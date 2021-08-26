Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику

Правительство хочет обязать госкомпании закупать отечественную электронику для реализации сквозных проектов. Соответствующий документ был подготовлен Минцифры. Компании с госучастием такие как «Россети», «Роснефть и «Аэрофлот» могут заставить закупать отечественные процессоры в рамках реализации политики импортозамещения.

Госкомпании закупят российское

Правительство хочет обязать госкомпании внедрять российскую радиоэлектронику в сквозные проекты. Речь идет о закупках компаниями с государственным участием отечественных аппаратуры и комплектующих, а также вычислительной техники. Меры направлены на повышение спроса на российскую радиоэлектронику и развитие национальных технологичных производств, пишет «Коммерсант». Соответствующий проект по поручению Правительства был разработан Минцифры.

Ведомство разработало проект новых мер, адресованный госкомпаниям из перечня акционерных обществ. Имеются в виду компании, в управлении которыми участвует Правительство, например «Роснефть», «Аэрофлот», Россельхозбанк, «Роснефтегаз», «Россети», «Русгидро», ВТБ и др. Так, представителям интересов Правительства в госкомпаниях рекомендуется поддержать решения, которые обеспечивают реализацию «сквозных проектов».

Правительство хочет обязать госкомпании закупать отечественную электронику

На данный момент подробности участия госкомпаний в отдельных сквозных проектах не уточняются. Минпромторг и Минфин отказались прокомментировать «Коммерсанту» готовящиеся меры.

Сквозные проекты

В июле 2021 г. было сформировано 12 сквозных проектов в сфере вычислительной техники. Объем их финансирования составит более 182 млрд руб. Под сквозными проектами понимается перевод информационной инфраструктуры российских корпораций, стационарных и мобильных рабочих мест на базу отечественных процессоров, а также создание отечественных программно-аппаратных комплексов для корпоративных облачных и информационных платформ. Участие госкомпаний в таких проектах — одна из схем импортозамещения радиоэлектроники.

На данный момент уже одобрено 20 сквозных проектов, и часть из них пока реализуется без участия госкомпаний, пишет «Коммерсант». На момент публикации материала представители «Русгидро» и «Россетей» не смогли ответить CNews, как они отнесутся к необходимости закупать отечественные решения для реализации сквозных проектов.

Импортозамещение радиоэлектроники

В июне 2021 г. CNews писал о планах Правительства выделить в течение 2021-2024 гг. 800 млрд руб. на поддержку российской электроники.

По заверению директора департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры Александра Понькина, в России в 2021 г. будет запущен ряд мер поддержки для заказчиков, которые будут приобретать российскую электронику. «Это, в том числе, долгосрочная мера поддержки в виде субсидий на приобретение российских аппаратных и программных решений в размере до 50% от стоимости внедрения, — говорил он. — У нас уже порядка 17 готовых проектов и еще около 20 мы готовы будем рассмотреть и профинансировать в ближайшее время».

Еще одной мерой, направленной на импортозамещение, является обязательный минимальный порог закупок госкомпаниями не менее половины ПК отечественного производства. В 2022 г. объем закупок российской электроники должен составить 60%, а в 2023 г. — 70%.