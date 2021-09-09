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Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch

В России начали сбоить популярные сайты и сервисы, включая Avito, Twitch, игру World of Tanks и др. Пользователи стали испытывать трудности с доступом к ним. Провайдеры и разработчики этих сервисов уверены, что во всем виноват Роскомнадзор и его сентябрьская охота на VPN-сервисы. Регулятор все отрицает.

Неустойчивый Рунет

Блокировка популярных в России VPN-сервисов, которую Роскомнадзор начал 3 сентября 2021 г. стала угрожать устойчивой работе Рунета. Как пишет «Коммерсант», пользователи многочисленных сервисов активно жалуются на сбои в доступе к целому ряду сайтов, а также на невозможность пользоваться мобильными приложениями, требующими доступ в интернет.

Одними из первых забили тревогу геймеры, играющие в World of Tanks и World of WarShips. В дальнейшем к ним присоединились и пользователи популярного у игроков стримингового сервиса Twitch.

На схожие проблемы в последние дни жалуются и пользователи стримингового сервиса FlashScore для трансляций футбольных турниров. При попытке подключиться к нему через мобильное приложение в сетях некоторых операторов связи возникает ошибка доступа.

Проблема не надумана

На сложившуюся с интернетом в России ситуацию обратили внимание не только пользователи сбоящих сервисов, но и их создатели. Так, белорусская компания Wargaming, развивающая World of Tanks, World of WarShips и целый ряд других онлайн-игр, сообщила о проблемах с доступом к ее проектам в опубликованном 6 сентября 2021 г. официальном заявлении.

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Оборудование, предназначенное для защиты Рунета от внешних факторов, само оказалось угрозой для него

В нем сказано, что нестабильное соединение с игровыми серверами у пользователей из России напрямую связано с блокировкой VPN-сервисов при помощи оборудования для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI). Такое же «железо», как сообщал CNews, использовалось в Белоруссии в августе 2020 г. для блокировки интернета по всей стране во время скандально известных президентских выборов.

«В процессе блокировок было затронуто множество UDP-портов (элемент сетевых протоколов интернета – прим. CNews), в том числе те, которые используются в игре. Закрытие UDP-портов приводит в World of WarShips к невозможности войти в игру и отключению от сервера во время сбоя», – утверждают представители разработчика игр.

По их словам, случившееся касается не только федеральных операторов связи, но небольших региональных компаний.

Разработчики FlashScore тоже подтверждают, что в последние несколько дней у россиян наблюдаются трудности с доступом к их сервису. Однако они пока не спешат винить во всем Роскомнадзор. «Мы знаем о трудностях, с которыми пользователи сталкивались в последние дни. Мы исследуем проблему с нашей стороны, в частности техническую инфраструктуру, но пока не нашли точную причину сбоя», – сообщили они «Коммерсанту».

Роскомнадзор вину не признает

По информации издания, российский регулятор интернета пока не спешит признать, что недоступность популярных у россиян веб-сервисов имеет прямое отношение к борьбе с VPN-сервисами, в начале сентября 2021 г. вышедшей на новый уровень. «При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались», – заявили представители Роскомнадзора

Федеральные операторы связи, тем временем, склонны считать, что Рунет поломался именно из-за оборудования, призванного обеспечить его устойчивость. Неназванные представители МТС, «Билайна, «Мегафона» и Tele2 сообщили изданию, что корень проблемы может находиться в оборудовании ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).

«На сети по закону установлены сторонние технические средства, деятельность которых мы не контролируем. Потенциально они могут оказывать воздействие на пропуск трафика», – сообщили изданию представители «Билайна», уточнив, что пока все работает в штатном режиме.

Это «железо» обязательно должно входить в состав сетей операторов связи. Такое требование диктует закон «о суверенном Рунете», вступивший в силу 1 ноября 2019 г .

В попытке прояснить происходящую ситуацию операторы связи из «Большой четверки» обратились с запросом в Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору. С момента обращения прошло несколько дней, однако ГРЧЦ до сих пор не предоставил ответ на него.

Провайдеры тоже страдают

Получить доступ к нужным ресурсам с начала сентября 2021 г. не могут не только абоненты мобильных операторов связи. Проблемы с этим возникают и у предпочитающих использовать для выхода в Сеть обычный проводной интернет.

Например, в Псковской области действует интернет-провайдер «Март», тоже фиксирующий сбои в доступе пользователей к популярным сервисам. «Мы начали разбираться и вот, что удалось выяснить в первом приближении. Проблемы, с которыми столкнулись наши абоненты, по всей видимости, связны с попыткам Роскомнадзора заблокировать некоторые сервисы VPN. Делается это при помощи ТСПУ», – говорится в сообщении в официальной группе провайдера в соцсети «Вконтакте», опубликованном 5 сентября 2021 г.

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Публикация в паблике провайдера «Март»

Как обстоят дела у более крупных интернет-провайдеров, на момент публикации материала известно не было. Представители компаний «ЭР-телеком» («Дом.ру») и «Ростелеком» от комментариев отказались.

История продолжается

Оборудование ТСПУ на протяжении многих месяцев мешает стабильной работе интернета по всей России. CNews писал, что еще в начале апреля 2021 г. федеральные и региональные интернет-провайдеры столкнулись с системными сбоями из-за проблем в работе оборудования Роскомнадзора для фильтрации трафика, которое было установлено во исполнение закона о «суверенном интернете».

Среди пострадавших был и провайдер «Обит», оказывающий услуги доступа в интернет в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. В марте 2021 г. у него произошел сбой из-за оборудования ТСПУ. Единственное, что помогло восстановить работу сети – это отключение «железа» Роскомнадзора. Между тем, подобное действие может расцениваться как нарушение закона, за которое предусмотрен штраф в размере до 1 млн руб.

Как и сейчас, в апреле 2021 г. Роскомнадзор заявил о своей непричастности к сбоям в работе рунета. «Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры. За все время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эльяс Касми

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