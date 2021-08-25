Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам

Минэкономики обрушилось с критикой на поправки Минцифры к закону «о суверенном Рунете», предполагающим новые ограничения для операторов. В частности, они запрещают им проводить модернизацию своих сетей без разрешения на то Роскомнадзора. В Минэкономики уверены, что нововведения грозят затормозить развитие доступа в интернет в России и ухудшить отказоустойчивость сетей операторов. Сами операторы высказывают аналогичные опасения.

Минэкономики против

Российское Минэкономики подготовило заключение на проект постановления Правительства России на поправки, касающиеся установки и модернизации оборудования для исполнения закона о «суверенном Рунете». Как пишет «Коммерсант», это заключение оказалось разгромным.

Сам проект постановления был разработан Минцифры и опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 31 мая 2021 г. Минэкономики полагает, что предложенные в нем поправки в итоге могут привести к ухудшению качества связи и даже спровоцировать снижение ее отказоустойчивости.

Согласно подготовленному Минцифры проекту постановления, после его вступления в силу операторы связи должны будут обеспечивать доступ к электроэнергии и каналу технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора. На их плечи также ляжет задача по обеспечению сохранности этого «железа» и предоставлению беспрепятственного доступа к нему сотрудникам Роскомнадзора.

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В то же время если оператор решит заняться расширением пропускной способности своих сетей, и ему потребуется модернизация оборудования ТСПУ, то самостоятельно сделать это он не сможет. Документ Минцифры предполагает, что ему придется для начала заручиться согласием Роскомнадзора.

Претензии Минэкономики и операторов связи

В отзыве Минэкономики на проект постановления Правительства за авторством Минцифры сказано, что предложенные в нем изменения ведут в первую очередь к срыву сроков модернизации сетей связи российских операторов. Подобное может отрицательно сказаться на надежности таких сетей в частности и ухудшить качество доступа в интернет в целом.

По информации «Коммерсанта», Минэкономики не одиноко в своем отношении к предложенным Минцифры поправкам. В конце июля 2021 г. аналогичное мнение высказали представители оператора МТС, входящего в «Большую четверку» на ряду с Tele2, «Мегафоном» и «Билайном».

«Для модернизации оборудования и фрагментов сети требуется согласие Роскомнадзора, но ведомство может принять решение, что необходимость этого отсутствует. В результате ухудшится качество услуг для абонентов и отказоустойчивость сети, считают в компании», – заявил изданию представитель МТС.

Сотрудник другого неназванного оператора разделяет опасения МТС. «Для установки ТСПУ и так приходится существенно менять конструкцию сетей, делать их менее отказоустойчивыми, увеличивается вероятность аварий, поэтому любая установка или модернизация оборудования должна совершаться только планово и по регламенту», – сказал он «Коммерсанту».

Комментарий Минцифры

В отчете Минэкономики сказано, что если Роскомнадзор решит запретить операторам модернизировать свои сети, ему придется обосновать свой отказ.

Представители Минцифры сообщили CNews, что министерство учтет все замечания ведомства и дополнительно проработает их. «В настоящее время получено отрицательное заключение Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия проекта.

Положения проекта, касающиеся модернизации ТСПУ, в том числе вопросы сокращения сроков принятия решений о модернизации ТПСУ на сетях операторов и разработки оснований для принятия решений об отсутствии необходимости модернизации ТСПУ, будут дополнительно проработаны по замечаниям Минэкономразвития России, полученным в рамках проведения оценки регулирующего воздействия», – заявили они CNews.

С их слов, предполагается, что ТСПУ будет проходить входящий и исходящий трафик абонентов. Необходимое оборудование операторам связи бесплатно предоставит Роскомнадзор, добавили они.

«Передача данных через ТСПУ создаст условия для укрепления целостности, устойчивости и безопасности государства, поможет обеспечить правопорядок и прекратить распространение запрещенной информации. Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 декабря 2021 г.», – рассказали CNews в Минцифры.

Зачем операторам оборудование ТСПУ

Внедрения в сети связи оборудования ТСПУ от операторов требуют Правилами установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России интернета и сети связи общего пользования. Эти правила были утверждены постановлением Правительства России № 126 от 12 февраля 2020 г.

Также обязательная установка ТСПУ прописана в законе «о суверенном Рунете», принятом Госдумой в апреле 2019 г. и вступившем в силу 1 ноября 2019 г. Данное «железо» предназначено для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.

К устройствам ТСПУ относится, в том числе, и DPI-оборудование (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика). Его операторам предоставляет Роскомнадзор. Первоначально предполагалось, что ТСПУ должны будут устанавливаться за счет государства.

В апреле 2021 г. CNews писал, что все федеральные операторы связи стали жаловаться на то, что оборудование для «суверенного Рунета» вызывает системные сбои в работе их инфраструктуры. По их словам, это доставляет серьезные неудобства не только им самим, но и их клиентам, периодически сталкивающимся с недоступностью востребованных интернет-ресурсов.