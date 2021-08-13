CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция ИТ в госсекторе
|

Минцифры лишили информсистемы стоимостью почти в 1 миллиард

Из нацпрограммы «Цифровая экономика» исключены мероприятия по созданию АИС проектной деятельности. Куратором данного мероприятия выступало Минцифры, затраты на создание системы оценивались в 970 млн руб.

«Цифровая экономика» осталась без АИС проектной деятельности

В распоряжении CNews оказался обновленный вариант федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Из него следует, что из документа было исключено мероприятие по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы (АИС) проектной деятельности — «Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти» (АИСПД).

Результат создания АИСПД был включен в федпроект «Цифровое госуправление» в конце 2018 г. Куратором мероприятия выступало Минцифры. Затраты федерального бюджета на создание данной системы в период до 2024 г. должны были составить 970 млрд руб.

Для чего была нужна АИСПД

В 2018 г. Минкомсвязи (предшественник Минцифры) разработало проект постановления Правительства о функционировании АИСПД. Согласно документу, АИСПД должна была отвечать за информационное обеспечение проектной деятельности в Правительстве, в том числе федерального проектного офиса, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления.

mks600.jpg
Программа «Цифровая экономика» лишилась проекта создания АИСПД под эгидой Минцифры

Также АИСПД должна была отвечать за решение следующих задач: информационное взаимодействие поставщиков и пользователей информации, содержащейся в системе, оперативный и объективный мониторинг реализации проектов, взаимодействие с гражданами по вопросам реализации проектов и проектным инициативам, ведение электронных форм отчетности, информационная поддержка системы стимулирования участников проектной деятельности, включая учет показателей эффективности деятельности.

Функциями АИСПД значилось управление портфелем проектов в органах власти различного уровня по единой методологии, в том числе учет и ведение проектных предложений, инициирование проектов, ранжирование и формирование портфеля проектов, подготовка проекта, реализация проекта и управление изменениями проекта, завершение проекта, мониторинг реализации проектов, анализ, оценка и иные контрольные мероприятия реализации проектов, получение сведений о ходе реализации проектов из различных внешних источников.

Также в числе функций АИСПД были прописаны поддержка принятия управленческих решений на основании оперативного и объективного мониторинга реализации проектов, использование электронной отчетности по проектной деятельности, формирование статистически достоверной информации по статусу реализации проектов, учет и расчет персональных и проектных показателей эффективности, мотивация постоянных и временных органов управления и участников проектной деятельности, формирование единого источника достоверной информации о проектной деятельности в органах власти различного уровня, доступность информации о проектах для органов государственной власти и организаций.

Почему было решено отказаться от создания АИСПД

Согласно материалам федпроекта «Цифровое госуправление», исключение из документа мероприятий по созданию АИСПД связано с тем, что согласно постановлению Правительства «Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ» соответствующая деятельность должна вестись в государственной информационной системе «Электронный бюджет».

Следовательно, создание АИСПД было бы дублирующим результатом. В пресс-службе Минцифры подтвердили CNews исключение данного мероприятия из нацпрограммы «Цифровая экономика».

Игорь Королев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта

Власти нашли способ помочь отечественным ИИ-разработчикам

Минцифры даст госорганам свободу в ИТ-развитии, чтобы оно не буксовало

В России протестируют новый диапазон для 5G

Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз

Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Что делать, если ваш смартфон взломали: советы ZOOM

Организуем спортзал: 9 компактных тренажеров для дома

Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC

Показать еще

Наука

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов

Ликбез RND.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Xiaomi привезла в Россию дешевые «безрамочные» смарт-ТВ Mi TV P1