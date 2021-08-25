«Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft

Информсистема «Росатома» на две тыс. пользователей «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» за 60 млн руб. переезжает с программных продуктов Microsoft на российские или открытые решения, хотя в клиентской части и не полностью.

Отказ «Росатома» от Microsoft в РДР

Как выяснил CNews, «Росатом» готов потратить до 59,2 млн руб. на перевод своей информсистемы «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» (РДР) со стека софта Microsoft на импортонезависимое ПО.

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере госкорпорации. Он был объявлен 19 августа 2021 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов будут приниматься до 6 сентября, подведение итогов намечено на 4 октября. Реализация проекта рассчитана на срок до 20 ноября 2022 г.

Что на что меняется

Серверная часть системы в настоящий момент работает на операционной системе Microsoft Windows Server 2012 и на СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP2 Enterprise. Компьютеры пользователей задействуют ОС Microsoft Windows 10 Enterprise, Windows 7, Windows 8.1, а также пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 и выше, открытый веб-браузер Chromium и проприетарный Microsoft Internet Explorer 11.

«Росатом» переводит на российское ПО систему ранжирования своих поставщиков

В отношении того, на что этот софт может быть заменен в техзадании тендера есть некоторое (хоть и не полное) противоречие. «Предлагаемые подрядчиком к реализации системы конкретные версии ОС и СУБД серверных компонент системы (в том числе предлагаемые аналоги) должны присутствовать в Едином реестре российских программ или в Едином реестре программ государств — членов Евразийского экономического союза», — говорится в документации.

В то же время в разделе ТЗ требований к используемому в ходе проекта серверному ПО указан перечень из Astra Linux Special Edition, веб-сервер Apache, Nginx, платформа «1С-Битрикс: управление сайтом», реляционная СУБД MySQL, сервер обработки очередей задач Rabbit MQ, сервис индексирования и поиска Elasticsearch.

Несмотря на то, что рядом с каждой позицией этого списка есть пометка «или аналог», своеобразное приоритетное указание в качестве СУБД открытой свободно распространяемой MySQL, разрабатываемой и поддерживаемой американской Oracle, выглядит несколько странно. Как минимум, ее нет и не может быть в Реестре российского ПО при Минцифры.

CNews по поводу этого нюанса задал вопрос представителям «Росатома» и ожидает ответа.

Что касается клиентской части РДР, то в ходе проекта заказчик ожидает от исполнителя использования ОС Astra Linux Common Edition 2.12.22 (2.12.29), ядро версии 4.15.3-1(4.15.3-2) и выше, ОС Microsoft Windows 10 Enterprise, Windows 7, Windows 8.1.

Веб-интерфейс системы должен корректно функционировать в веб-браузерах Microsoft Internet Explorer версии 11 и выше, Google Chrome версии 56 и выше, «Яндекс-браузер» 20 и выше, Chromium 80.0.3987.87 и выше, говорится в ТЗ. В качестве пакетов офисных приложений предполагается использование «Моего офиса» с пометкой «целевой офисный пакет в среде ТАРМ» и LibreOffice версии не ниже 6.3.5 м пометкой «входит в поставку ОС Astra Linux Common Edition». Аббревиатура ТАРМ здесь, по всей видимости, расшифровывается как типовое автоматизированное рабочее место. Возможно, имеется в виду одноименный проект Минцифры для госслужащих.

Что собой представляет система РДР

По данным из конкурсной документации, система РДР предназначена для расчета индекса и рейтинга деловой репутации поставщиков, подрядчиков и исполнителей «Росатома», а также для сбора и обработки негативных фактов, обработки жалоб на рейтинг, предоставления по нему отчетности. Методика расчета, индекс и рейтинг публикуются на его официальном сайте «Росатома» в открытом доступе.

На данный момент в системе зарегистрировано 2000 пользователей, хотя количество одновременно работающих в РДР пользователей варьируется в интервале от 40 до 50. Объем базы данных составляет 55 ГБ, емкость файлового хранилища — 10 ГБ, количество файлов в системе — 15 тыс.

РДР функционирует на мощностях собственного ЦОДа «Росатома». В системе реализована модульная архитектура с учетом возможности существования нескольких модулей, выполняющих одинаковую задачу — для повышения производительности. Взаимодействие между модулями осуществляется через API.

ИС РДР и ее подсистемы реализованы на платформе .Net Framework 4.0 на языке программирования C#.

Замещение ОС и СУБД в «Росатоме»

По линии СУБД «Росатом» держит курс на импортозамещение не первый год. В частности, в декабре 2020 г. CNews писал, что госкорпорация выделила около 300 млн руб. на приобретение лицензий и сертификатов техподдержки Postgres Pro в различных модификациях. ПО предполагалось передать в 28 структур заказчика. Закупаемый софт должен был частично заменить Oracle Database и Microsoft SQL Server.

Получателями ПО в разных объемах и конфигурациях должны были стать сам «Росатом» непосредственно и 27 его структур по всей стране: «Атомтехэнерго», РИР, ВНИИА им. Н. Л. Духова, «Атомфлот», ППГХО, ФЭО, РАСУ, «Белоярская АЭС-авто», «Химпроминжиниринг», «НИКИМТ-Атомстрой», «Концерн Росэнергоатом», «Смоленская АЭС-сервис», ГНЦ РФ ТРИНИТИ, «Наука и инновации», АСЭ, РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина, «Гринатом», «ВНИПИпромтехнологии», «Далур», Хиагда, МСЗ, «Наука и инновации», ААЭМ, «АЭМ-технологии», «ОКБМ Африкантов», «ЗиО-Подольск», «СвердНИИХиммаш».

В «Гринатоме» (ИТ-интегратор «Росатома») тогда рассказали CNews, что СУБД Postgres Pro планируется использовать во всех новых системах предприятий «Росатома». Также в планах был заявлен перевод на нее единой отраслевой системы документооборота и отраслевой ERP-системы корпорации.

В мае 2021 г. CNews писал о переезде с СУБД Oracle на российскую Postgres Pro масштабной ИТ-системы «Росатома» «Расчетный центр корпорации». В июле CNews сообщил о переходе на СУБД Postgres Pro еще одной системы «Росатома» — «Сириус».

Имопртозамещение ОС в «Росатоме» также идет полным ходом. В частности,6 августа CNews писал о том, что входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» выделил 136,6 млн руб. на закупку отечественной ОС Astra Linux, сделав ее «безальтернативной».