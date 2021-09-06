Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы

Накануне затянувшегося утверждения второго пакета мер господдержки для ИТ-отрасли Минцифры совместно с экспертным сообществом подготовило разъяснения в отношении первого. Инструкция министерства должна помочь не только разобраться в том, как получить налоговые льготы, но и как их не лишиться тем, кто эти льготы уже получает.

Разъяснения об ИТ-льготах

Минцифры подготовило пояснения к правилам получения льгот, причитающихся российским ИТ-компаниям в рамках так называемого налогового маневра. Этот маневр представляет собой поправки во вторую часть Налогового кодекса России, утвержденные 31 июля 2020 г. федеральным законом № 265-ФЗ. За счет поправок власти планировали поддержать и простимулировать отрасль на фоне пандемии коронавируса.

В частности, документ предусматривает для ИТ компаний с 1 января 2021 г. уменьшение налога на прибыль с 20% до 3% и снижение тарифов страховых взносов с 14% до 7,6%. Также российские разработчики программных продуктов были освобождены от уплаты НДС при реализации собственных решений и при приобретении маркетинговых услуг по продвижению продуктов за рубежом.

В аппарате замглавы Минцифры Максима Паршина сообщили CNews, что разъяснения планируется опубликовать на сайте министерства 7 сентября 2021 г. Сейчас документ находится на подписании чиновника.

По данным «Коммерсанта», который ознакомился с предварительной версией рекомендаций и пообщался с представителями бизнеса, участвовавшими в их разработке, они направлены на то, чтобы ИТ-компании смогли уменьшить риски налоговых претензий, а число организаций, уже имеющих льготы, не сократилось по причине формальной трактовки терминологии.

Минцифры подготовило для отрасли разъяснения относительно получения льгот в рамках налогового маневра

Как рассказал изданию Максим Паршин, льготами налогового маневра воспользовалось уже около 6 тыс. ИТ-компаний, что свидетельствует о востребованности меры. По его данным, чтобы воспользоваться льготами, некоторые компании даже стали выводить ИТ-подразделения в отдельные юрлица. «Наша задача как регулятора сделать использование налоговых льгот максимально эффективным и снять возможные вопросы по их применению», — добавил он.

Отрасль этих разъяснений ждала

По всей видимости, разъяснений относительно налогов в отрасли ждали. «Мы завалили письмами с вопросами Минцифры, Минфин, ФНС и одновременно предложили создать совместную структуру для выработки разъяснений»,— рассказал «Коммерсанту» директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев. По его словам, для подготовки разъяснений в начале августа 2021 г. Минцифры создало межведомственную рабочую группу, в которую вошли эксперты и представители бизнеса.

«Проблема в том, что сегодня одна и та же услуга может называться по-разному, при этом сущность может быть одинакова. Например, кто-то использует термин "сопровождение программ", кто-то — "техническая поддержка" или "исправление ошибок" и т. д.», — отметил в разговоре с изданием секретарь рабочей группы Александр Журавлев. По его словам, основная цель разъяснений — устранение разной трактовки или непонимания налоговыми службами, органами исполнительной и судебной власти, участниками индустрии терминов и процессов. «Они помогут ИТ-компаниям получить поддержку или защититься в спорных ситуациях», — уверен он.

Проблематика права на льготы

Меры налогового маневра определяются в довольно специфических для государства терминах, заявил «Коммерсанту» замгендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. «Из-за этого все налогоплательщики разделились на компании, которые точно подпадают под льготы, которые точно не подпадают под льготы, и "серую зону"», — отмечает он. В эту зону, по его словам, входят компании, которые должны подпадать под льготы, но по некоторым формальным критериям не проходят, а также те, которые не должны подпадать, но «всеми правдами и неправдами пытаются воспользоваться ими».

Пояснения уменьшат риски налоговых претензий к ИТ-компаниям, заверил издание член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Вадим Перевалов. «Проблемой было то, что в Налоговом кодексе используются выражения, которые на практике часто заменяются отраслевыми синонимами», — говорит он. Теперь разработчики смогут называть продукты своими именами без риска лишиться льготы, потому что в документах не написано, что это «программа для ЭВМ», полагает финансовый директор «Рексофта» Елена Шумеева.

На подходе второй пакет льгот: «Таблица Шадаева»

Разъяснения Минцифры в отношении льгот подготовлены на фоне ожидающегося появления второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли, в котором также есть место новым льготам.

Напомним, 19 марта 2021 г. CNews сообщал, что в проект второго пакета вошло 64 предложения, отобранных по итогам обсуждений в рабочих группах, объединивших свыше 200 экспертов из порядка 150 отечественных технологичных компаний. Представление мер состоялось 18 марта 2021 г. на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в Правительстве вопросы развития цифровой экономики, с представителями рынка.

Как отмечал на одном из тематических совещаний руководитель рабочей группы по тематике обработке данных и облачным сервисам Павел Каплунов, гендиректор компании «РТК-ЦОД» (дочерняя структура «Ростелекома»), между собой сводную схему мер поддержки эксперты именуют «Таблицей Шадаева» — очевидно по аналогии с периодической таблицей химических элементов Дмитрия Менделеева и с отсылкой к фамилии главы Минцифры Максута Шадаева.

Накануне, в середине марта 2021 г. Шадаев прогнозировал, что второй пакет мер поддержки может быть принят до конца месяца. Однако как можно было заключить через несколько дней со слов вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в Правительстве вопросы развития цифровой экономики, список мер еще может быть скорректирован.

По состоянию на 6 сентября 2021 г., второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли находится в высокой степени готовности и согласован со всеми заинтересованными ведомствами — цитирует Шадаева ТАСС по итогам оперативного совещания с главой Правительства Михаилом Мишустиным.

«В целом, у нас программа поддержки ИТ-отрасли, так называемый второй пакет мер, в высокой степени готовности, согласован со всеми заинтересованными ведомствами. И прошу поддержать его утверждение», — сказал министр на совещании.