Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов

Россияне в большинстве своем не хотят отказываться от бумажных паспортов в пользу пластиковых смарт-карт. Лишь три из 10 граждан России готовы пойти на этот шаг, выяснили эксперты SuperJob. Власти поначалу хотели обязать всех перейти на «цифру», но в августе 2021 г. решили дать россиянам возможность выбора между классическим и пластиковым паспортом.

Бойкот смарт-паспортам

Подавляющее большинство россиян не собираются отказываться от бумажного паспорта в пользу смарт-карты, сообщили CNews представители SuperJob. К такому выводу пришли аналитики компании, проведя опрос среди совершеннолетних граждан России.

Согласно результатам этого опроса, лишь трое из 10 россиян согласны обменять свой классический удостоверяющий личность документ на пластиковую карту. И это при том факте, что власти впервые предложили внедрить в стране новый формат паспорта еще в 2013 г.

В опросе SuperJob приняли участие 1600 человек старше 18 лет, проживающих почти в 390 населенных пунктов России. Он проводился с 18 по 20 августа 2021 г. включительно.

Россиянам не нужна «цифра»

Из 1600 респондентов 41% наотрез отказались менять свой бумажный паспорт на пластиковую смарт-карту. 31% россиян, напротив, готовы к таким переменам, но таковых в итоге меньшинство. Еще 28% так и не смогли определиться с ответом.

Классический бумажный паспорт россиянина (на фоне) и его современная замена из пластика

Эксперты SuperJob выяснили также, что россияне в большинстве своем не готовы полностью распрощаться с бумажными документами. 44% опрошенных заявили, что при оцифровке любых документов следует сохранять их бумажные аналоги.

29% заявили, что выступают против оцифровки любых без исключения документов, будь то паспорт, водительские права и т. д. и лишь 13% больше не хотят пользоваться «бумагой» и готовы полностью избавиться от нее в пользу цифровых документов.

Среди мужчин желающих получить смарт-карту вместо привычного паспорта оказалось больше, чем женщин. Таковых набралось 36% и 27% соответственно. С точки зрения возраста за цифровые документы чаще всего голосовали респонденты, не достигшие 24 лет. Среди них адептов цифровизации оказалось 42%. Среди молодежи было больше всего и тех, кто поддерживает полный отказ от бумажных документов (18%).

По мере увеличения возраста респондентов число желающих оцифровать паспорт снижалось. Например, среди россиян в возрасте старше 45 лишь 24% были готовы пойти на этот шаг.

Оцифровка перестала быть обязательной

Первоначальный план властей заключался в полном отказе от бумажных паспортов в течение ближайших нескольких лет. Они собирались обязать россиян перейти на смарт-карты и менять их раз в 10 лет.

Однако ситуация изменилась 18 августа 2021 г. В этот день, как сообщал CNews, глава российского Минцифры Максут Шадаев заявил, что россиянам не нужно будет в обязательном порядке менять бумажный паспорт на пластиковый.

«Принято решение не делать это (замену бумажного паспорта смарт-картой – прим. CNews) обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», – заявил министр.

В тот же день Максут Шадаев сказал, что решение о замене обычного паспорта гражданина России на смарт-карту будет принято Минцифры до конца 2021 г.

Однако нельзя не заметить, что министр связи не стал уточнять, как долго у россиян будет оставаться возможность пользования именно бумажным паспортом, без необходимости замены его на смарт-карту. Из этого следует, что в будущем оцифровка главного документа российского гражданина может вновь стать обязательной.

Добавим, что бумажный паспорт, в отличие от смарт-карты, не требуется менять каждые 10 лет. Россиянин получает его в 14 лет, затем меняет его всего два раза за всю жизнь – в 20 лет, а после в 45 лет.

Как власти паспорта оцифровывали

Переход на электронные паспорта должен начаться не позднее 1 декабря 2021 г. Такие сроки в ноябре 2020 г. установили сперва представители МВД, а затем и Максут Шадаев.

Однако это коснется лишь жителей Москвы. Проживающие за ее пределами россияне будут вынуждены прождать еще в пределах полутора лет – в регионах выдача электронных паспортов должна начаться не позднее 1 июля 2023 г.

Первые заявления властей о переводе всей страны на пластиковые паспорта прозвучали в начале 2013 г. Таким образом, если смарт-карты начнут выдавать к середине 2023 г., то к тому моменту проект успеет отметить свой десятилетний юбилей.

Сроки по оцифровке российских паспортов многократно срывались и переносились. Например, поначалу власти намеревались запустить процесс обмена бумажных паспортов на пластиковые с 1 января 2015 г. прекратить выпуск бумажных в 2025 г. и сделать их недействительными в 2030 г.

В сентябре 2013 г. сроки начала перехода на электронные паспорта были сдвинуты на январь 2016 г. Первый прототип смарт-карты был готов к августу 2014 г.

Этот прототип представлял собой пластиковую карту размером с обычную кредитку (86х54 мм) и содержал фото владельца на лицевой стороне вместе с данными о его ФИО, дате и месте рождения, половой принадлежности, сроке действия паспорта, а также дате его выдачи, серии и номере. Внутри кусочка пластика располагался чип, в котором эта информация дублировалась в цифровом виде.

В июле 2019 г. власти предложили внести в этот чип сведения о водительских правах владельца и его СНИЛС. Тогда же был назван и срок замены смарт-карты на новую.

Идее по внедрению смарт-карты вместо паспортов предшествовал другой проект под названием «Универсальная электронная карта» (УЭК). Идею его создания поддержал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в начале своего президентского срока (2008-2012 гг.). Старт проекту был дан в 2009 г.

УЭК, не сумевшая заменить россиянам паспорт

Задачу по выпуску чипов для УЭК решал завод «Микрон». Микросхема для УЭК была разработана в 2012 г. силами ОАО «НИИМЭ и Микрон» (предыдущее юрлицо предприятия). В том же году чип успешно прошел сертификацию ОАО «УЭК». В итоге проект так и не был завершен. Россияне не перешли на УЭК и продолжили пользоваться привычными паспортами. В сентябре 2019 г. «Микрон» списал в убыток расходы на этот проект в своей бухгалтерской отчетности по российским стандартам РСБУ за 2018 г. Именно этим в компании объяснили огромные многомиллиардные убытки, продемонстрированные за отчетный период, хотя и не назвали конкретную сумму списания.

Что еще можно оцифровать

На конец августа 2021 г. из всех наиболее значимых для россиян документов власти перевели в цифру только трудовые книжки. При этом возможность продолжить пользоваться бумажными книжками частично сохранилась.

Согласно опросу SuperJob, 25% россиян не возражают против цифровизации свидетельства о рождении, 24% предлагают не будут против перевода в электронный вид водительских прав. Каждый третий респондент согласится пользоваться цифровой медкартой. За цифровой полис ОМС высказались 44% опрошенных, за СНИЛС и ИНН – по 39%.

Аналитики SuperJob сообщили CNews, что два года назад в России проводилось аналогичное исследование. Несмотря на резкий скачок роста всевозможных цифровых сервисов, в том числе и государственных, на фоне пандемии, общественное мнение в вопросе оцифровки документов изменилось незначительно.