CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе
|

ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя»

Palantir Technologies, американский разработчик ПО для анализа данных, основными клиентами которого являются спецслужбы США, в августе 2021 г. купил золота более чем на $50 млн. В компании, по всей видимости, хотят подстраховаться от с трудом поддающихся прогнозированию событий, негативно влияющих на экономику, подобно пандемии коронавируса, которая разогнала инфляцию в США до рекордного уровня.

Palantir вкладывается в золото

Американская Palantir Tenchonologies, разработчик ИТ-решений в сфере анализа данных, инвестирует в золото, опасаясь очередного «черного лебедя», пишет Bloomberg.

Разработчик ПО, среди клиентов которой ряд американских спецслужб, в августе 2021 г. купил золота на сумму $50,7 млн. Это около 283 слитков массой 100 тройских унций (примерно 3,11 кг) каждый. Сведения о сделке обнаружило американское издание Barron’s, первым обратившее внимание на финансовый отчет, поданный компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC, Securities and Exchange Comission) на прошлой неделе.

Как рассказали Bloomberg в компании, приобретенное золото на первых порах будет физически храниться на некой защищенной сторонней площадке, расположенной на северо-востоке США. Palantir всегда сможет получить доступ к собственности, предварительно (в разумные сроки) уведомив о своем намерении.

В ожидании «черного лебедя»

Использование нетрадиционных финансовых инструментов «скорее отражает мировоззрение» компании, – пояснил в интервью изданию Шьям Санкар (Shyam Sankar), главный операционный директор Palantir. – Нужно быть готовым к будущим "черным лебедям"».

palan600.jpg
Александр Карп возглавляет Palantir Technologies, купившую в августе 2021 г. золота более чем на $50 млн

Под «черным лебедем» (событие «черный лебедь», Black swan event) подразумеваются труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. В частности, пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 как раз и стала таким «черным лебедем» для всего мира.

Газета New York Post рассматривает данный шаг Palantir как попытку застраховаться от негативных событий в будущем, а также от прямо или косвенно связанной с ними инфляции. Как отмечает издание, сторонники хранения средств в золоте уверены, что этот драгоценный металл способен пережить любой кризис, не потеряв в цене.

В августе 2020 г. цена золота впервые с 2011 г. превысила $2 тыс. за тройскую унцию, однако на этом уровне продержалась недолго и впоследствии изменялась скачкообразно и разнонаправленно. C января по август 2021 г. цена этого драгметалла снизилась в общей сложности на 7% – примерно до $1,78 тыс.

Тем временем индекс потребительских цен в США продолжает держаться на рекордно высоком за последние 13 лет уровне. В августе 2021 г. данный показатель составил 5,4%, как и месяцем ранее.

Напомним, что в марте 2021 г. американский Сенат одобрил план президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) по борьбе с последствиями пандемии на сумму $1,9 трлн. Это уже третий по счету подобный пакет мер поддержки американской экономики.

Необычная инвестиционная стратегия

Bloomberg называет вложение Palantir в золото «частью необычной инвестиционной стратегии» компании.

Помимо золота, компания в последнее время активно вкладывается в стартапы, которые являются ее собственными клиентами, а также в публичные компании, которые вышли на биржу при помощи так называемых SPAC. Это «пустышки», создаваемые специально для слияния с частными компаниями, по той или иной причине не желающими проходить процедуру первичного размещения (IPO, Initial public offering).

По информации CNBC, в их числе такие ныне публичные технологические компании как AdTheorent, Fast Radius, FinAccel и Tritium.

Примечательно, что сперва Palantir объявила о том, что планирует принимать в золоте и оплату от своих клиентов, однако затем отказалась от данного заявления. Этот факт отражен в материале Bloomberg.

Ранее, в мае 2021 г., компания отрапортовала о готовности принимать биткоины в счет оплаты своих услуг. Представитель Palantir тогда подчеркнул, что этого до них «никто не делал». На сегодняшний день нет информации о том, что кто-либо из клиентов воспользовался данной возможностью.

Меж тем в мае 2021 г. производитель электротранспорта компания Tesla Илона Маска (Elon Musk) непродолжительное время торговала автомобилями за биткоин.

Чем занимается Palantir и откуда у нее свободные деньги

Palantir – это компания с 18-летней историей. Она была основана в 2003 г. пятью выходцами из PayPal, включая Александра Карпа (Aleksander Karp) и Питера Тиля (Peter Thiel), одного из сооснователей PayPal. Карп занимает должность гендиректора компании с 2004 г. и зарабатывает в несколько десятков раз больше главы Apple Тима Кука (Tim Cook).

Основная сфера деятельности Palantir – это разработка программного обеспечения для анализа данных. Компания сотрудничает со множеством организаций, включая инвестиционные компании и хедж-фонды. В списке ее клиентов есть и различные спецслужбы, включая ЦРУ, ФБР и АНБ.

Самые известные продукты компании – программа Palantir Gotham, которая используется правительством США в антитеррористической аналитике, и финансовое ПО Palantir Metropolis, применяемое хедж-фондами и банками.

Bloomberg пишет, что в Palantir мнят себя этакими вольнодумцами и допускают высказывания, воспевающие высокий уровень корпоративной культуры и качества продуктов компании по сравнению с другими представителями отрасли. В частности, во время прошлогоднего «великого исхода» бизнеса из Кремниевой долины, о котором писал CNews, главный операционный директор Palantir, выбравшей в качестве нового дома Денвер (Колорадо), сравнил компанию с «худождественной колонией», противопоставив ее индустрии разработки ПО в целом, представители которой якобы штампуют софт конвейерным способом.

В конце сентября 2020 г. Palantir провела IPO в форме прямого размещения. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе IPO Palantir удалось привлечь $1,9 млрд, а ее капитализация составила на тот момент $16,9 млрд, к 30 апреля 2020 г. она выросла до 42,6 млрд. Таким образом, как отмечает Bloomberg, у компании образовалось $2,3 млрд «свободных» денег, которые она теперь и пытается вложить наиболее «креативным способом».

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее

Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие

Названо условие ликвидации домена Советского Союза

Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

Как выбрать удобное кресло для работы за компьютером

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Выбор браузера по умолчанию в Windows 11