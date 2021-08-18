Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие

Как минимум шестью гражданскими и одним уголовным делом оброс конфликт не сумевших договориться коллег умершего два года назад создателя знаменитого коммуникационного сервера CommuniGate Pro и его дочери. По всей видимости, в России дочь программиста с наследия своего отца сейчас ничего не имеет. Разбирательство о том, кому должны принадлежать права на продаваемую в нашей стране версию сервера, неизбежно реанимирует старые вопросы: является ли CommuniGate Pro российским продуктом и имеет ли право находиться в Реестре отечественного ПО.

CommuniGate и уголовное дело

Как стало известно CNews, у правоохранительных органов России возникли вопросы к официальным правообладателям знаменитого софтверного коммуникационного сервера CommuniGate Pro в версии 6.3. Первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах программистом Владимиром Бутенко, скончавшимся 29 августа 2018 г. Рассматриваемая последняя из версий была выпущена его бывшими коллегами в мае 2020 г., а 12 октября того же года внесена в Реестр отечественного ПО при Минцифры за авторством АО «Сталкерсофт» (юрлицо российской компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Systems).

По данным редакции CNews, в связи с этим новым продуктом в производстве отдела по рассмотрению особо важных дел Следственного управления по Северо-западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве находится уголовное дело «в отношении неустановленных лиц» из числа руководства и сотрудников «Сталкерсофта». Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК — нарушение авторских и смежных прав; максимальное наказание: арест на срок до шести месяцев.

О существовании этого дела CNews рассказали два источника на рынке и подтвердили в самом «Сталкерсофте». «Как правило, сложные ИТ-продукты не создаются одним человеком, — отметили в разговоре с редакцией представители компании. — В их разработке участвует коллектив программистов, и возникновение вопросов в оформлении прав собственности на продукт — достаточно частое явление».

Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО вступили в конфликт за его наследие

По словам собеседников CNews, с 2020 г. «Сталкерсофт», являясь отечественной компанией, совместно с российскими разработчиками ведут судебные споры «с представителями иностранных государств» о правах на разные версии CommuniGate Pro.

«При недостатке документальных аргументов западные оппоненты перевели последовательное гражданско-правовое решение вопроса в уголовную плоскость, — говорят представители компании. — На наш взгляд, реальная цель зарубежных заявителей по уголовному делу — попытка установления иностранного юридического и технологического контроля над важным элементом информационной инфраструктуры России».

Представители «Сталкерсофта» подчеркивают, что сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют им всю необходимую информацию, разъяснения и правоустанавливающие документы. «Мы уверены, что в скором времени и гражданские споры, и уголовное дело, разрешатся в пользу настоящих правообладателей продукта CommuniGate Pro — российской компании, российских программистов. И вопрос принадлежности уникальной разработки, являющейся неотъемлемым элементом импортозамещения России, будет закрыт окончательно».

По совокупности собранных CNews данных (некоторые подробности о них ниже), оппонентом «Сталкерсофта» в описанном конфликте выступает дочь создателя исходных версий продукта — Анна Бутенко, а также зарубежные юридические структуры, бенефициаром которых она является по праву наследования.

Редакция связалась с Анной Бутенко, однако она прокомментировать конфликт отказалась.

Напомним, CommuniGate Pro представляет собой платформу для создания корпоративных коммуникационных систем — от масштабов небольшого офиса до высоконагруженных кластерных инсталляций, обслуживающих миллионы пользователей. Его основная функциональность: обмен электронной почтой и мгновенными сообщениями, ведение календарей, голосовые и видеовызовы, хранение корпоративного контента, средства совместной работы.

Поток гражданских судебных дел

Упоминая попытки урегулирования ситуации в гражданско-правовой плоскости, в «Сталкерсофте» в том числе имеют в виду ряд неуголовных разбирательств в судах общей юрисдикции. В частности 28 апреля 2020 г. в Перовский районный суд Москвы поступил иск от «Сталкерсофта» к Анне Бутенко и Дмитрию Акиндинову, который рассматривается в категории «прочие исковые дела».

22 сентября 2020 г. уже Акиндинов подал иск в Хорошевский районный суд Москвы к «Сталкерсофту» и Бутенко — о защите авторских прав. 13 октября 2020 г. в Хорошевский районный суд Москвы был подан иск Романа Прохорова к «Сталкерсофту» и Анне Бутенко о защите прав, смежных с авторскими.

9 марта 2021 г. в Гагаринский районный суд Москвы поступил иск «Сталкерсофта» о защите авторских прав к Анне Бутенко, «КоммьюниГейт инк» (по всей видимости, это зарубежная структура CommuniGate Inc.) и «КоммьюниГейт системс САС» (видимо, это базирующаяся в США компания CommuniGate Systems SAS — Europe, Middle East & Africa).

