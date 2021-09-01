Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux

Минпромторг в ходе проекта по развитию своей системы документооборота СЭДО намерен перевести ее серверную часть с ОС Microsoft на операционную систему на базе Linux из Реестра российского ПО при Минцифры. Общий бюджет проекта — до 50 млн руб.

Переезд СЭДО Минпромторга

Как выяснил CNews, Минпромторг готов потратить на модернизацию своей системы документооборота (в министерстве принята аббревиатура МЭДО) 50 млн руб. Проект, помимо прочего, подразумевает миграции серверных компонентов СЭДО с ОС Microsoft на продукт семейства Linux из Реестра отечественного ПО при Минцифры.

СЭДО в ведомстве обеспечивает поддержку обработки входящих, исходящих и внутренних документов., а также поддерживает процессы получения, подготовки, согласования, регистрации, рассылки документов, контроля исполнения поручений по документам и инициативным поручениям.

Общее количество пользователей СЭДО — 1073. Число одновременно работающих пользователей — до 800 сотрудников, работающих в толстом клиенте, и до 701 — в тонком клиенте, говорится в конкурсной документации.



Упомянутая выше сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере Минпромторга, который был объявлен 1 сентября 2021 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов будут приниматься до 23 сентября, подведение итогов намечено на 30 сентября.

Минпромторг меняет для своей СЭДО Microsoft на Linux из Реестра российского ПО

Помимо снижения зависимости министерства от иностранного ПО за счет миграции на российский софт, проект модернизации направлен на повышение качества взаимодействия граждан и организаций с госорганами посредством интеграции с платформой обратной связи единого портала госуслуг, повышение оперативности работы с документами за счет развития функциональности веб-клиента СЭДО, в том числе работы с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения.

Миграция на Linux из реестра при Минцифры станет завершающей частью проекта, которая рассчитана на срок до 30 сентября 2022 г.

Отметим, что наиболее популярными для внедрения в госорганах сейчас выступают отечественные линейки ОС Astra Linux компании «Русбитех-Астра» и ALT Linux компании «Базальт СПО».

Что собой представляет СЭДО

В тендерной документации сообщается, что СЭДО функционирует на базе системы документационного управления (СДУ) «Приоритет» компании «Диджитал дизайн». Продукт базируется на российской разработке Docsvision и включен в реестр при Минцифры.

Первая версия СДУ появилась на рынке в 2009 г. Решение называлось «Административное делопроизводство» и автоматизировало основные процессы работы с документами. В 2015 г. разработчики сообщили о выводе на рынок системы «Приоритет», в которую вошли разработанные ранее модули, в том числе и «Административное делопроизводство». Сейчас система автоматизирует не только регистрацию документов, но и контроль исполнительской деятельности и другие бизнес-процессы.

СЭДО Минпромторга состоит из ряда модулей и подсистем: платформы Docsvision 5, «Делопроизводства», «Расширенных отчетов», «Служебных карточек», «Системных карточек (.NET), «Административного делопроизводства», автоматизированного рабочего места контролера, веб-клиента, интегрированного модуля МРМР (мобильное рабочее место руководителя Минпромторга), модуля интеграционного интерфейса, интерфейса IEDMS), модуля интеграции с ССТУ.РФ (закрытая сеть справочных телефонных узлов госорганов), сервисов синхронизации, конвертации и др.



Для хранения и обработки информации в СЭДО используется промышленная СУБД PostgreSQL, говорится в ТЗ. В общем случае так пишется название свободной открытой СУБД. Однако CNews уже не раз сталкивался с тем, что госорганы под этим наименованием подразумевают российскую проприетарную систему Postgres Pro. Она разрабатывается российской компании Postgres Professional на основе PostgreSQL. Редакция CNews ожидает от Минпромторга прояснение вопроса о том, какую именно СУБД использует министерство.

В ТЗ также сообщается, что операционная система серверной части СЭДО — это в настоящий момент Microsoft Windows Server 2016. Реализация основной логики работы СЭДО осуществляется на сервере приложений, построенном на базе Internet Information Server с применением технологии Microsoft .NET Framework.

Локальная вычислительная сеть между серверными компонентами системы имеет пропускную способность не менее 100 Мбит/с, время отклика не более 1 мс.

СЭДО в случае необходимости импорта и экспорта данных обеспечивает возможность обработки документов Open Document Format, Office Open XML, PDF/A- 1, распространенных файлов обмена аудио- и видеоинформацией, электронными текстовыми документами в части возможности загрузки и хранения файлов.