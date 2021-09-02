«Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома»

Один из авторов закона «о приземлении» иностранных интернет-компаний — Александр Хинштейн предлагает взимать дополнительный налог с иностранных ИТ-компаний, которые не построили ЦОДы на территории России. Мера, направленная на поддержку российской ИТ-отрасли, принесет бюджету около 7 млрд руб. в год, которые будут направлены на борьбу с цифровым неравенством в стране. Ранее схожую идею высказывал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Однако представители рынка высказывались против нововведения.

Нет ЦОДов в России — платите

Председатель комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн предложил собирать с иностранных ИТ-компаний отчисления в размере 1,2%. Речь идет об организациях, которые до настоящего времени не установили на территории России центры обработки данных (ЦОД).

Эти отчисления будут поступать в специальный фонд, из которого финансируется развитие инфраструктуры связи в стране. Об этом Хинштейн рассказал на совместном совещании «Единой России» и Правительства по обсуждению программы поддержки ИТ-отрасли. Его предложение поддержал глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам Хинштейна, объем трафика, который идет от иностранных компаний без ЦОДов в России, возрастает. Затраты на его обеспечение ложатся на российских операторов связи, пока иностранные компании экономят, добавляет Хинштейн. «При этом налоговые и иные отчисления российских ИТ-компаний оказываются гораздо выше за пределами России, нежели чем для иностранных — за пределами своих стран», — подчеркивает он.

Отчисления будут направляться на программу устранения цифрового неравенства в России. При нынешнем финансировании этой программы, ее реализация займет до десяти лет. Однако при подходе, который предлагается, срок сократится в два раза, говорит Хинштейн.

Иностранные ИТ-компании без ЦОДов в России могут платить дополнительный налог

В разговоре с CNews Александр Хинштейн сказал, что такой сбор с иностранных ИТ-компаний принесет в бюджет около 6-7 млрд руб. в год.

На момент публикации материала представители Mail.ru Group не смогли ответить CNews о наличии у них ЦОДов за рубежом, а также о том, как относятся к предложенной Хинштейном мере. Представители «Яндекса» отказались от комментариев.

«Налог Осеевского»

Предложение, высказанное Хинштейном, уже ранее звучало из уст президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. Тот предлагал обязать все крупные ИТ-компании, работающие в России, платить взносы в так называемый Фонд универсального обслуживания. В настоящее время фонд пополняют российские операторы связи, которые отчисляют в него по 1,2% своей выручки, что составляет около 14 млрд руб. в год. Деньги из фонда расходует непосредственно «Ростелеком» на проект по устранению цифрового неравенства.

Эксперты, опрошенные Forbes, ранее отмечали, что предложение Осеевского в случае его принятия распространится чуть ли не на всех крупнейших игроков российского ИТ-рынка. Среди них — «Яндекс» и холдинг Mail.ru Group, многочисленные онлайн-кинотеатры, а также принадлежащая Facebook соцсеть Instagram и различные сервисы Google, в том числе стриминговый портал YouTube. Инициатива Осеевского в стане интернет-гигантов поддержку пока не получила. Тогда представители Mail.ru высказались решительно против этой идеи. Однако Хинштейну она показалось логичной.

Другие налоги для иностранцев

В России с января 2017 г. действует так называемый «налог на Google» — НДС, который взымается с ИТ-компаний на дистанционную продажу на территории России ПО и баз данных. После вступления его в силу иностранные компании были вынуждены отчислять НДС в размере 18% за каждую свою программу, проданную в России через интернет. С 1 января 2019 г. размер НДС и вовсе составляет 20%. Введение этого налога отразилось в первую очередь на россиянах — из-за него в стране, власти которой с переменным успехом борются с пиратством, резко подскочили цены на лицензионный софт.

В марте 2021 г. стало известно о том, что иностранные ИТ-компании могут обязать платить цифровой налог. Он предполагает дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России. Также в марте власти придумали еще один повод брать налог с иностранных компаний. Речь идет о плате НДФЛ с каждого сотрудника с российским гражданством, занимающегося разработкой ПО в иностранной компании. Эта мера, как и описанные выше, направлены на стимулирование отечественной ИТ-отрасли и могут войти во второй пакет мер ее поддержки.