В России протестируют новый диапазон для 5G

Госпредприятие НИИР получило разрешение на тестирование частот в новом диапазоне 6,7—6,8 ГГц. Данный диапазон может помочь решить проблемы с недоступностью в России частот для 5G. Однако пока он не стандартизирован для сотовой связи на глобальном уровне.

НИИР получил частоты для тестирования 5G

Минцифры опубликовала протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося 2 августа 2021 г. Из него следует, что подведомственному министерству госпредприятию, научно-исследовательскому институту «Радио» (НИИР) были выделены частоты для научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием сотовых сетей пятого поколения (5G).

Частоты были выделены в новом, ранее не использовавшимся для сетей 5Gдиапазоне 6,7—6,8 ГГц. НИИР сможет работать с указанными частотами на собственной территории в Москве.

5Gи разные диапазоны частот

Для строительства сетей нужно будет использовать три группы частот: в диапазоне ниже 1 ГГц — для покрытия больших территорий, от 1 до 6 ГГц — для покрытия крупных городов, миллиметровый диапазон 24,25—29,5 ГГц — для точечного покрытия мест массового скопления абонентов.

Госинститут «Радио» протестирует новый диапазон частот для 5G

В России коммерческая эксплуатация сетей 5Gвозможна пока только в миллиметровом диапазоне. Соответствующую лицензию получила компания «Мобильные телесистемы» (МТС). Однако полноценной сети в данном диапазоне не построишь.

Для решения проблем с созданием сетей 5Gнужно решить вопрос с диапазоном частот для крупных городов. Оптимальным из них является диапазон 3,4—3,8 ГГц, в котором ранее в России уже создавались тестовые зоны. «Ростелеком» и «Мегафон» даже скупили компании, владеющие в данном диапазоне частотами для устаревших технологий, с целью перевести эти частоты для 5G.

«Ростелеком» и «Мегафон» также хотели создать единого инфраструктурного оператора, который бы построил опорную сеть 5G, а другие операторы предоставляли бы с ее помощью свои услуги. Однако МТС и «Вымпелком» выступили против такой идеи.

Более того, Минобороны и Федеральная служба охраны (ФСО) выступили в принципе против использования данного диапазона гражданскими средствами связи, так как в этом диапазоне работают принадлежащие силовикам спутниковые средства связи. В качестве альтернативы операторам связи предложили использовать диапазон 4,4—4,99 ГГц.

Операторы не в восторге от этой идеи. Во-первых, в мире для этого диапазона будет ограниченная поддержка, что вызовет дефицит абонентских устройств. Во-вторых, этот диапазон не удастся использовать на приграничных территориях из-за применения частот в данном диапазоне в соседних странах для нужд военных. В том числе проблемы с запуском сетей 5Gна частотах в этом диапазона будут и на территории Санкт-Петербурга.

Перспективы нового диапазона частот

Диапазон 6,7—6,8 ГГц является частью диапазона 6,425—7,1 ГГц, который на уровне Международного союза электросвязи в принципе не выделялся для сетей мобильной связи. Как говорил ранее газете «Известия» замгендиректора НИИР Евгений Девяткин, диапазон 6,425—7,1 ГГц — это не альтернатива, а дополнение к диапазонам 3,4—3, 8 ГГц и 4,4—4,99 ГГц. С точки зрения емкости сети диапазон 6,425—7,1 ГГц лучше упомянутых диапазонов, но хуже миллиметрового. А с точки зрения покрытия диапазон 6,425—7,1 ГГц лучше миллиметрового, но хуже, чем диапазоны 3,4—3,8 ГГц и 4,4—4,99 ГГц.

Эксперты скептически смотрят на возможность использования нового диапазона частот для сетей 5G. «Окончательное решение о перспективности использования полосы радиочастот 6,425—7,125 ГГц для сетей 5G будет приниматься на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 г. по результатам исследования совместимости с различными спутниковыми и космическими службами, — говорит руководитель проектов компании "Спектрум-менеджмент" Вадим Спектрум. — До этого момента пока сложно однозначно прогнозировать развитие сетей 5G, особенно на фоне растущего интереса некоторых стран к безлицензионному использованию данной полосы радиочастот для сетей Wi-Fi. Для России пока приоритетней сосредоточиться на более низких диапазонах радиочастот, наиболее гармонизированных с другими странами региона».