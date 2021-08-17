Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег

Будет хлеб, будет и песня

Заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров направил письмо российским разработчикам ПО (копия есть в распоряжении редакции CNews), в котором от лица ведомства обратился с просьбой ускорить процесс адаптации их продукции под архитектуры отечественных процессоров, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

В письме приводятся данные о нынешнем статусе портирования российского ПО на платформу «Байкал» (архитектура aarch64), однако в настоящее время в реестр российской радиоэлектроники, ведением которого занимается Минпромторг, также включены, например, различные процессоры семейства «Эльбрус».

В частности, как отмечается в документе, для «Байкалов» в каждом классе софта уже есть совместимые решения или ведется их разработка. Однако по некоторым линейкам российского ПО информация о планах адаптации под российское «железо» отсутствует, либо министерство располагает данными о том, что адаптация не планируется вовсе.

Российский софт для отечественных процессорных платформ «является ключевым фактором реализации государственной программы импортозамещения как вычислительной, так и телекоммуникационной техники», отмечается в письме. Кроме того, в нем упоминается возможность компенсации затрат компаний по портированию ПО на отечественное «железо» в рамках программ господдержки.

Адаптация софта идет, но не везде

В письме Минпромторга среди программ, по которым не запланированы работы по его адаптации к отечественным аппаратным платформам, упомянуты продукты IFCPlugin, «1C:ERP», ERP «Парус», «Консультант+», «Компас 3Д», NanoCAD, «Р7-офис», «R7. Органайзер», CUBA.Platform и др. В статусе ряда других отечественных программных продуктов фигурируют «переговоры» или «готовы разработать», например, по СДУ «Приоритет» компании «Диджитал дизайн» или «Галактика ERP» корпорации «Галактика», по браузеру «Спутник».

Минпромторг просит ускорить портирование отечественного ПО на «Байкалы» и «Эльбрусы»

«В настоящее время в нативном режиме "1С:Предприятие" на процессорах "Байкал" и "Эльбрус" не работает. Вопрос прорабатывается, планы фирма "1С" обычно не публикует», – прокомментировал CNews глава отдела продвижения экономических программ «1С» Алексей Харитонов.

В компании «Новые коммуникационные технологии», которая разрабатывает «Р7-офис», заявили CNews, что такого письма не получали, однако знакомы с ситуацией на рынке.

«Совместимость с внесенной в реестр Минпромторга техникой является одной из важных технологических и коммерческих задач компании, – пояснила CNews гендиректор компании «Новые коммуникационные технологии» Наталия Агафонова. – В целом мы наблюдаем, что в процессе вывода российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал» на рынок не хватает скоординированного проектного управления – большой объем относящийся к этому действительно необходимой информации, к сожалению, приходит из неофициальных источников».

В компании «Консультантплюс» сообщили CNews о том, что у них «работы по адаптации к отечественным платформам ("Байкал", "Эльбрус") запланированы».

«Заказчикам не нужны по отдельности процессоры, вычислительная техника и софт, им необходимы программно-аппаратные комплексы, способные решать их задачи, – прокомментировала CNews ситуацию генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум "Вычислительная техника"» Светлана Легостаева. – Соответственно, необходима определенная синхронизация в разработке ЭКБ, вычислительной техники и ПО, в противном случае мы получим оборудование на складах и обоснованные объяснения заказчиков о его неприменимости. Так, например, мы уже разработали много решений для оборудования рабочих мест, но реальным стопором по их продвижению является неготовность софтверной экосистемы».

По словам Светланы Легостаевой, одним из инструментов поддержки перехода на отечественную вычислительную технику на отечественной элементной базе с применением адаптированного отечественного софта являются сквозные проекты – когда у каждого якорного заказчика свой пул прикладного софта, и он начинает работу по его адаптации, в дальнейшем становясь инфлюенсером для других участников рынка ПО.

По ее словам, в рассматриваемом сейчас проекте поправок 719-ПП обязательное применение российских процессоров в ключевых позициях отечественной вычислительной техники запланировано на 2023 год. Квоты в Постановлении Правительства по этим же позициям предполагают, что не менее 70% закупаемой государством техники будет на российских процессорах (по СХД 50%).

Как пояснил гендиректор «Базальт-СПО» Алексей Смирнов «Коммерсанту», если «Байкал» может выпустить 600 тыс. процессоров к 2025 г. в компьютерах с ERP «1С» их окажется, скорее всего, не более 10 тыс., поэтому пересобирать софт и содержать техническую поддержку будет просто невыгодно».

Замдиректора АО МЦСТ (производитель процессоров «Эльбрус» – прим. CNews) Константин Трушкин заявил «Коммерсанту», что российские разработчики занимаются адаптацией своего ПО под российские процессоры, но не очень активно. «Это ресурсоемкая задача, под которую сейчас нет отдельной субсидии, а сами софтверные компании не всегда готовы вкладываться в адаптацию», – отметил он.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров рассказал «Коммерсанту», что адаптация российского ПО под «Эльбрусы» и «Байкалы» замедляется, в частности, в связи с рисками малых объемов закупки оборудования на российских процессорах со стороны госсектора.

И дудка, и свисток

Согласно постановлению Правительства №2013 от 3 декабря 2020 г., с 1 января 2021 г. для российских государственных предприятий введены обязательные нормы минимальной доли закупок российской радиоэлектроники. Согласно документу, на все ПК, «содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных», в 2021 г. для госпредприятий вводится квота не менее 50% от всего объема закупки. На 2022 г. квота повышается до 60%, на 2023 г. – до 70%. Аналогичные квоты введены на закупку ноутбуков и планшетов российского производства.

«Мы рассчитываем, что в 2023 г. не менее 70% закупаемой для государственных нужд вычислительной техники будет работать на отечественных процессорах», – заявили «Коммерсанту» в пресс-службе Минпромторга.

В марте 2021 г. CNews рассказал о предложении Минпромторга ужесточить требования к российскому ПО из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин, на предмет обязательной совместимости с отечественными процессорными платформами.

В 2021 г. «Байкал электроникс» планировала выпуск 130 тыс. процессоров Baikal. Ранее, как сообщал CNews в ноябре 2020 г., «Байкал электроникс» до конца I квартала 2021 г. планировала заказать у тайваньской TSMC три партии ARM-процессоров «Байкал-М» суммарным объемом не менее 213 тыс. штук.

В июле 2021 г. CNews также рассказал о планах нового руководства компании «Байкал электроникс» инвестировать около 23 млрд руб. в расширение линейки отечественных процессоров, а также в период до 2025 г. нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук.

Как сообщал CNews в июне 2021 г., ввиду глобального дефицита производственных мощностей TSMC решила отдать приоритет производству чипов для Apple и автомобильной промышленности в ущерб интересам всех остальных компаний, включая Intel, AMD и Qualcomm, на второй план. Так что значительное наращивание объемов выпуска процессоров «Байкал электроникс» с переходом на техпроцессы 6-12 нм может стать проблемным для компании.

Компания МЦСТ, производитель процессоров «Эльбрус», как сообщал CNews в середине января 2021 г., до конца 2021 г. рассчитывает заказать выпуск немногим более 10 тыс. своих процессоров – преимущественно восьмиядерных серверных чипов «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ».

В конце января 2020 г. в России была принята стратегия развития микроэлектроники сроком до 2030 г. Эта стратегия предполагает создание российских кремниевых фабрик с производственными нормами 28 нм, 14-12 нм и даже 7-5 нм, работающих по производственной бизнес-модели заказного производства «фаундри» (foundry). Сроки строительства этих фабрик в стратегии не приведены.