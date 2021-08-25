«Ситроникс» превратился в космическую компанию

Входящая в структуру АФК «Система» компания «Ситроникс» приобрела долю в производителе малых спутников. Цель приобретения — совершенствование имеющихся и создание новых сервисов на основе космических данных. Имеются в виду решения в сфере морского судоходства и навигации, а также сервисы геоаналитики и космического мониторинга. На данный момент сумма сделки не раскрывается, однако представители «Ситроникса» уточняют, что в перспективе их доля в новой компании может увеличиться.

Доля «Ситроникс» в спутниковой компании

Входящая в АФК «Система» «Ситроникс» приобрела 71,06% долей частной компании «Спутникс» — производителя спутниковых технологий и компонентов для малых космических аппаратов. Основная цель приобретения, пояснили CNews представители «Ситроникса», состоит в запуске цифровых сервисов и продуктов на основе космических данных с низкоорбитальных спутников.

Представители «Ситроникса» также рассказали CNews, что речь идет, в первую очередь, об автоматических и идентификационных системах в судоходстве и в гражданской авиации. «Малые космические аппараты могут оснащаться системами, обеспечивающими радиолокационные снимки Земли, инфракрасными и мультиспектральными камерами, оптическими системами с различной разрешающей способностью, — продолжают они. — С помощью спутников с низких орбит можно также вести замеры концентрации различных газов в атмосфере, заниматься геоаналитикой и мониторингом».

Детали сделки пока не раскрываются, однако доля «Ситроникса» в «Спутникс» может быть увеличена в будущем, добавляют представители компании.

Планы «Ситроникса»

«Спрос на сервисы и услуги на основе спутниковых данных будет только расти, причем в большей степени у коммерческих компаний,— отметил председатель совета директоров “Ситроникса”, управляющий партнер АФК “Система” Алексей Катков. — Мы планируем, что приобретение “Спутникс” позволит выйти на международный рынок малых космических аппаратов и занять значительную долю российского рынка».

«Ситроникс» приобрела долю в компании производителя спутников (изображение с сайта «Спутникс»)

«Ситроникс» планирует не только повысить уровень собственных разработок, но и создать новые для российского рынка сервисов, уменьшая долю зависимости от иностранных поставщиков космических данных. «Применяя собственные спутники, мы усиливаем наши решения в сфере морского судоходства и навигации», — рассказал президент «Ситроникса» Николай Пожидаев. По его словам, компания сможет полноценно внедрять сервисы геоаналитики и космического мониторинга — как для решения актуальных государственных задач контроля климатических изменений, раннего выявления лесных пожаров, незаконных вырубок, оценки уровня загрязнения атмосферы, мониторинга сельскохозяйственных угодий, так и для решения задач бизнеса.

На данный момент «Ситроникс» внедряет комплексные решения для умного города и безопасности, занимается производством ИТ-оборудования и ПО, а также цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства и морской навигации. В августе 2021 г. CNews писал о запуске «Ситрониксом» трех новых типов серверов.

Подробнее о производителе спутников

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Спутникс» зарегистрировано 5 октября 2011 г. в Москве. С 23 августа 2021 г. 71,06%, как говорилось выше, принадлежит «Ситрониксу», остальные 28,94% долей компании распределены между шестью физлицами (17,4% принадлежит Ирине Казовской, 5,88% — Александру Пурикову, 1,5% — Станиславу Карпенко, 1,25% — Анатолию Копик и 0,73% находятся у Романа Жарких). Согласно данным «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2020 г. составила 108,3 млн руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Чистая прибыль «Спутникс» достигла 43 млн руб. Также в базе «Контур.фокуса» отражены десять госконтрактов «Спутникса» на общую сумму 70,5 млн руб.

Согласно официальному сайту компании, «Спутникс» специализируется на производстве спутников массой от 1 до 200 кг, компонентов и платформ малых космических аппаратов (МКА), наземного оборудования для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых станций, а также оборудования для аэрокосмического образования. С 2011 г. «Спутникс» является резидентом «Сколково».