Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов

Отечественный дистрибьютор ПО Softline, работающий с 1993 г., начал выпуск отечественных серверов на процессорах Intel и материнской плате производства «Рикор электроникс». Модельный ряд представлен тремя стоечными серверами, рассчитанными на использование в первую очередь в госсекторе. Серверы и материнская плата внесены в реестр отечественной продукции Минпромторга.

От софта к «железу»

Компания Softline, один из крупнейших в России софт-дистрибьюторов, сообщила CNews о выходе на рынок серверов. Со слов представителей компании, она выпустила их «в рамках развития направления импортозамещения».

На момент публикации материала Softline выпустила три стоечных сервера – два в форм-факторе 2U модели (SL013208 и SL012224) и один 1U (SL013104). Корпуса разработаны специалистами Softline. «В рамках данных платформ конфигураций сервером может быть неограниченное количество», – заявили CNews представители компании.

Основу каждого из трех серверов составила материнская плата Softline R-BD-SclRM16.EA.v6 SL на чипсете Intel C621 под два серверных процессора Intel. Это совместная разработка Softline и отечественной компании «Рикор». Представители «Рикор» сообщили CNews, что плата создавалась по индивидуальному заказу Softline.

Softline начала осваивать рынок отечественных серверов

Производство серверов ведется в наукограде Фрязино Московской области. На вопрос CNews о привлечении к разработке новинок иностранных специалистов представители Softline ответили отрицательно.

Основная целевая аудитория новых серверов – это госсектор экономики. В компании подчеркивают, что они подходят для реализации проектов в сфере импортозамещения. Редакция CNews выяснила, что и серверы, и материнская плата зарегистрированы в реестре произведенной на территории России промышленной продукции. Данный реестр курирует Минпромторг. Серверы внесены в него 20 августа 2021 г. (номер реестровой записи – 1676\1\2021), а системная плата оказалась в нем немного раньше 22 июня 2021 г. (номер записи – 588\1\2021).

Представители компании утверждают, что новые серверы Softline пригодятся не только в госсекторе. С их слов, они могут использоваться «практически во всех отраслях экономики в качестве серверов для решения различных задач, в том числе для мониторинга, хранения, в качестве сервера баз данных, сервера виртуализации, web-сервера, сервера обработки данных».

Флагманский сервер Softline на 24 накопителя

История компании Softline началась в 1993 г. За эти годы компания стала одним из крупнейших российских дистрибьюторов ПО. По данным Reuters, выручка компании в финансовом 2020-2021 году составила $1,8 млрд. На тот период она была представлена в 55 странах мира. На запрос CNews о причинах, побудивших софт-дистрибьютора выйти на рынок «железа», представители Softline на момент публикации материала ответить не смогли.

Полноценное импортозамещение

Все три новых сервера компании Softline базируются на процессорах Intel Xeon Scalable второго поколения под сокет LGA3647. На сайте разработчика также указано, что каждый сервер способен работать с процессорами Intel поколений Skylake и Cascade Lake.

На запрос CNews о планах по выпуску моделей не на американских, а на российских чипах, представители разработчика ответили: «Сейчас мы используем Intel Xeon Scalable 2nd Gen. В процессе развития данного направления, мы будем наращивать техническую базу серверов, возможно, потребуется и использование российских чипов».

По умолчанию все серверы поставляются без операционной системы. «ОС устанавливается исходя из потребностей заказчика», – сказали CNews представители Softline. Таким образом, существует возможность установки как иностранных, так и отечественных программных платформ, поддерживающих серверные процессоры Intel.

Записи в реестре Минпромторга, посвященные серверам и системной плате Softline

Следует отметить, что по действующим в настоящий момент нормам материнские платы и серверы, присутствующие в реестре Минпромторга, обязаны иметь в своем составе российский центральный процессор с 1 января 2022 г. Это правило может быть отменено находящимся в настоящее время на стадии принятия разработанным Минпромторгом проектом новой редакции постановления Правительства № 719. Он размещен на сайте regulation.gov.ru 29 июня 2021 г.

