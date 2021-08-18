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Программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране

Средняя зарплата российского программиста в 2020 г. составила 119 тыс. руб. Этот показатель на 133% выше, чем средний доход по стране. По данным Росстата, в среднем по другим отраслям работники получают 51,1 тыс. руб. Однако проблема дефицита кадров в России стала ощущаться острее, это может спровоцировать рост зарплат ИТ-специалистов в 2021 г.

Зарплата ИТ-специалиста в 2020 году

Зарплата ИТ-сотрудников в России в 2020 г. оказалась в 2,33 раза выше средней зарплаты по стране, следует из отчета аналитиков ассоциации «Руссофт» (объединение компаний-разработчиков ПО России). Средняя ежемесячная зарплата ИТ-специалиста составляет 119 тыс. руб. в 2020 г., что на 11,1% выше, чем в 2019 г. Зарплата ИТ-специалистов в 2020 г. в долларовом выражении практически не отличалась от показателей 2019 г. и составляла $1,6 тыс.

При этом по данным Росстата, средняя зарплата в России по всем отраслям по итогам 2020 г. составила 51,1 тыс. руб. (что на 6% выше, чем в 2019 г.). В результате, доход российского ИТ-специалиста оказался выше на 133%, чем зарплата среднего наемного работника. По итогам 2019 г. разрыв составлял примерно 2,2 раза (120%).

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Зарплата российского программиста более чем в два раза выше средних зарплат по остальным отраслям

«Тем не менее, конкурентоспособность российских разработчиков заказного ПО на мировом рынке все же повысилась, хотя и незначительно», — подчеркивают аналитики «Руссофта». Это обусловлено ростом зарплаты специалистов сервисных компаний, специализирующихся на разработке заказного ПО (на 10,6% выше в рублевом выражении), отмечают они.

Динамика роста ИТ-зарплат

В динамике последних семи лет средняя зарплата профильных сотрудников российских софтверных компаний в рублях выросла на 88% и снизилась на 16% в долларах. «Однако нельзя сказать, что выезд за рубеж стал однозначно более выгодным делом для разработчиков ПО, — отмечают аналитики. — Дело в том, что долларовая инфляция также существует. При этом рост цен в 2021 г. в развитых странах ускорился. Если по итогам 2020 г. они в США выросли на 1,36%, то в мае 2021 г. — на 5% в годовом выражении».

По словам аналитиков «Руссофта», проблема дефицита кадров в России стала ощущаться еще острее. Поэтому в 2021 г. темпы роста средней зарплаты в софтверной отрасли по итогам 2021 г. будут не ниже, чем в 2020 г. При этом с учетом стабилизации курса национальной валюты предполагается также рост доходов российских программистов и в валюте США.

Данные сайта HeadHunter

По данным сайта HeadHunter (сервис поиска работы и подбора персонала), в июне 2021 г. на площадке было размещено более 108 тыс. вакансий для специалистов в сфере ИТ. Наибольший спрос на ИТ-специалистов традиционно наблюдался в Москве и Московской области, где предлагалось более 37 тыс. вакансий. Среди самых высокооплачиваемых вакансий — разработчик Golang (от 200 тыс. руб.), старший инженер-программист (от 250 тыс. руб.) и разработчик Android (до 290 тыс. руб.)

При этом в июле 2021 г. топ-менеджер Ави Голан (Avi Golan) призвал всех руководителей компаний, особенно в ИТ-отрасли, остановить рост зарплат сотрудников. По его мнению, рост может навредить отрасли. Однако призыв Голана получил шквал критики от сотрудников ИТ-компаний, в том числе и Microsoft. Ранее Голан работал директором по продуктам в Google, и операционным партнером в SoftBank. В настоящее время он занимает пост главы израильского стартапа AnyVision.

Также в июле CNews писал о самых необычных ИТ-вакансиях в России. Среди них — специалист по обработке изображений с помощью ИИ, ведущий инженер-конструктор печатных плат, 3D-художник для работы с играми и инженер-разработчик смарт-контрактов.

Кристина Холупова

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