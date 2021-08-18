Названо условие ликвидации домена Советского Союза

Корпорация ICANN, координирующая распределение интернет-ресурсов на глобальном уровне, подготовила политику по выводу географических доменов из эксплуатации. Это будет возможно, если соответствующий двухкбуквенный код будет исключен из списка ISO. Таким образом, судьба доменной зоны Советского Союза .SU перекладывается с ICANN на ISO.

Как удалять домены несуществующих стран

Совет ccNSO – Организации поддержки национальных доменов при американской корпорации ICANN (регулирует вопросы распределения доменных зон) – одобрил рекомендации по выводу из эксплуатации национальных доменов второго уровня (ccTLD) из эксплуатации. Об этом сообщил Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ) – администратор доменных зон .Ru и .РФ.

Рекомендации направлены на утверждение правления ICANN. Согласно указанным рекомендациям, процесс разделегирования национальной доменной зоны будет запускаться после того, как соответствующий двухбуквенный код стран будет удален из списка кодов стран ISO 3166-1. Это список ведет Международная организация по стандартизации (ISO).

Судьба домена .SU

Обозначенные рекомендации важны для доменной зоны Советского Союза – .SU.

Данная зона .SU была образована в 1990 г. В 1994 г. у России появилась собственная доменная зона - .RU. Ее администратором стало Российское НИИ развития общественных сетей (РосНИИРос) - организация, отвечавшая за развитие российского интернета в 1990-х. Эта же организация стала администратором зоны .SU, однако регистрация доменов в ней прекратилась.

ICANN переложила ответственность за судьбу доменной зоны Советского Союза .SU на плечи ISO

В начале 2000-х годов регистрация доменов в зоне .SU возобновилась. Этим занялся Фонд развития интернета, созданный одним из основателей РосНИИРос Алексеем Солдатовым (в 2008-2010 гг. также был замминистра связи). Формальным администратором зоны продолжал числиться РосНИИРос.

Тогда же начались дискуссии о возможной ликвидации зоны .SU. К тому времени доменные зоны двух других распавшихся государств – Чехословакии и Югославии – прекратили свою работу. Домен .SU в ICANN также числился как домен, подлежащий удалению.

В пользу сохранения зоны .SU говорил появившийся в 20025 г. домен Европейского союза .EU, который не соответствует никакой стране, а два домена, принадлежащих Великобритании: .UK и .GB.

В 2008 г. в ICANN пришли к выводу, что не будут удалять двухбуквенные домены стран, если в списке ISO 3166-1 продолжает действовать соответствующий код. Код .SU в данном списке зарезервирован на неопределенное время. Как пояснил CNews источник в российской интернет-сфере, «на международной аббревиатуре SU (Soviet Union, Советский Союз - CNews) много чего висит, она связана не только с доменом .SU, но, например, с документами Нюренбергского трибунала, документами «Аэрофлота» и др».

«Сейчас прежняя позиция ICANN будет отражена в политике корпорации, - поясняет директор КЦ Андрей Воробьев. - Таким образом, судьба домена .SU будет зависеть уже от ISO, а не от ICANN. Но если ISO изменит свою позицию, то на уровне ICANN уже ничего нельзя будет решить».

Как российские власти боролись за зону .SU

В то же время российские власти считают доменную зону .SU ценным активом. После принятия в 2019 г. закона «О суверенном интернете» Роскомнадзор получил полномочия по формирования национальной доменной зоны и отнес к ней зоны .SU, .RU и .РФ.

Кроме того, в отношении Алексея Солдатова было возбуждено уголовное дело в связи с выводом из РосНИИРос пула IP-адресов. После этого Фонд развития интернета передал функции управления зоной .SU в РосНИИРос, а государство в лице Роскомнадзор стало соучредителем РосНИИРос. Сейчас в зоне .SU зарегистрировано более 110 тыс доменных имен.