Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков

Не тот сценарий

Сбербанк стал единственным из девяти приглашенных банков, не подписавшим предварительную документацию (term sheet) по созданию совместного предприятия (СП) с «Ростелекомом» для развития Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом и о возможном выходе «Сбера» из состава участников нового СП сообщил «Коммерсант» с ссылкой на собственные неназванные источники. Один из них, в частности, заметил, что «все уже в целом в курсе, что Сбербанк вышел из переговоров».

Как сообщал CNews, в начале апреля 2021 г. Сбербанк и «Ростелеком» – оператор государственной ЕБС, достигли договоренности в создании СП, которое будет специализироваться на разработке, развитии и тиражировании технологий идентификации, включая биометрию. С этой целью планировалось объединение экспертизы сторон «для ускорения перевода различных услуг в электронный вид».

Теперь Сбербанк не стал подписывать и не планирует участвовать в обсуждении корпоративного договора по созданию нового СП. Как сообщили источники «Коммерсанта». По словам одного из источников, глобальной причиной позиции Сбербанка стало предпочтение другого сценария создания СП по ЕБС: «Сбер» не устроили новые условия, где он лишился лидирующей роли в СП. Представители других приглашенных банков оптимистично оценивают перспективы проекта, который обещает более быстрое пополнение ЕБС.

Условия изменились

Как сообщал CNews, планы объединения систем идентификации Сбербанка и Центробанка России (в лице оператора системы «Ростелекома») стали логичным шагом по той причине, что по прошествии нескольких лет обе системы значительно отставали от плана по темпам набора базы. Предполагалось, что пользователи базы Сбербанка будут добавлены в реестр ЕБС, при этом общая система унаследует функциональность обеих систем, включая оказываемые через госуслуги сервисы.

Сбербанк передумал участвовать в СП с «Ростелекомом» для развития ЕБС

Как рассказывал в апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первоначально в капитале СП по ЕБС у «Ростелекома» и Сбербанка планировались равные доли по 49% у каждого, при этом государство напрямую получало еще 2%. Позже этот подход был пересмотрен, сообщили источники «Коммерсанта», и Сбербанк перестал быть эксклюзивным банковским партнером проекта.

Теперь планируется сохранить 49% за «Ростелекомом», и еще 49% планируется распределить между несколькими банками. Какое госведомство будет распоряжаться оставшимися 2% в СП, еще не определено, утверждают источники «Коммерсанта». В «Ростелекоме» и Сбербанке отказались от комментариев изданию, в Минцифры и Центробанке не ответили на запрос.

Новые претенденты на участие в СП

В предварительном обсуждении создания СП приняли участие представители множества крупных банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф-банк, Почта-банк и Московский кредитный банк (МКБ), сообщили источники «Коммерсанта». В частности, глава дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин подтвердил эти данные.

«МКБ участвует в совместном предприятии по развитию ЕБС. Развитие инновационных технологичных сервисов, включая биометрию — одно из приоритетных направлений банка», – сказал Охорзин.

Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили «Коммерсанту» о том, что в совет директоров – управляющий орган нового совместного предприятия, может войти восемь представителей «Ростелекома» и восемь представителей банков, и еще два голоса от лица государства пока не распределены, но могут достаться представителям Центробанка или Минцифры.

Изначально, по словам источников, стимулирование активного пополнения ЕБС исходило от Минцифры, поскольку на биометрию завязан ряд правительственных проектов с приоритетом у чиновников, «чей KPI может пострадать из-за вялых темпов сбора биометрии».

Помимо условий вхождения в СП, его потенциальные участники также активно обсуждают стоящие перед ним задачи. Изначально ключевой целью СП было собрать 20 млн образцов биометрических данных, но теперь планка может быть поднята до 25 млн биометрических образцов, включая изображения лица и записи голоса уникальных клиентов, сообщили знакомые с деталями переговоров источники «Коммерсанта».

Представители других банков не разделяют пассивность Сбербанка и проявляют позитивный настрой в отношении будущего СП. Так, представители ВТБ ожидают в качестве главного эффекта то, что государственная ЕБС начнет предоставлять услуги юридически значимой биометрической идентификации гражданам и организациям. По их мнению, объединение усилий «Ростелекома» и банков обеспечит дополнительный импульс к более быстрому наполнению базы данных ЕБС.

ЕБС сегодня

Создание российской ЕБС для удаленной идентификации клиентов банков стартовало в 2016 г. по инициативе Центробанка и Минцифры. Первые тесты системы начались в декабре 2017 г. в ограниченном количестве банков. Официальный запуск ЕБС состоялся 1 июля 2018 г., но еще в марте 2018 г., как отмечал CNews, оператором ЕБС, был назначен «Ростелеком».

После выхода приказа Минцифры №624 «Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физического лица…» в ЕСИА и ЕБС, от 26 ноября 2020 г., сервисы удаленной идентификации через ЕБС стали также доступны для некредитных финансовых организаций, компаний из других секторов экономики. С 1 января 2021 г. к ЕБС наряду с банками подключились страховые компании. В будущем планируется подключение компаний из сферы телекома, ритейла и др.

Сейчас собирать биометрические данные граждан могут 232 банка. На конец 2020 г. в ЕБС содержались образцы 160 тыс. пользователей. Пользователями биометрии из ЕБС пока что преимущественно также являются банки. Сбербанк не раскрывает число данных клиентов в своей биометрической системе, однако по данным РБК, образцы биометрии банку сдало несколько миллионов из почти 100 млн его клиентов.

В начале 2018 г. CNews рассказал о том, что оператор ЕБС будет продавать биометрические данные россиян банкам по 200 руб. за штуку, из которых половину будет получать банк, разместивший биометрию пользователя, и половина останется у «Ростелекома».

В середине февраля 2021 г. CNews сообщил о планах создания федерального реестра с перечнем госорганов, финансовых и иных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов, использующих ЕБС. Оператором реестра участников ЕБС, как и оператором самой системы, планируется назначить «Ростелеком». Участнику реестра одно обращение за биометрией в ЕБС обойдется в те же 200 руб.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о том, что власти рассматривают различные варианты стимулирования сбора биометрических данных граждан, с планами собрать биометрию у 70 млн россиян в ближайшие два года, то есть, почти уравнять их число с числом подтвержденных профилей на портале госуслуг.

В начале августа 2021 г. CNews рассказал о критике новых правил работы с биометрическими данными россиян Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), которые, по мнению представителей РСПП, могут привести к отставанию в развитии биометрии в России, а также ведут к дискриминации крупнейших российских ИТ-компаний.

Речь шла о подготовленном Минцифры проекте постановления Правительства с новыми правилами аккредитации организаций, владеющих инфосистемами для идентификации или аутентификации с использованием персональной биометрии. В частности, по новым правилам использовать биометрию смогут только компании, в уставном капитале которых доля иностранного участия не превышает 49%, а минимальный собственный капитал составляет не должен менее 500 млн руб.