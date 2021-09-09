Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты

«Иностранное лицо»

Все иностранные юридические и физические лица, владеющие интернет-ресурсами с российской аудиторией и признанные нарушителями российского законодательства, а также журналисты, объявленные Минюстом России «иностранными агентами», отныне в обязательном порядке обязаны маркировать свой контент в интернете следующим сообщением: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации». Соответствующий приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) №157 от 13 августа 2021 г. за подписью главы ведомства Андрея Липова опубликован на портале правовой информации publication.pravo.gov.ru.

Как отмечается в тексте документа, формат маркировки был разработан в соответствии с требованиями закона №236 ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ» от 1 июля 2021 г., который также получил неофициальное название «закон о приземлении». Помимо утвержденного текста маркировки, согласно приказу ведомства, обязательным требованием также является использование в сообщении букв размером не менее, чем в ссылке на инфоресурс иностранного лица.

Закон, принятый Госдумой в весеннюю сессию, устанавливает правовые основы деятельности иностранных юрлиц и организаций без юрлица, граждан и лиц без гражданства, осуществляющих деятельность в Рунете. В частности, согласно тексту закона, информирование пользователей иностранного ресурса о невыполнении им требований российского законодательства исполняется операторами поисковых систем, размещающих рекламу для жителей России, по решению Роскомнадзора. Оно должно быть исполнено в течение суток с момента получения требования ведомства.

Требования по маркировке интернет-контента также распространяются на СМИ и отдельных журналистов, которые объявлены Минюстом «иностранными агентами». На момент написания этого материала в реестре «иноагентов» ведомства числилось 47 записей, в том числе, 25 физлиц и 22 организации, при этом около двух третей из них внесены в список начиная с апреля 2021 г.

Маркировка и другие виды наказаний для иностранцев

Согласно требованиям закона «о приземлении», маркировка интернет-контента «иностранного агента» является одной из восьми мер наказания, предусмотренных за неисполнение требований российского законодательства иностранным лицом, ведущим деятельность в Рунете.

Роскомнадзор утвердил текст маркировки контента иностранных интернет-компаний, нарушающих законы в Рунете

Помимо маркировки, в список наказаний нарушителей российского законодательства также входит запрет на распространение рекламы на территории России, запрет на распространение рекламы на интернет-ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических лиц, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, а также частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

При неисполнении иностранным лицом требований об открытии в России представительства и создании личного кабинета на сайте Роскомнадзора, ведомство может применить к нему первые из четырех перечисленных выше мер наказаний. Если в течение 30 дней после такого решения нарушения не будет исправлено, Роскомнадзор сможет применить любую из этих мер.

При невыполнении требований о блокировке доступа к запрещенной информации, Роскомнадзор может применить любые из первых шести мер наказаний. За невыполнение требований по хранению персональных данных россиян на территории России, нарушений требований закона о запрете цензуры общественно важных для россиян материалов, непредоставление в Роскомнадзор информации о размещаемой рекламе или за нарушение иных российских законов Роскомнадзор может применять любую из мер наказаний.

Кто и почему подпадет под «закон о приземлении»

Согласно официальной формулировке закона №236 «о приземлении», его целью является установление равных условий деятельности на территории России для российских и иностранных лиц. Под регулирование подпадают иностранные лица, владеющие интернет-сайтами, или инфосистемами или программами с ежедневной посещаемостью с территории России более 500 тыс. в сутки.

Также должно выполняться одно из условий: информация распространяется на русском языке или языках республик или народов России; размещается реклама, направленная на привлечение внимание жителей России; соответствующее иностранное лицо осуществляет обработку сведений о пользователей на территории России; иностранное лицо получает денежные средства от российских физических или юридических лиц.

Право мониторинга исполнения иностранными лицами требований закона возложено на Роскомнадзор, при этом иностранные лица обязаны установить одну из предлагаемых ведомством программ для определения количества пользователей ресурсов. Если посещаемость иностранного ресурса в течение трех месяцев составляет менее 500 тыс. ежедневно, по заявлению владельца Роскомнадзор исключает его из соответствующего перечня. В случае снижения посещаемости ниже этой отметки в течении шести месяцев, Роскомнадзор сам исключает его из перечня.

Для чего нужен новый закон

Закон о «приземлении» был разработан депутатами фракции «Единая Россия». Над ним трудились председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, депутат Сергей Боярский, сын актера Михаила Боярского, Максим Кудрявцев и Антон Горелкин при участии сенатора Алексея Пушкова.

Поручение разработать пакет требований к иностранным компаниям, как сообщал CNews, было дано Президентом России Владимиром Путиным еще в начале декабря 2020 г. Ответственными за выполнение поручения стали глава администрации Президента Антон Вайно и премьер-министр Михаил Мишустин.

В первых числах февраля 2021 г. председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал CNews о том, что «соответствующая инициатива в комитете разработана». Тогда же стало известно о готовности законопроекта, обязывающего иностранные интернет-компании открывать представительства в России.

Как отмечают авторы законопроекта, его принятие вызвано тем, что значительную часть российского интернет-рынка заняли зарубежные компании. Так, Google предпочитают 56% российских пользователей, Facebook – 16%, Twitter – 14%, а ежемесячная аудитория принадлежащего Google видеохостинга Youtube составляет более 44 млн пользователей. Законодательство, действовавшее ранее в России, не обязывало иностранные интернет-компании открывать в России свои представительства.

В процессе прохождения законопроекта чтений в Госдуме Александр Хинштейн также сообщал, что новый закон направлен не на цензурирование цифрового пространства, а наоборот на защиту от цензурирования. «Наш закон имеет целый набор поэтапных мер реагирования и понуждения, каждый из которых поднимает градус…Но мы рассчитываем, что до блокировок дело не дойдет», – говорил Хинштейн.

Он называл 20 иностранных интернет-компаний, которые подпадут под действие нового закона: это соцсети Facebook, Twitter, TikTok и Instagram, мессенджеры и почтовые сервисы WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail, хостинг-провайдеры Amazon, Digital Ocean, CloudFlare и GoDaddy, видео-хостинги и стриминговые сервисы YouTube и Twitch.tv, поисковики Google и Bing, торговые площадки AliExpress, IKEA и Iherb, а также Wikipedia.