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Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект

К 2023 г. большую часть кредитных заявок в Сбербанке будет рассматривать искусственный интеллект. Это станет касаться корпоративного кредитования бизнес-проектов в крупных городах. При этом уже в 2022 г. Сбербанк заменит искусственным интеллектом сотрудников, которые строят прогнозы в отношении жилищных проектов.

Искусственный интеллект выдаст кредиты

Сбербанк планирует рассматривать 90% заявок на кредиты с помощью искусственного интеллекта (ИИ) к 2023 г. Речь идет о принятии решений по финансированию бизнес-проектов в крупных городах. Об этом рассказал вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов. При этом к концу 2021 г. Сбербанк планирует использовать ML-модель (machine learning — машинное обучение) для прогнозов будущего бизнес-проектов для 75% отраслей, кредитующихся в банке.

«В этом году Сбербанк не планирует убирать “живого человека” из данного процесса, — подчеркнул Бессонов. — Однако в декабре 2021 г. будут подведены итоги тестирования системы, и компания перейдет к автоматическому прогнозированию будущего по жилью. Пока речь идет о крупных городах и стандартных проектах».

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Сбербанк 90% решений о кредитах для бизнеса передаст в руки искусственного интеллекта

Бессонов рассказал CNews, что внедрение ИИ способно обеспечить рост выручки в данном сегменте на 10% ежегодно. При этом точные суммы в Сбербанке назвать пока не готовы.

Почему Сбербанк выбрал ИИ вместо человека

«Человеческий прогноз может очень сильно колебаться в зависимости от того, какую статью ты прочел сегодня за завтраком: пессимистичную или оптимистичную», — отметил Бессонов.

По данным Сбербанка, ИИ в десять раз быстрее человека делает финансовые прогнозы. Стандартно сотрудник тратит день на создание такой модели. ИИ делает это за один час и при этом бесплатно, подчеркнул вице-президент Сбербанка. Помимо этого, ИИ на 24% точнее человека, если речь идет о прогнозах на девять месяцев вперед. Если прогноз составляется на шесть месяцев, то ИИ на 26% точнее. «Поэтому мы будем максимально переходить на машинное обучение и максимально увеличивать точность прогнозов», — подчеркнул Бессонов.

Искусственный интеллект применяется банком для построения прогнозов бизнес-проектов уже сейчас. С 1 октября 2020 г. Сбербанк ввел это в отношении отрасли торговли. По состоянию на 1 января 2021 г. возможность покрытия ML-моделью достигла 25% отраслей. Сейчас банк пришел к уровню в 50%, подключив пищевую промышленность.

В каких случаях ИИ не заменит человека

«Я считаю, что можно покрыть 100% отраслей ML-моделями, но внутри отрасли будут проекты и кредиты, которые ML-модель не сможет точно спрогнозировать», — заявил Бессонов.

По его словам, ИИ не сможет сделать корректный прогноз в отношении компаний, которые недавно начали свою деятельность. ИИ будет также бессилен при прогнозе будущего проектов компаний, которые прошли процедуру реорганизации или слияния.

Сложнее всего спрогнозировать «контрактников», подчеркнул Бессонов. Речь идет о компаниях, которые принимают участие в тендерах. Спрогнозировать их деятельность невозможно, потому что она нелинейна. В этом году компания может заключить пять контрактов, в другом — два, в третьем — десять или вовсе не заключить ни одного, пояснил Бессонов.

ИИ Сбербанка одобрил кредитов на сотни миллиардов

В течение 2021 г. количество оборотных кредитов Сбербанка для бизнеса составило более 4 тыс. на общую сумму 621 млрд руб. По Москве средний чек по инвест-проектам составляет 6 млрд руб., по Санкт-Петербургу — до 2,5 млрд руб., по остальным субъектам – до 700 млн руб., уточнил Бессонов в ходе пресс-конференции.

Онлайн-финансирование доступно в автоматическом режиме до 2 млрд руб. Для Сбербанка это средний чек, подчеркнул Бессонов. Опираясь на информацию по транзакциям, историю кредитования клиента и другие данные, нейронная сеть понимает, когда у клиента возникает потребность в финансировании, и превентивно предлагает ему необходимую сумму. В будущем Сбербанк планирует увеличить двухмиллиардный порог.

Сейчас в рамках сервиса «Онлайн-кредитование» клиентам доступно более 13,5 тыс. одобренных предложений о финансировании, которые включают в себя залоговое кредитование, кредитование под госзаказы, кредиты индивидуальным предпринимателям и т. д.

Кристина Холупова

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