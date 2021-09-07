С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование

Управляющий обанкроченного завода «Ангстрем-Т» подал заявление о взыскании 150 млн руб. с его бывшего руководства. Причина иска — в ходе ревизии не были обнаружены две единицы оборудования, которые были упомянуты в реестре имущества. При этом один из ответчиков по иску — гендиректор компании-владельца «Ангстрема-Т».

Иск к бывшим владельцам

С бывших гендиректоров микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т» хотят взыскать 150 млн руб. из-за пропажи оборудования. Речь идет о Сергее Саркисове, Анатолии Сухопарове, Константине Носове, Андрее Аникине и Алексее Соколове, которые возглавляли завод в 2015–2019 гг. Информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Заявление о взыскании было подано управляющим обанкроченного завода Дмитрием Демкиным. При этом Демкин подал еще одно требование о взыскании убытков на 19 млн руб. к Андрею Аникину как гендиректору компании «НМ-тех» («дочка» «ВЭБ.РФ»; на данный момент она владеет имуществом «Ангстрема-Т»). Заявление о взыскании свидетельствует о проведении ревизии сделок, заключенных должником, и возможном неоднократном совершении действий, не соответствовавших интересам должника, пишет «Коммерсант».

Участники процесса не смогли прокомментировать ситуацию изданию. При этом Аникин заявил, что будет принимать юридические решения только после того, как ознакомится с материалами дела. Источник «Коммерсанта», знакомый с ходом банкротства предприятия, рассказал, что сумма взыскания обоснована тем, что конкурсным управляющим не были обнаружены две единицы оборудования, которые были упомянуты в реестре имущества банкрота. При этом, как отмечают эксперты, судебная практика показывает рост случаев взыскания убытков.

Новый владелец «Ангстрема-Т»

С «НМ-тех» связан и еще один фигурант иска. Алексей Соколов ранее входил в состав совета директоров компании. О том, что «НМ-тех» выкупила имущество завода «Ангстрем-Т» за 8,4 млрд руб., CNews писал в июне 2021 г.



Из 8,4 млрд руб., которые заплатила «НМ-тех», 5,4 млрд руб. были потрачены на различное оборудование завода, включая установку по выпуску микросхем по техпроцессам от 130 нм до 90 нм. Компания сейчас нанимает профильных инженеров. При этом, как ранее отмечал «Коммерсант», завод планирует возобновить производство до конца 2021 г.



Подробнее о заводе

«Ангстрем-Т» строился как один из передовых российских заводов по производству микроэлектроники. Предприятие, конечным собственником которого был экс-министр связи Леонид Рейман, пытались запустить с 2007 года, предполагалось, что оно сможет выпускать чипы топологией 130–90 нм.



С бывших гендиректоров «Ангстрема-Т» хотят взыскать миллионы

Завод был обанкрочен в конце октября 2019 г. Заявление о признании его несостоятельным 9 января 2019 г. подал «ВЭБ.РФ», практически сразу после получения им полного контроля над проблемным предприятием (29 декабря 2018 г.). Причиной, по которой госкорпорация решила обанкротить завод, стали долги. «Ангстрем-Т» задолжал ей 815 млн евро, которые получил от нее в 2008 г. в качестве займа под 8,5% годовых. Деньги были выданы под залог зданий и оборудования завода.

Получив кредит, руководство завода заявило о планах по выпуску первых микросхем на новом оборудовании в 2010 г. Однако случилось это лишь в апреле 2016 г. – первыми с конвейера сошли 90-нанометровые чипы для смарт-карт. В том же 2016 г. завод попал под экономические санкции США. Также были сорваны все сроки по выплатам – согласно договору, первый платеж «Ангстрем-Т» должен был совершить в декабре 2014 г., хотя позже сроки выплат неоднократно пересматривались.