Документ устанавливает новые критерии отнесения «железа» к отечественной продукции. Авторы предлагают присваивать электронным изделиям из категории «вычислительная техника» (код 26.20), к которой относятся материнские платы и серверы, баллы по ряду параметров. В сумме эти баллы должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре при Минпромторге или нет.

Таким образом, если «балльные» поправки не будут приняты, платы и серверы на процессорах Intel смогут претендовать на включение в реестр Минпромторга только до конца 2021 г. Если поправки примут, то до конца 2022 г. (при должном уровне локализации их производства в России).

Объемы производства и первые клиенты

Представители Softline рассказали CNews, что компания рассчитывает на крупные объемы выпуска серверов. Для примера, к концу 2021 г. число произведенных экземпляров должно перевалить за 1000.

Младший и самый компактный сервер в линейке Softline

Стоимость серверов компания не раскрывает. «Стоимость индивидуальна и зависит от потребностей заказчика», – заявили CNews ее представители, отказавшись сообщать, сколько заказов получила Softline, и кто вошел в список первых покупателей ее серверов.

Технические характеристики

Базовые аппаратные спецификации всех трех серверов идентичны. Основное их отличие друг от друга, помимо форм-фактора – это количество слотов под накопители.

Сервер Softline SL013208

Все три сервера могут быть оборудованы двумя процессорами Intel и 16 планками оперативной памяти стандарта DDR4 2133/2400/2666/2933 МГц с протоколом коррекции ошибок (ЕСС). Максимальный объем – 3 ТБ. Также в них предусмотрено шесть разъемов PCI-E (четыре х16 и два х8 с поддержкой PCI-E 3.0)и два гигабитных разъема Ethernet.

На плате имеются два порта USB 3.1 и пара USB 2.0, плюс присутствует поддержка SSD формата М.2 и слот под карты microSD. Подключение монитора осуществляется по VGA (D-Sub).

Сервер Softline SL013104 в формате 1U имеет пассивную объединительную панель (бэкплейн) и 600-ваттный блок питания. Размеры сервера составляют 657x485x43 мм при весе 9,83 кг. В него помещаются четыре 3,5-дюймовых жестких диска.

Сервер Softline SL013208 (2U) рассчитан на восемь накопителей в 3,5-дюймовом корпусе. Он весит 14,2 кг при габаритах 645х485х88 мм и имеет 800-ватный блок питания при пассивном бэкплейне. Флагманская модель Softline SL012224 отличается от SL013208 поддержкой 24 носителей информации и активным бэкплейном.

Откуда у России собственные материнские платы

Компания «Рикор» (ОАО «Рикор электроникс»), разработавшая системную плату для Softline, официально ведет свою историю с 1993 г. Производственной базой «Рикора» является работающий с 1966 г. «Арзамасский завод радиодеталей». Серверное направление в организации появилось в 2013 г.

В августе 2018 г. «Рикор» получила от Минпромторга заключение о том, что ее серверные платы на процессорах Intel Xeon E5 могут с полным правом считаться продукцией, произведенной на территории России. Теперь эти платы госведомства должны будут закупать в приоритетном порядке, отдавая им предпочтение перед зарубежными аналогами. О разработке плат компания в своих сообщениях упоминала еще как минимум в конце 2015 г. Однако массовый их выпуск начался лишь в июле-августе 2018 г.

В конце августа 2021 г. «Рикор» освоила выпуск однопроцессорных серверных плат на процессорах Intel для серверов начального уровня. Они выполнены в форм-факторе EATX с возможностью установки до шести модулей оперативной памяти DDR4-2666 объемом до 1 ТБ. На платах размещены три разъема USB3.0, два гигабитных Ethernet-порта и микросхема управления BMC AST2500.