Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север

Научно-исследовательский институт радио разработал уникальную технологию, которая обеспечит удаленные регионы страны широкополосным доступом в интернет. Ее производство локализуется в Самаре. Речь идет о тропосферных станциях, которые смогут охватить сотни километров территории, обеспечив скорость передачи данных до 46 Мбит/с. Такими же проектами занимаются Минцифры и «Ростех». Но, как утверждают представители института, их разработка превосходит аналоги, так как способна увеличивать расстояние распространения сигнала до 810 км.

Тропосферные станции НИИР

Научно-исследовательский институт радио (НИИР) рассказал CNews о разработке технологии тропосферных станций, которая будет ретранслировать радиосигнал на сотни километров. Она обеспечит жителей удаленных регионов страны, в том числе Крайнего Севера, широкополосным доступом в интернет.

Тропосферная станция устанавливается на земле и состоит из опорно-поворотного устройства, параболической антенны, модема и усилительного модуля. Уникальность разработки заключается в поддержке режима ретрансляции, который позволит передавать сигнал от одной станции к другой, обеспечив покрытие до 810 км территории.

«При развертывании беспроводных сетей может возникнуть проблема “замкнутости” того или иного узла из-за его географического расположения — удаленности или низкого расположения точки, — рассказал гендиректор НИИР Олег Иванов. — Проблему решает ретрансляция — возможность приема/передачи сигнала на промежуточном узле. Это может быть, например, пост ДПС или фельдшерский пункт, откуда можно будет ретранслировать сигнал еще на 100-150 км до следующего узла».

НИИР разработал уникальную технологию, которая обеспечит жителей Крайнего Севера доступом в интернет

Станции будут производиться в Самаре (в филиале НИИР) на мощностях научно-технического центра, реализующего инновации в области создания современных радиотехнических систем и комплексов. Одна станция НИИР может охватывать расстояние до 170 км, обеспечивая скорость передачи данных до 46 Мбит/с. На данный момент институтом разработаны опытные образцы тропосферных станций.

Как работает тропосферная станция

Данный метод связи построен на явлении тропосферного рассеивания: когда сигнал проходит через тропосферу (нижний слой атмосферы), часть энергии рассеивается обратно, что позволяет принимать сигнал с земли.

«Прокладывать оптоволоконную сеть в удаленные населенные пункты технически сложно и экономически нецелесообразно, — пояснил Иванов. — Спутниковая связь также не решает проблему из-за слабого развития спутниковых группировок в северных регионах. Поэтому установка тропосферных станций может стать наиболее оптимальным решением вопроса, особенно для России с ее обширными территориями».

Тропосферная связь активно используется в вооруженных силах. Серийно такая технология в России пока не реализована. В 2022 г. «Ростех» планирует запустить серийное производство цифровых помехозащищенных станций тропосферной связи гражданского назначения «Гроза». Разработку ведет предприятие «Радиосвязь». Оборудование позволит обеспечить связь в радиусе 230 км в труднодоступных и малонаселенных районах со скоростью до 25 Мбит/с. В мире на данный момент несколько подобных решений, например, среди зарубежных аналогов — станции тропосферной связи американских компаний Raytheon и Comtech Systems Inc.

Разработчики утверждают, что станция НИИР в среднем на 30% дешевле, чем ее аналоги, а для ее монтажа требуется всего два человека (обычно нужно 4-5 человек), уточняют представители института. Также станция рассчитана на работу при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия.

Кто первым обеспечит Крайний Север интернетом

Созданием тропосферных станций НИИР занимается в рамках госпрограммы по развитию радиоэлектронной промышленности под кураторством Минпромторга. В полноценное производство станции должны быть запущены до конца 2023 г. В дальнейшем продукцию планируется экспортировать. Помимо НИИР, как упоминалось выше, на это будет способно и оборудование «Ростеха» уже в 2022 г.

В мае 2021 г. CNews писал о планах российского Правительства построить отечественную спутниковую группировку быстрого доступа в интернет на всей территории страны без ограничений по дешевым тарифам. Для этого до 2030 г. Правительство выделило более 151 млрд руб. Тогда же представители Минцифры рассказали CNews, что планируют строительство спутниковой группировки, в состав которой войдут четыре космических аппарата. В июне 2020 г. министр связи Максут Шадаев сообщил, что инвестиции в проект составят 40 млрд руб. Представители Минцифры сообщили CNews, что запуск спутников предварительно назначен на 2024 г.