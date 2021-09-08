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Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила крупнейшую поставку ПК на российских чипах

Как и прогнозировал CNews в апреле 2020 г., у ростеховского НЦИ возникли проблемы с поставкой в РЖД 15 тыс. ПК на российских чипах. В срок была собрана и передана заказчику только партия в 1 тыс. компьютеров на «эльбрусах». Сборщика техники на «байкалах» НЦИ так и не нашел, предположительно в силу отсутствия у разработчика этих процессоров необходимого их числа. Дата исполнения договора НЦИ с РЖД передвинута на 15 месяцев — на 30 июля 2022 г.

Отсрочка поставки

Как выяснил CNews, исполнение договора на крупнейшую в новейшей истории России поставку ПК на отечественных чипах отсрочено более чем на год. Договор касался передаче в РЖД 14 тыс. ПК на процессорах из линейки «Байкал» и 1 тыс. ПК на процессорах из линейки «Эльбрус». Он был подписан по итогам завершившегося в апреле 2020 г. сверхпроблемного тендера с дочерней структурой «Ростеха» — татарстанской компанией «Национальный центр информатизации» (НЦИ).

В финале аукциона конкуренцию НЦИ никто не составил, поэтому подряд ему достался без снижения стартовой цены лота в 1,08 млрд руб. Датой исполнения договора изначально было установлено 20 мая 2021 г.

Позже, 20 октября 2020 г. заказчик сместил срок исполнения договора в меньшую сторону — на 30 апреля 2021 г. В протоколе конкурсной комиссии РЖД дополнительно прописывалось: «перераспределить объем поставки вычислительной техники в количестве 13 тыс. единиц с 2020 г. на 2021 г. на сумму 936 млн руб. с НДС, без изменения стоимости договора».

Теперь срок исполнения договора сдвинут в большую сторону, причем сразу на 15 месяцев — до 30 июля 2022 г. «Перераспределить объем поставки вычислительной техники в количестве 14 тыс. единиц с 2020-2021 гг. на 2022 г. на сумму 1,008 млрд руб. с НДС, без изменения стоимости договора», — говорится в новом протоколе заседания конкурсной комиссии, который был опубликован на сайте госзакупок 6 сентября 2021 г.

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«Дочка» «Ростеха» не смогла поставить в РЖД 14 тыс. ПК на российских процессорах

На момент публикации данного материала РЖД и НЦИ прокомментировать CNews смещение сроков исполнения договора не смогли. Без ответов остались вопросы о причинах задержки и о том, повлечет ли она наложение на НЦИ каких-либо санкций.

ПК на «эльбрусах» РЖД получило, на «байкалах» — нет

Из текста последнего из протоколов можно сделать вывод, что на данный момент из 15 тыс. запланированных к поставке ПК 1 тыс. поставлена все же была. Представитель компании МЦСТ (разработчик линейки процессоров «Эльбрус») Максим Горшенин заверил CNews, что 1 тыс. ПК на чипах этой организации была поставлена в РЖД еще в декабре 2020 г. Эту информацию редакции подтвердил источник на рынке.

Исходя из этого можно заключить, что недопоставленные 14 тыс. ПК — это техника исключительно на «байкалах».

По данным на сайте госзакупок, к сборке компьютеров на «эльбрусах» НЦИ привлек субподрядчика по итогам тематического тендера с начальной ценой договора в 29 млн руб. На торги вышел только один участник, поэтому договор с ним был подписан 20 ноября 2020 г. без снижения стартовой цены лота. Имя победителя в тендерных протоколах не представлено, однако, по данным CNews, им стала компания 3Logic (ООО «Новый ай ти проект», либо другое связанное юрлицо).

Из техзадания следует, что мониторы, процессоры и ОС для сборки были предоставлены 3Logic самим НЦИ в качестве «давальческого сырья».

На сайте госзакупок также можно обнаружить и тендер НЦИ на сборку 14 тыс. ПК на «байкалах» с начальной ценой договора в 406,1 млн руб. Он был запущен 22 октября 2020 г., но на него никто из претендентов не пришел.

По данным источника CNews на рынке, НЦИ на сегодняшний день исполнителя проекта так и не нашел. По его словам, основная причина нежелания сборщиков браться за проект — отсутствие требующегося числа процессоров «Байкал» на рынке.

Вероятность такого развития событий была известна заранее

Последнее обстоятельство, неожиданностью для НЦИ стать не могло. Еще в апреле 2020 г., после завершения тендера CNews писал, со ссылкой на свой источник на рынке, что у «Байкал электроникс» (разработчик «байкалов») значительного складского запаса свободных чипов на тот момент не было. В соответствии с этим CNews предполагал, что при исполнении договора у НЦИ могут возникнуть проблемы со сроками.

Тогда же на основании бесед с разработчиками компонентной базы CNews отмечал, что производство новых партий процессоров на контрактных фабриках (например, на Тайване; в России по продвинутому «нанометражу» чипы пока не выпускаются), требуется длительное время. Ориентировочный срок выпуска чипов составляет шесть месяцев. На реализацию проекта на них (сборку и поставку ПК) требуется еще не меньше трех. То есть суммарно на поставку техники на новых чипах нужно как минимум девять месяцев — и лишь в том случае, если в процесс не вмешаются негативные факторы, связанные с транснациональными карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Как показали последующие события, влияние Covid-19 и общий кризис непосредственного выпуска чипов из-за перегрузки производственных мощностей спутали карты заказчикам контрактных фабрик более чем основательно.

Существенные заказы на выпуск своих процессоров «Байкал электроникс» начал размещать на тайваньской фабрике TSMC только в конце 2020 г. — после появления нового инвестора, группы «Вартон».

В планах «Байкал электроникс» на 2021 г. выпуск 130 тыс. чипов. Всего же, как сообщал CNews в ноябре 2020 г., «Байкал электроникс» до конца I квартала 2021 г. планировала заказать у своего производственного партнера, тайваньской компании TSMC три партии ARM-процессоров «Байкал-М» суммарным объемом не менее 213 тыс. штук. Сроки поставок заказанных партий сейчас не вполне ясны.

Денис Воейков

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