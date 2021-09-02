На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР

Импортозамещение в «Бауманке»

Как выяснил CNews, усилиями Минцифры МГТУ им. Н. Э. Баумана (в просторечии «Бауманка») откажется от использования зарубежных инженерных программ в пользу российского проприетарного ПО либо свободного софта.

Вывод об этом можно сделать из документации тематического гостендера на проектирование и обеспечению механизма перехода университета с одного ПО на другое в части выбора, тестирования и разработки рекомендаций.

МГТУ в этом тендере выступает функциональным заказчиком, Минцифры — госзаказчиком, а непосредственным организатором закупки работ (просто заказчиком) является подведомственный министерству НИИ «Восход».

Тендер был запущен 1 сентября 2021 г. в формате конкурса, участниками которого могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная сумма договора выставлена на уровне 56,7 млн руб. Заявки от претендентов будут приниматься до 17 сентября, подведение итогов намечено на 23 сентября. Будущему подрядчику предстоит выполнить все предусмотренные договором работы в течение 60 календарных дней с даты подписания соглашения, но не позднее 1 декабря 2021 г.

В МГТУ Баумана заменят зарубежное инженерное ПО на российское или открытое

Также 1 сентября 2021 г. «Восход» запустил еще один тендер по линии импортозамещения в МГТУ — на проектирование и обеспечению механизма перехода вуза на использование отечественного и/или свободно распространяемого ПО (не только инженерного) в части методологического и юридического сопровождения.

Формат тендера и сроки исполнения работ идентичны первому из тендеров. Заявки от претендентов будут приниматься до 9 сентября, подведение итогов намечено на 15 сентября. Начальная сумма договора — 11,1 млн руб.

МГТУ является одним из наиболее авторитетных технических вузов России. Он готовит специалистов в области авиации и создания ракетной техники, в сфере ядерной энергетики и радиоэлектроники. Инженерное ПО (в том числе системы автоматизированного проектирования работ, САПР) является одним из их основных инструментов.

Что на что будет меняться

В техзадании инженерного тендера говорится, что заменяемый софт ориентировочно делится на две категории: ПО для подготовки электронных геометрических моделей изделий и конструкторской документации в области машиностроения (ИПО-CAD), ПО для выполнения инженерных расчетов, построения численных моделей и цифровых двойников изделий и процессов в области динамики, прочности, надежности материалов и конструкций (ИПО-CAE).

«Данный перечень может быть скорректирован заказчиком совместно с функциональным заказчиком в результате анализа учебных дисциплин МГТУ и/или инвентаризации и технической экспертизы аппаратно-программных комплексов МГТУ», — уточняется в ТЗ.

Методика выполнения работ предполагает выбор для тестирования не менее двух продуктов из категории ИПО-CAD и не менее трех из категории ИПО-CAE.

«В рамках настоящей работы могут быть рассмотрены следующие ИПО-кандидаты (минимально достаточный объем, но не ограничивающий): в части ИПО-CAD — “Компас-3D” (отечественный проприетарный продукт, компания “Аскон”), FreeCAD (свободно-распространяемый программный продукт с открытым исходным кодом), в части ИПО-CAE — “Логос-прочность” (отечественный проприетарный продукт, компания РФЯЦ ВНИИЭФ), APM-WinMachine, модули APM-Structure3D, APM-MultiPhysics (отечественный проприетарный продукт, компания НТЦ АПМ), Code Aster совместно с платформой Salome (свободно-распространяемый программный продукт с открытым исходным кодом)», — указано в техзадании.

Какие именно зарубежные инженерные программные продукты подлежат замене в МГТУ, в конкурсной документации напрямую не говорится. В то же время есть указание на то, что для каждой верификационной задачи проекта должно быть получено референсное решение с применением референсного ИПО. «В качестве референсного ИПО в области CAD могут применяться программные продукты Autodesk Inventor, SolidWorks и др. В качестве референсного ИПО в области CAE могут применяться программные продукты: Ansys и др.», — добавляет в ТЗ заказчик.

По данным из открытых источников, и Autodesk Inventor (США), и SolidWorks (Франция), и Ansys (США) в МГТУ сейчас активно используются. В частности, по всем трем продуктам в университете выпущены методические пособия для обучающихся.

В МГТУ на момент публикации материала перечень подлежащего замене зарубежного инженерного ПО уточнить CNews не смогли.

ОС в МГТУ также меняется

Отметим, что из техзадания инженерного тендера можно заключить, что операционная система в МГТУ сейчас также будет меняться на российские или открытые аналоги.

Известно, что ранее в качестве ОС в университете использовались продукты Microsoft из линейки Windows (см. следующий раздел).

Прямого указания на то, какие ОС заменят эти решения, в ТЗ инженерного конкурса нет. Однако в ТЗ второго из тендеров («юридического») упоминается, что в результате выполнения работ должны быть «описаны текущие позиции вендоров прикладного ПО, в том числе идентифицированных заказчиком, относительно сроков и ресурсов для разработки линукс-версий их программного обеспечения».

Наиболее популярными ОС на основе Linux для внедрения в госорганах и госструктурах сейчас выступают отечественные линейки Astra Linux компании «Русбитех-Астра» и ALT Linux компании «Базальт СПО».

Поддержка государства на фоне санкций

Отметим, что процесс импортозамещения ПО в МГТУ происходит на фоне демарша в отношении него со стороны Microsoft. В декабре 2020 г. CNews писал, что американский софтверный гигант не будет больше поставлять свои программы МГТУ из-за новых экспортных ограничений, введенных правительством США летом 2020 г. против России, Китая и Венесуэлы.

В МГТУ тогда сообщили, что многие образовательные программы университета работают только с операционной системой Windows, и ни о какой замене они пока не думали. При этом лицензию Microsoft вуз приобрел в 2018 г., срок ее эксплуатации истекает в сентябре 2021 г.

В апреле 2021 г. стало известно, что Минцифры совместно с МГТУ и «Восходом» реализует пилотный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования на базе университета. Данная информация была размещена на сайте министерства. В сообщении говорилось, что тестирование совместимости более тысячи программных продуктов с отечественными ОС проводится на базе Linux.

Два месяца спустя CNews сообщал, что НИИ «Восход» получит 216 млн руб. из федерального бюджета на перевод МГТУ на отечественное программное обеспечение. Это следовало из распоряжения Правительства, опубликованного 12 июля 2021 г. на официальном портале правовой информации.