цифровой экономики. «Цифровую профессию по сертификатам не получишь, а это не те ИТ-кадры, которые нужны, - говорит собеседник CNews. - Граждане, в основном, выбирали что-то из серии SMM или графический дизайн, а цифровой экономике нужны ИТ-специалисты, специалисты по анализу данных и т.д.»

Гендиректор Агентства развития профессионального мастерства Worldskills Russia Роберт Уразов считает, что идея с сертификатами на обучение цифровой экономики не получила развития из-за нежелания граждан инвестировать в свое обучение. «Изначально предполагалось, что по цифровому сертификату будет возможность доплаты за дополнительное обучение и граждане начнут вкладывать деньги, - говорит глава Worldskills Russia. - Но граждане не стали этого делать. Дело в том, что в России нет артикулированной стоимости труда».

«Нет условной биржи, в которой бы фиксировалось, насколько человек будет больше получать за получение дополнительного образования, - добавляет Уразов. - Есть корпоративные истории и разного рода обзоры, но они иногда грешат ошибками. Кроме того, российские компании не особо любят раскрывать расценки по зарплате. Все это создает условия, когда гражданин не особо понимает, вложив какую-то сумму в свое образование, как он их отобьет».