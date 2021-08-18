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Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей

ФАС представила базовые принципы взаимодействия участников цифровых рынков. Среди них — открытость и нейтральность цифровых платформ, а также обеспечение прав их пользователей. На данный момент принятие принципов, разработанных ФАС, является добровольным. Окончательная версия документа будет подготовлена к сентябрю 2021 г.

Цифровые принципы взаимодействия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассказала CNews о проекте базовых принципов взаимодействия участников цифровых рынков. Документ был подготовлен в ходе совместной работы членов экспертного совета службы, в который входят представители ФАС и участники рынка (к ним относятся «Яндекс», «Авито», AliExpress и др.).

По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, таковыми принципами являются разумная открытость цифровых платформ, нейтральность отношения к различным сторонам рынка, обеспечение самостоятельности пользователей платформ при взаимодействии с ними, недопущение расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ, а также обеспечение прав пользователей платформы, в том числе путем рассмотрения их обращений и предоставление им полных ответов.

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Регулятор предпишет платформам уважать права человека

Как рассказали CNews представители ФАС, ведомство выработает механизм, посредством которого можно будет присоединиться к проекту, в котором определены вышеупомянутые принципы. «Проект будет обсуждаться на следующем заседании в начале сентября. До 26 августа мы обобщаем поступившие предложения и на их основе готовим обновленную версию проекта», — заявили CNews в ведомстве.

Для чего они необходимы

По словам Заевой, разработанные принципы поспособствуют прозрачности, открытости цифровых рынков и обеспечению защиты прав и интересов всех их участников (потребителей, поставщиков и владельцев цифровых платформ). Также представители ФАС отметили, что необходимо определить правила разумности и добросовестности деятельности цифровых платформ, которые, будут способствовать формированию открытых, прозрачных, недискриминационных условий для ведения бизнеса, а также не нарушать конституционные права граждан, в частности, свободы получения и распространения информации и неприкосновенности частной жизни.

По словам представителей ФАС, вышеупомянутые принципы были разработаны в результате рассмотрения всех предложений общественных организаций и юрлиц, поступивших в службу. Как пояснили CNews представители ФАС, на данный момент предполагается, что присоединение к проекту будет добровольным и не повлечет никаких санкций за неприсоединение.

Проблема регулирования цифровых рынков

В апреле 2019 г. начальник правового управления ФАС Артем Молчанов отметил необходимость совершенствования конкурентного права. Инструменты, которые используются для регулирования и контроля материальных рынков, в большей степени не сработают с рынками цифровыми, отметил он.

Для того, чтобы их регулировать, ФАС разработала «пятый антимонопольный пакет», который направлен на пресечение злоупотреблений со стороны ИТ-гигантов. Документ расширит действие закона о защите конкуренции на цифровую отрасль. Например, предусмотрит необходимость согласования сделок, сумма которых превышает 7 млрд руб. Данный проект будет внесен в Госдуму осенью 2021 г. На данный момент он проходит согласование с Правительством.

Кристина Холупова

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