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Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября

5 октября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты».

5 октября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты».

Вопросы к обсуждению:

Рынок импортозамещения

  • Какова роль импортозамещения в цифровой трансформации?
  • Как выбрать удачный момент для миграции на российские решения?
  • Как сделать миграцию наиболее эффективной?
  • Как развивается импортозамещение в госсекторе?
  • Что думает об импортозамещении бизнес?
  • Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?
  • Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство?

Технологии

  • Существуют ли на рынке необходимые заказчикам решения?
  • Какие отечественные аналоги западного ПО представлены на рынке?
  • Как развивается импортозамещение в сфере оборудования?
  • Удалось ли российским компаниям создать полноценную экосистему

Тренды и перспективы

  • Как обеспечить конкурентную среду для российских разработчиков?
  • Смогут ли отечественные продукты выйти на мировой рынок?
  • Почему российские решения часто не дешевле иностранных?
  • Достаточно ли в России квалифицированных инженерных кадров?
  • Является ли импортозамещение гарантией безопасности инфраструктуры?
  • Как будет развиваться импортозамещение в 2022 г.?

Выступление с докладом подтвердили:

Василий Бойцов, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию, «Объединенная судостроительная корпорация»;
Олег Шальнов, заместитель генерального директора, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией, концерн «Росэнергоатом»;
Сергей Бобрецов, директор по продукту «Турбо Х», «Консист бизнес групп»;
Владимир Макаров, начальник управления мультимедийных и сетевых технологий Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области;
Илья Заянц, директор по ИТ, Щербинский лифтостроительный завод;
Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению, «Алроса ИТ»;
Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;
Василий Ежов, владелец продукта, «Сибур диджитал»;
представитель компании YADRO;
представитель компании «Хост».

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7-495-500-00-36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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