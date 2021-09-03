МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах»

Министерство внутренних дел уже пять месяцев не может закупить СХД из-за жалоб в ФАС. Изначально ведомство должно было подписать контракт на поставку СХД компании Yadro TATLIN.UNIFIED на иностранных процессорах IBM. Но так как МВД в техзадании прописало требования исключительно под данную систему, ФАС предписала ему подготовить закупочные документы в соответствии с законом. Сейчас МВД должно подписать контракт на поставку СХД «Аэродиск восток э12» на российских процессорах «Эльбрус-8СВ», но проведение закупки опять приостановили по жалобе. При этом в июле 2021 г. российский рынок поставщиков СХД раскололся на два лагеря на фоне балльных поправок, регламентирующих доступ продукции в российский реестр. Один выступает за то, чтобы требование использовать российские процессоры, в том числе, в СХД были отложены до 1 января 2023 г. Другие — против отсрочки, утверждая, что отрасль может перейти на российские решения уже сейчас. На данный момент МВД стоит между двух лагерей.

Пять жалоб на одну закупку

Как выяснил CNews, МВД пытается закупить системы хранения данных (СХД) за 310,1 млн руб. с мая 2021 г. Первоначально ведомство должно было заключить контракт на поставку СХД компании Yadro TATLIN.UNIFIED на иностранных процессорах IBM. Однако из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) контракт не был подписан. Затем МВД провело второй конкурс и выбрало победителя, который должен поставить ей СХД на процессорах «Эльбрус-8СВ». Но и в этот раз закупка была приостановлена по жалобе участников конкурса. Описанное противостояние происходит на фоне балльных поправок к постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», расколовших отрасль на два лагеря.

На сегодняшний день в антимонопольный орган было подано пять жалоб на закупку МВД систем хранения данных, четыре из которых принадлежат участникам закупки. Однако самая первая жалоба, из-за которой МВД не смогло закупить СХД на серверах IBM, принадлежит убыточной компании, которая в конкурсе участие не принимала. МВД могло заключить контракт с совместным предприятием «КНС групп» («ИКС холдинг», в который входит компания Yadro) и концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») — «Национальные технологии». Компания «АРП сервис» обратила внимание ФАС на то, что МВД в документах к закупке указало требования исключительно под сервер TATLIN.UNIFIED производителя Yadro. Жалобу антимонопольный орган на действия признал обоснованной и предписал ведомству привести документацию закупки в соответствии с требованием закона. После чего МВД скорректировало документы и объявило новый конкурс. Напомним, что данная СХД присутствует в реестре российской продукции при Минпромторге с апреля 2021 г. О том, что СХД компании Yadro, базирующиеся на центральных процессорах американской IBM, попали в реестр, что вызвало ажиотаж на рынке, CNews писал в июне 2021 г.

МВД не дают закупить СХД ни на российских, ни на иностранных процессорах

Сейчас МВД опять не может подписать документы с новым победителем конкурса уже на поставку СХД «Аэродиск восток э12» на российских процессорах «Эльбрус-8СВ», так как в ФАС поступила очередная жалоба. Подала ее «дочка» «Т1» (ранее «Техносерв») — «ТС интеграция». Суть ее состоит в том, что СХД победителя конкурса («Современные технологии») — «Аэродиск восток э12» (с января 2021 г. также присутствует в реестре Минпромторга) не соответствуют техническим требованиям заказчика. А именно — высота контроллера СХД превышает требования ТЗ министерства, а также максимальная скорость передачи данных хост-портов СХД не поддерживает заявленную в ТЗ скорость 32 ГБ/сек. При этом это не первая жалоба на несоответствие СХД победителя ТЗ заказчика. В предыдущей жалобе также говорилось о несоответствии «Аэродиск восток э12» требованиям техзадания (требования по кэш-памяти, а также характеристикам контроллеров). Эту жалобу ФАС признал необоснованной.

На момент публикации материала представители МВД не смогли ответить CNews чем, по их мнению, вызвано такое количество жалоб на одну их закупку. CNews также не ответили представители концерна «Автоматика» на вопрос о том, будут ли они обжаловать решение ФАС. В том числе, представители «ТС интеграции» не смогли рассказать редакции, СХД на каких процессорах они собирались поставлять МВД.