12 мая 2021 г. в Московский городской суд поступил иск от «Сталкерсофта» о защите авторских и (или) смежных прав в ИКТ-сетях, в том числе в интернете. Ответчиком указано «КоммьюнитиГейт Инк», что по всей видимости является искажением (опечаткой) от «Коммунигейт Инк». Наконец 13 мая 2021 г. в Гагаринский районный суд поступил иск «Сталкерсофта» к Анне Бутенко, рассматривающийся в категории «иные споры, связанные с наследованием имущества».

По большей части этих исков разбирательства еще не завершены. Все выпущенные по делам судебные акты в интернет-картотеке имеют статус «публикация запрещена». По этой причине сведения о конкретных претензиях тех или иных истцов в открытом доступе не представлены.

В «Сталкерсофте» свои претензии к вышеупомянутым зарубежным структурам объяснили следующим образом. «АО “Сталкерсофт” имеет исключительные права на продукты экосистемы CommuniGate Pro — плагины, клиентские приложения и другое. Нам стало известно, что это ПО данными иностранными организациями распространяется незаконно. Сейчас доступ к ресурсам, где эти продукты распространялись нелегально, ограничен по решению суда».

Какие именно версии продукта «Сталкерсофт» считает распространяемыми незаконно (а их множество; в частности см. рис. 1), представители компании сообщили, что, поскольку судебные процессы продолжаются, то давать более детальные комментарии они считают преждевременным. В то же время они уточнили, что судебных разбирательств в зарубежных инстанциях по данной тематике компания не ведет.

Рис. 1. Многообразие зарегистрированных за рубежом версий CommuniGate Pro

Фигурирующий в двух исках Акнидинов (формально то на стороне Бутенко и против «Сталкерсофта», то против обоих), а также фигурант еще одного иска Прохоров — это исторически высокопоставленные технические специалисты «Сталкерсофта» еще со времен Владимира Бутенко. Должность первого из них в недавних публичных сообщениях «Сталкерсофта» (например, в мае 2020 г.) звучала как технический директор CommuniGate Systems.

Его действующее отношение к компании и роль в разбирательствах в «Сталкерсофте» прокомментировали CNews несколько странным образом. «Дмитрий Акиндинов в настоящее время не является сотрудником АО “Сталкерсофт”, но занимает должность технического директора группы CommuniGate Systems Russia. Как физическое лицо он может отстаивать свои права как соавтора и соправообладетеля многих версий CommuniGate Pro».

Возможное объяснение того, что именно происходит

Источник, близкий к семье Бутенко, в разговоре с CNews сообщил, что представленное многообразие гражданских дел в российских судах по сути сводится к одному общему разбирательству, касающемся вопроса, кому принадлежат права на разработки продаваемых сейчас на рынке версий CommuniGate (а в России продается версия с меткой 6.3, зарегистрированная, напомним, в Реестре отечественного ПО на «Сталкерсофт»).

«АО “Сталкерсофт” перестало формально принадлежать Владимиру Бутенко в 2013 г., но до момента его смерти он был единственным выгодоприобретателем общества», — заверяет источник. После кончины предпринимателя Анна Бутенко достаточно долго пыталась вести переговоры с нынешним руководством «Сталкерсофта» о приемлемом разделе доходов от бизнеса, но эти переговоры зашли в тупик. На текущий момент от продаж CommuniGate в России Анна Бутенко не имеет ничего, подчеркивает собеседник редакции.

За рубежом все регулирующие органы признают за Анной Бутенко право наследования на продукт. За рубежом он продается, развитие его продолжается, говорит источник.

Обилие судебных исков с различной конфигурацией истцов и ответчиков, а также большой список самих судов, где эти иски рассматриваются, источник связывает со стремлением владельцев «Сталкерсофта» довести ситуацию до абсурда и запутать судей. В этой связи собеседник CNews добавляет, что несмотря на странный состав истцов и ответчиков в некоторых делах, и Акиндинов, и Прохоров выступают на стороне (в интересах) «Сталкерсофта» — конфронтации с его руководством у них нет.

В понимании источника, «Сталкерсофту» в судах чего-то реально значимого добиться пока не удалось. По его мнению, гражданские судебные разбирательства рано или поздно по сути сольются в одно (это юридически может реализоваться разными способами), и все решит назначенная судом технологическая экспертиза ранних версий продукта и версии CommuniGate 6.3.

Впрочем, собеседник CNews также поясняет, что отдельные разбирательства касаются и версии 6.2, которой нет в реестре при Минцифры, но она зарегистрирована в Роспатенте (№ 2020661864). Заявка на нее была подана 20 сентября 2020 г., регистрация произошла 1 октября. Среди и авторов, и правообладателей в заявке были указаны Акиндинов, Прохоров и даже Владимир Бутенко.

