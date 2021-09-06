В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера

Ученые из Владивостока займутся исследованием и разработкой нейротехнологий в рамках проекта с Дальневосточным фондом высоких технологий. В частности, будет изучаться вопрос создания и вживления нейрочипов людям в медицинских целях.

Проект дальневосточных ученых

В дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке будет создан ресурсный центр инвазивных технологий, посвященный изучению нейротехнологий и клинической биомеханики. В том числе исследования коснутся создания и вживления нейрочипов людям с заболеваниями центральной нервной системы, такими как болезнь Альцгеймера. Запуск планируется в течение года, — сообщают РИА «Новости».

Проект будет реализовываться совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ), с которым университет подписал соглашение. Реализация будет проводиться в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) «Русский». Планируется финансирование проекта объемом до 350 млн руб.

«Это будет комплексный медцентр, в который будет входить проведение операций, реабилитация, создание новых образцов, проведение научно-исследовательских работ по этому направлению. Например, вживление чипов в организм», — сообщил глава Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов, которого цитируют РИА.

В России будет реализован проект по вживлению нейрочипов в мозг

На вопросы CNews о разработчиках конкретных чипов, которые планируется использовать, а также источниках заявленного финансирования на момент публикации данного материала представители ДВФУ ответить не смогли.

Приоритетное направление

Приоритетное направление разработки сегодня — помощь неизлечимо больным людям. Вживленный чип сможет не только взаимодействовать с нейронными связями в мозге, но и восстанавливать их. Ученые верят, что это поможет победить такие опасные заболевания как болезнь Альцгеймера, а также различные формы паралича или преодолеть фантомные боли у людей, попавших в аварии. «Мы как страна в этом направлении можем быть на лидирующих позициях в мире, потому что это направление только зарождается, а здесь этим уже занимаются», — замечает Саркисов.

Для реализации проекта в университете уже существует научная база. Эта предпосылка, как считают участники проекта, является значимым преимуществом и поможет сделать ресурсный центр масштабнее, а, кроме того, позволит в будущем делать операции на коммерческой основе.

Интеграция мозга и компьютера в России

В России уже ведутся исследования на эту тему. В частности, 22 июня 2021 г. стало известно, что Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова была разработана правительственная федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». По данным «Коммерсанта», она уже одобрена Президентом России Владимиром Путиным. Предположительно на ее реализацию до 2029 г. потребуется 54 млрд руб.

Одной из наиболее значимых разработок программы станет вживление в мозг человека микрокомпьютеров для прямой передачи информации с внешних устройств.

«Например, на людей после перенесенного инсульта надевают специальную шапочку с электродами, с которых сигнал передается на экзоскелет: человек посылает на устройство мысль, что хочет сжать мячик, и прибор его сжимает. Это помогает быстрее пройти реабилитацию», — прокомментировал программу «Коммерсанту» директор АНО «Лаборатория "Сенсор-тех"» Денис Кулешов.

По его словам, технологии «мозг—компьютер» для диагностики и лечения заболеваний в России разрабатываются уже давно.

Где используют нейрочипы

Сегодня в мире уже существуют зрительные и слуховые протезы, которые работают благодаря встроенным нейрочипам, специальным процессорам. Нейрочип функционирует, подражая работе нейронов нашего мозга, «маскируется» под нервную ткань. Устройство вживляется под кожу и подключается к мозгу при помощи специальных электродов. Заряжать его можно, например, при помощи магнитного устройства.

В то же время Google активно использует нейрочипы для решения задач, связанных с глубокими нейронными сетями, которые отвечают, например, за идентификацию лица на фотографии. В 2017 г. компания представила нейрочипы Tensor Processing Unit. По сравнению с процессором Intel устройство показало большую мощность и скорость: нейрочип работал в 35 раз быстрее: 92 теоретические операций за секунду (TOPS) с тепловым пакетом 384 Вт, в то время как решение Intel показало результат в 2,6 TOPS и выделило больше тепла (455 Вт).

В 2020 г. CNews рассказывал про 30-миллионный конкурс на проведение научно-исследовательских работ, объявленный Минпромторгом. Речь шла о разработке продуктов медицинского искусственного интеллекта на базе отечественного «железа». На тот момент полностью готовыми нейропроцессорами, по всей видимости, располагал только один российский разработчик: научно-технический центр «Модуль», создающий нейрочипы на базе собственного ядра NMC (NeuroMatrix Core).