Предыдущие жалобы и подробности тендера

МВД разместило тендер на закупку СХД для Федерального центра обработки данных «Нагорная» на сайте госзакупок еще 28 мая 2021 г. в формате электронного аукциона. 18 июня заказчик подвел итоги конкурса и признал победителем предприятие «КНС групп» — представляющее интересы Yadro, оставив ни с чем «дочку» «Т1», а также участвующую в конкурсе «Мегафон». Так, 23 июня был размещен проект контракта на поставку СХД TATLIN.UNIFIED в количестве двух шт. Однако его заключить не удалось, так как ФАС предписала МВД отменить протокол проведения аукциона из-за нарушений закона о закупке.

В июле 2021 г. МВД объявляет новый конкурс, при этом изменив техническое задание по указанию ФАС. Но уже 13 августа в ФАС поступила новая жалоба — от Института проблем регистрации, оценки и налогообложения недвижимости, учредителем которой, в том числе, выступает Торгово-промышленная палата России. Институт указывает на то, что МВД в скорректированной по требованию ФАС документации вновь прописывает требования под СХД Yadro. Однако антимонопольный орган признал жалобу необоснованной. Среди доводов заказчика, согласно решению ФАС, присутствовало утверждение о том, что помимо TATLIN.UNIFIED, ТЗ соответствует также товар «Аэродиск восток э12». 20 августа победителем затянувшегося конкурса стала компания «Современные технологии». На этот раз в холдинг, который входит компания Yadro, «ТС интеграция», а также компания из актива Merlion — «МП» (бывшая «Мерлион проекты») остались ни с чем.

«По новому ТЗ стало возможным предложить не только СХД “Аэродиск”, но и решения других отечественных производителей, — отметили в разговоре с CNews представители “Современных технологий”. — ТЗ не содержало требований, привязанных ни к одному из конкретных производителей. Этот подход дает заказчикам и системным интеграторам реальный выбор, что на наш взгляд является безусловным плюсом к здоровой конкурентной среде в российской ИТ-отрасли», — закончили они.

Однако меньше через неделю закупку вновь приостановили из-за жалоб «Национальных технологий», которая должна была поставить МВД СХД компании Yadro, а также на данный момент еще не рассмотренной жалобы «ТС интеграции» на несоответствие СХД на процессорах «Эльбрус-8СВ» ТЗ заказчика.

Два лагеря на рынке СХД

Как писал CNews в июле 2021 г., Минпромторг разработал новые критерии для присвоения радиоэлектронной продукции статуса «российской». Речь идет о присвоении электронной продукции баллов по разным параметрам, которые в сумме должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре отечественного оборудования при Минпромторге. На этот реестр, напомним, должны первостепенно ориентироваться представители госорганов при проведении тематических госзакупок, либо строго обосновывать необходимость приобретения иностранного «железа». Система баллов отражена в подготовленном ведомством проекте постановления Правительства, которое вносит изменения в приложение к постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

Согласно новым правилам, использование во всех видах российской вычислительной техники центральных процессоров отечественной разработки становится обязательным лишь с 1 января 2023 г. Эта отсрочка разбила участников рынка на два лагеря: одни полагают, что она необходима, остальные заявляют, что отрасль уже сейчас готова обеспечить нужный объем комплектующих, пишет «Коммерсант». Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники и «Норси-Транс» выступают против проекта поправок Минпромторга, считая, что такой подход затормозит процесс перехода на российские процессоры. При этом Консорциум АНО «Вычислительная техника» (объединяет Yadro, «Аквариус») — напротив, настаивают, что изменения необходимы.

В компании «Норси-транс» в контексте появления проекта постановления полагают, что ранее установленное нормативно-правовое регулирование импортозамещения в сфере вычислительной техники отменяется и вводится новый порядок, смягчающий требования к локализации. «Тем самым вновь открывается возможность для экспансии иностранной радиоэлектроники в Россию, что очевидно не будет способствовать ни развитию экономики, ни укреплению позиции отечественной радиоэлектроники на мировом рынке», — полагают разработчики. По данным CNews, свои соображения с конкретными критикой и предложениями, «Норси-транс» 2 июля 2021 г. официальным порядком направил в Минпромторг (копия письма имеется в распоряжении CNews).