Эта заявка в Роспатент была подана позже заявки «Сталкерсофта» в Реестр при Минцифры (28 июля 2020 г.). «Сейчас АО пытается выкупить права на версию 6.2 у разработчиков», — говорит источник.

По его убеждению, версия CommuniGate 6.3 — это профанация. Речь идет по сути о продукте, который ничем не отличается от того, который был создан при жизни Владимира Бутенко.

В Реестре Минцифры два CommuniGate, но возможно не место ни одному

Напомним, в марте 2020 г. CNews писал о том, что из Реестра при Минцифры рискует быть удаленным CommuniGate Pro (без номера версии), зарегистрированный еще 4 апреля 2016 г. при жизни Владимира Бутенко и на его же имя. Ключевой вопрос, который тогда должен был рассмотреть экспертный совет, формирующий реестр, — можно ли считать продукт российским.

В разговоре с CNews пожаловавшийся в Минкомсвязи (ныне Минцифры) эксперт (не из совета) в том числе указал, что каталог правообладателей США однозначно закрепил авторство CommuniGate Pro на территории этой страны за компанией из США с 1998 г. «Следует обратить внимание на то, что согласно циркуляру 61 U.S. Copyright Office, регистрация новой версии программного обеспечения не покрывает зарегистрированный ранее код, — добавляет энтузиаст. — В этих условиях обозначить свое право на весь код ПО Communigate Pro на территории США для российской компании становится невозможным».

Еще один эксперт, хорошо знакомый с аспектами формирования реестра, тогда также оказался настроен весьма категорично. По его данным, при включении в Реестр CommuniGate Pro у членов совета сразу возникли определенные сомнения. «Тогда в экспертный совет был представлен документ, что права на продукт принадлежат гражданину России Бутенко, а компаниям в США и в России данный гражданин предоставил только право этот продукт распространять и поддерживать, в т. ч. кодировать изменения, которые Бутенко как оригинальный автор придумывает и описывает, — вспоминает собеседник CNews. — Уже тогда многим показалось, что это скорее всего фикция, но документы были юридически безупречны, а значит поводов не включать не было».

Так или иначе, тогда история закончилась тем, что CommuniGate Pro в реестре впоследствии был просто переписан на Анну Бутенко (этим решением остались довольны не все эксперты), а российский распространитель софта под маркой CommuniGate Pro («Сталкерсофт») зарегистрировал на себя новую версию 6.3 как самостоятельное решение.

Однако, как выяснил CNews, при регистрации этой новой версии произошла примечательная история. В отношении заявки «Сталкерсофта» было вынесено два экспертных заключения. Первое из них оказалось отрицательным, его автором выступил член совета, управляющий директор компании «Диасофт платформа» Николай Макаревич.

Оказавшийся в распоряжении CNews текст обоснования несоответствия заявки правилам формирования Реестра сообщает, что при анализе было выявлено, что заявитель не приложил документов, подтверждающих наличие у него исключительных прав на данный продукт.

Приложенное свидетельство о государственной регистрации программы не может служить таким подтверждением, поскольку процедура госрегистрации носит заявительный характер и не включает в себя проверку правоустанавливающих документов, говорилось в документе. При этом визуально продукт идентичен зарегистрированному в США продукту, причем правообладателем по тому продукту указано иностранное юрлицо. Дополнительно на сайте заявителя размещены материалы, позволяющий связать упомянутый в заявке продукт с зарегистрированным в США на иностранного правообладателя. Заявитель не мог не понимать, что он не предоставил достаточное подтверждение наличия у него исключительных прав на упомянутый в заявке продукт. Таким образом его действия выглядят как намеренное введение в заблуждение членов экспертного совета, заключал эксперт.

Позже по заявке «Сталкерсофта» (возможно, несколько измененной) положительное заключение вынес другой член совета — исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

По данным источника CNews, знакомого с ситуацией, при голосовании за внесение продукта в реестр в пользу позитивного решения свою роль сыграли некие доказательства «санкционной защищенности» продукта.

Макаревич и Лашин на момент публикации данного материала прокомментировать CNews аспекты включения в Реестр CommuniGate Pro 6.3 не смогли.

Представители Минцифры в разговоре с CNews подчеркнули, что продукт попал в курируемый министерством Реестр по решению экспертного совета на основании представленных «Сталкерсофтом» документов, подтверждающих наличие у компании исключительного права на ПО.

«В случае если будет доказано, что заявитель не обладал исключительными правами на ПО, то Минцифры инициирует рассмотрение на заседании экспертного совета вопроса о нахождении данного ПО в Реестре», — добавили собеседники редакции.