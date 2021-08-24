Правительство хочет раздать деньги разработчикам ИТ-комплексов для ИИ. Можно взять до 3 миллиардов

Правительство выделит субсидии разработчикам аппаратно-программных комплексов для решения задач ИИ. На один проект сроком до шести лет предусмотрено до 3 млрд руб. Таким образом, в год разработчики получат до 500 млн руб. Для этого организациям предстоит пройти конкурсный отбор.

Субсидии разработчикам АПК под ИИ

Правительство выделит субсидии разработчикам аппаратно-программных комплексов (АПК) для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Согласно информации, опубликованной на сайте Правительства, разработчики получат до 3 млрд руб. на один проект сроком до шести лет. Размер субсидии в год составит 500 млн руб. На поддержку государства могут рассчитывать разработчики технологий ИИ, которые смогут найти применение в различных высокотехнологичных отраслях экономики.

За счет господдержки разработчикам АПК можно будет возместить до 70% затрат. Деньги, в частности, можно направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов АПК и их пилотных партий, говорится в сообщении Правительства. В том числе, организация, претендующая на субсидии, должна дать обязательство, что выручка от реализации разработанных программ составит не менее двух размеров полученной субсидии.

Правительство раздаст субсидии разработчикам АПК для ИИ

Для получения господдержки организациям предстоит пройти конкурсный отбор, говорится в сообщении Правительства. Его порядок и условия проведения утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным и будут опубликованы на сайте Минпромторга. В 2021 г. на субсидии разработчикам АПК в федеральном бюджете предусмотрено 1,5 млрд руб. Работа ведется в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Инфраструктура для ИИ

«Для России развитие искусственного интеллекта — это приоритетная задача, а синхронизация планов между различными центрами компетенций приведет нас к технологическому лидерству», — отметил зампред Правительства Дмитрий Чернышенко.

В рамках федпроекта «Искусственный интеллект» предусмотрены мероприятия по созданию инфраструктуры ИИ. Они включают в себя не только меры поддержки развития перспективных ИИ-технологий, а также формирование сильного сообщества специалистов в области машинного обучения. Так, к 2024 г. в вузах появится около 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям ИИ. В том числе, около 1,2 тыс. стартапов получат грантовую поддержку.

Для развития науки предусмотрено открытие исследовательских центров по приоритетным отраслям ИИ, пояснил Чернышенко. До конца 2021 г. будет запущено шесть таких центров на базе ведущих институтов страны.

Другие субсидии разработчикам ИИ

В мае 2021 г. CNews писал об утвержденном плане поддержки российских ИИ-проектов. На них до 2024 г. государство выделит гранты на общую сумму 5,26 млрд руб. Однако максимальный размер субсидий на один проект не превысит 100 млн руб.

При этом в мае 2019 г. в распоряжении CNews оказался предварительный вариант дорожной карты развития «Нейротехнологий и искусственного интеллекта». Согласно документу, развитие ИИ в России потребует крупных вложений. Речь идет о 100 млрд руб. инвестиций до 2024 г.

В июле 2021 г. стало известно о запуске конкурсов среди малых предприятий на получение грантов для разработки и коммерциализации решений в области ИИ. Победители смогут получить до 20 млн руб. Общая сумма поддержки в 2021 г. может составить 1,2 млрд руб. на 140 проектов, пояснил CNews представитель Чернышенко.