В США завлекают специалистов по ИБ на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов

Федералы нашли деньги на ИБ-кадры

Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) опубликовало на своем сайте предварительную версию новых правил трудоустройства высококвалифицированных специалистов для службы кибербезопасности ведомства.

Потолок ежемесячного дохода таких специалистов теперь установлен на уровне 100% зарплаты вице-президента США по состоянию на 2021 г., или $255,8 тыс. В отдельных случаях допускается расширение этого лимита до 150%, то есть, до $332,1 тыс.

Согласно документу, ведомство воспользовалось государственной «Системой управления талантами в кибербезопасности» (Cybersecurity Talent Management System (CTMS), которая, в частности, позволяет устанавливать оклад специалиста в зависимости от его навыков в области информационной безопасности (ИБ) и важности его вклада в общую миссию. Новые правила найма ИБ-специалистов Министерства внутренней безопасности США вступают в силу 15 ноября 2021 г., отмечается в документе.

Битва за таланты

Госпрограмма CTMS по поддержке талантливых ИБ-специалистов была утверждена властями США еще в 2014 г. По сути, CTMS разительно отличается от традиционной практики найма, оплаты труда и развития сотрудников федеральных государственных служб США, и представляет собой результат «адаптации к изменениям на ограниченном рынке талантов в области кибербезопасности с учетом миссии ведомства в этой сфере и растущих киберугроз», – отмечается в документе.

Министерство внутренней безопасности США предлагает ИБ-специалистам оклады до $255,8 тыс. и более

Отмечается, что набираемые кадры не станут «заменой гражданским сотрудникам и военнослужащим береговой охраны США, обеспечивающим кибербезопасность ведомства в настоящее время». Они станут частью новой, недавно сформированной службы кибербезопасности (DHS Cybersecurity Service, DHS-CS).

Отныне все претенденты на должность в новом подразделении будут оцениваться в рамках CTMS и получать соответствующую зарплату, однако это совсем не означает, что нынешние сотрудники федеральных служб киберзащиты ведомства будут автоматически переведены на новые условия оплаты, подчеркивается в документе. Для этого каждому, кто заинтересован в переход на новую классификацию, будет обязан подать заявку на открытую позицию.

Ожидается, что первые сотрудники, нанятые по правилам CTMS, будут работать в спецподразделении по кибербезопасности DHS-CS, а также в инфраструктурной службе безопасности и в офисе главы ведомства по информационным технологиям.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о планах США по формированию специальной команды хакеров в составе войск специального назначения (Special Operations Forces, SOF), которые готовились бы к возможной кибервойне с Россией и Китаем.

Кибербезопасность России

Российские власти последовательно работают над принятием международных документов, касающихся борьбы с киберпреступностью и расширения прав национальных администраций для контроля интернета. Еще в начале 2000 гг. Россия через платформу ООН пыталась решить вопрос о лишении американской корпорации ICANN возможности управлять инфраструктурой интернета.

С начала 2010 гг. Россия через Международный союз электросвязи (МСЭ) пыталась провести положение о передаче функций ICANN данному союзу. Также в уставе МСЭ предлагалось закрепить положение о правах государств регулировать свои сегменты интернета с целью защиты суверенитета и территориальной целостности, но эти предложения так и не прошли.

В апреле 2021 г. CNews сообщил о том, что Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области международной информационной безопасности, реализацией которой займутся Совет безопасности и Министерство иностранных дел (МИД) России.

В начале июля 2021 г. России оказалась на пятой строчке в международном индексе кибербезопасности, который был в четвертый раз составлен Международным союзом электросвязи — специализированным учреждением ООН в области ИКТ.

Комментируя эти данные, зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко указал, что Россия в этом рейтинге поднялась сразу на 21 позицию по сравнению с предыдущей редакцией списка. В исследовании участвовали 193 государства, и оценивались различные аспекты национальных стратегий информационной-технологической безопасности — законодательные, организационные, технические и ряд других. Согласно индексу, у России есть потенциал роста в части технических и организационных мер. По другим оцениваемым параметрам Россией были получены максимальные баллы, что позволило ей подняться на первое место среди стран СНГ.

В июле 2021 г. CNews рассказал о внесенном Россией в специальный комитет ООН проекте конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. По сообщению Генпрокуратуры, принимавшей участие в разработке документа, Россия стала первым государством, представившей в ООН свое видение проблематики технологических преступлений.

Документ официально был передан российской стороной 27 июля 2021 г. в штаб-квартире ООН в Вене и. о. исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннису Чатчавалиту (Dennis Chatchavalit) и председателю спецкомитета ООН по разработке конвенции Фаузии Мебарки (Faouzia Mebarki). Делегацию России возглавлял замгенпрокурора Петр Городов. Этот специальный межправительственный комитет был создан в декабре 2019 г. резолюцией Генассамблеи ООН № 74/247.