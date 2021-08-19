Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее

Гармонизация судопроизводства

Власти намерены законодательно наделить суды с участием присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в ИТ-сфере. Это отражен в плане мероприятий в рамках государственной программы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», которую уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копию документа.

По мнению авторов проекта, суды присяжных должны повысить привлекательность ведения бизнеса в России для участников рынка, а также сократить отток разработчиков из юрисдикции. Предложение поступило от самих ИТ-компаний, пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе Минцифры.

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев подтвердил, что именно их организация выступила инициатором идеи. В дополнение, АПКИТ также предложила уточнить меры пресечения для ИТ-предпринимателей и освобождать от уголовной ответственности в случае выплаты штрафа и ущерба.

«Дело в том, что по статистике доля оправдательных приговоров у судов присяжных выше, чем в обычных судах», – сказал Николай Комлев.

Плюсы и минусы суда присяжных

Практика проведения судебных заседаний с участием присяжных заседателей появилась в Великобритании более 800 лет назад, однако наибольшее распространение она получила в США, где с участием присяжных может быть рассмотрено почти любое гражданское и уголовное дело. В Европе, как и в России, практика суда присяжных применяется преимущественно в уголовных делах в ограниченном числе случаев.

Решение экономических уголовных дел в ИТ-сфере могут передать судам присяжных

В России суды присяжных рассматривают уголовные дела, как правило, по тяжким и особо тяжким преступлениям, с мерой наказания вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни (на данный момент на нее мораторий). Так, например, суд присяжных может рассматривать дела об убийстве, бандитизме, похищении человека, незаконном производстве и сбыте или контрабанде наркотиков и др. по ст. 30 УПК России, напоминает «Коммерсант»

В любом случае, экономические уголовные дела пока что не входят в сферу компетенции российского института присяжных заседателей. Ситуация начала изменяться после встречи Президента России Владимира Путина в декабре 2020 г. с членами президентского Совета по правам человека, на которой он поручил расширить компетенцию суда присяжных.

Также известно, что еще в феврале 2020 г. председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев выступал с предложением распространить практику суда присяжных на тяжкие преступления в сфере предпринимательской деятельности, однако законодательные поправки так и не были внесены в Госдуму, сообщает «Коммерсант».

По данным Верховного суда России, за 2020 г. суды присяжных рассмотрели уголовные дела в отношении 938 человек. Общее число осужденных всеми судами превысило 582,5 тыс. человек. В 2019 г. присяжные оправдали 24% подсудимых, в 2020 г. уже 27%.

Мнение адвокатов и представителей ИТ

По мнению члена коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Якова Гаджиева, дела для суда присяжных расследуются и проверяются более тщательно, что может положительно сказаться на качестве следствия. Важно конкретизировать список преступлений, которые отнесены к ИТ-сфере, поскольку расплывчатые формулировки для преступлений в сфере «предпринимательской деятельности» позволяют привлекать бизнесменов по общеуголовным, а не экономическим составам, приводит его слова «Коммерсант».

«По нашему опыту суды в специфике ИТ разбираться не хотят и зачастую выносят решения неадекватные», – заявил изданию глава группы «Брэйн системс» Андрей Яковлев. По его словам, недавно дело в сотни листов было рассмотрено за одно короткое заседание, без обсуждения подробностей и с отклонением ходатайств об экспертизах.

Президент НП РУССОФТ Валентин Макаров считает, что присяжные по логике должны следовать здравому смыслу, а значит, быть лояльными бизнесу. Гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский полагает, что «это положительная тенденция для отрасли — в последние годы участилось активное преследование ИТ-сферы».

«Единственное, что может быть разумным – формирование состава присяжных из представителей ассоциаций, союзов или специальных организаций, – заявил «Коммерсанту» заместитель гендиректора «ЭОС Актив» Алексей Мальков. – Присяжные – люди не погруженные, они должны принимать решение по внутреннему убеждению и совести. А этого недостаточно, чтобы выносить вердикты по делам в ИТ».