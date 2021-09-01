CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
|

CNews приглашает на работу журналистов и редакторов

Издание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых авторов.

CNews приглашает на работу редакторов и журналистов. Вот наши вакансии.

АНАЛИТИК

Обязанности:

  • сбор информации для исследований.

Требования:

  • умение работать с цифрами;
  • внимательность, аккуратность.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования,
  • работа в офисе у м. Алексеевская (5 минут пешком) или удаленно, график по договоренности.

Отправить резюме.

РЕДАКТОР ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ

Обязанности:

  • редактура и выпуск материалов в ленту новостей CNews.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования,
  • работа удаленная, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.

Отправить резюме.

ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

  • редакторская правка материалов;
  • координация работы журналистов;
  • подготовка материалов;
  • проведение интервью.

Требования:

  • грамотный русский язык;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования; работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком), допускается удаленка.

Отправить резюме.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти начинают собирать с граждан биометрию через смартфоны, заманивая онлайн-сервисами вузов, банков и метро

Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux

Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа»

«Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными

Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний

Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие детские планшеты: выбор ZOOM

Детские умные часы: хиты продаж

Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
«Дыра» в Razer позволяет стать админом Windows 10, просто воткнув...