«Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными

Госкорпорация «Роскосмос» нашла ответственного за результативность и прозрачность собственных госзакупок. Для этого ею был объявлен тендер на 256 млн руб. Единственным участником и победителем конкурса стало дочернее предприятие «Роскосмоса».

Ответственный за госзакупки «Роскосмоса»

Как выяснил CNews, «Роскосмос» нашел ответственного исполнителя за организацию своих госзакупок на 2021-2022 гг. Тот должен будет разместить 1839 тендеров на принципах эффективности расходования бюджетных средств, открытости и прозрачности информации, профессионализма и ответственности за результативность, а также эффективности самих закупок. Этим исполнителем стала дочерняя компания «Роскосмоса» — АО «Организация “Агат”», ей госкомпания и заплатит 256 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Тендер на повышение эффективности госпрограммы «Космическая деятельность России» в части госзакупок в 2021-2022 гг. под шифром «Аналитика» опубликован 4 августа 2021 г. В открытом конкурсе конкуренцию «Агату» никто не составил. Заявку он подал без снижения стартовой цены лота. Если контракт будет подписан, компания, в том числе, будет размещать на госзакупках тендеры госкорпорации, подготавливать проекты и письма, связанные с проведением закупочных процедур, а также будет обеспечивать «Роскосмос» справочными материалами и статистикой по исполнению госконтрактов.

В обосновании максимальной цены контракта говорится, что «Роскосмос» не нашел в общедоступных источниках информации рыночных цен на оказание соответствующих услуг. Однако он обнаружил компетентных потенциальных исполнителей на рынке. Им госкорпорация и направила запрос, чтобы определить максимальную цену контракта. В документе представлена таблица с точными суммами по зарплатам и иным расходам, которые в совокупности и составили 256 млн руб.

«Роскосмос» нашел тех, кто будет отвечать за эффективность и прозрачность закупок в госкорпорации

На момент публикации материала представители «Роскосмоса» не смогли ответить на вопрос CNews, чем вызвана необходимость искать ответственного исполнителя за эффективность и прозрачность закупок госкорпорации. Также «Агат» не смог рассказать CNews, насколько эффективны и прозрачны, по мнению компании, предыдущие закупки «Роскосмоса». Также организация не успела уточнить, какие у нее есть наработки в части организации прозрачных госзакупок.

Закупки «Роскосмоса»

В конце июля 2020 г. Правительство предложило засекретить все закупки «Роскосмоса». Обоснование такого предложения состояло в том, что иностранные государства могут выявлять и анализировать информацию, которая содержится в открытых системах. Поэтому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков. В частности, речь идет о работах по исследованию и использованию космического пространства, а также контрактах на создание космических материалов и космических технологий.

В марте 2021 г. Счетная палата нашла в «Роскосмосе» нарушений на миллиарды рублей, говорится на официальном сайте Кремля. «Снова находим нарушений больше чем на 30 млрд руб. за прошлый год, — говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. — Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования».

Подробности о победителе тендера

АО «Организация «Агат»» — головной экономический научно-исследовательским институт ракетно-космической промышленности с 1973 г. Ее единственным акционером выступает госкорпорация «Роскосмос», говорится на сайте организации.

В настоящее время «Агат»» занимается исследованием экономических проблем, связанных с развитием, разработкой и производством ракетно-космической техники, технико-экономическим обоснованием федеральных космических программ, а также ценообразованием в сфере государственного оборонного заказа.