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Кому из ИИ-разработчиков лучше дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз

Исследование по выявлению наиболее перспективных для мирового рынка российских разработок «железа» для решения задач ИИ проведет молодая компания со скромной выручкой. Победитель тендера на исследование занизил цену контракта в десять раз и обошел не только фонд «Сколково», но и такие известные институты как МГТУ им. Н. Э. Баумана, РАНХиГС, а также совместное предприятие «ИКС холдинга» и «Ростеха».

Большое исследование скромной компании

Маркетинговое исследование для Минпромторга по выявлению наиболее перспективных российских наработок в сфере создания программно-аппаратных комплексов (ПАК) для решения задач искусственного интеллекта (ИИ) проведет малоизвестная широкой общественности компания «Тесс технолоджи». Данная информация опубликована на сайте госзакупок. Победитель тематического тендера министерства сбил цену контракта в 10 раз с 70 млн до 7 млн руб., обойдя фонд «Сколково» и ведущие институты России.

На конкурс было подано 13 заявок от претендентов, среди них — научно-производственная компания «Криптонит» (совместное предприятие «ИКС холдинга» с госкорпорацией «Ростех»), фонд «Сколково», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Финансовый университет при Правительстве РФ, Международный банковский институт им. Анатолия Собчака, Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности, компания «Технопарк Санкт-Петербурга», «Академия-сервис», ИП Апурин Н. А. и «Эс си эм консалт».

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Перспективные направления ИИ исследует малоизвестная компания из Москвы

К участию в конкурсе были допущены все заявки, которые оценивались по таким критериям как цена контракта, квалификация и опыт. Так, второе место заняла компания «Эс си эм консалт», третье досталось совместному предприятию «ИКС холдинга» и «Ростеха», четвертое занял фонд «Сколково». На последнем месте оказался ИП Апурин Н. А.

На момент публикации материала представители «Тесс технолоджи» не смогли ответить CNews, как собираются проводить исследование в рамках десятикратно уменьшенного бюджета проекта, и повлияет ли цена на его качество.

Какое исследование заказал Минпромторг

Как писал CNews в июле 2020 г., Минпромторг объявил тендер на проведение маркетингового исследования, которое выявит в России наиболее перспективные наработки в сфере создания ПАК для целей ИИ, на которых может быть сосредоточена господдержка.

Представители Минпромторга рассказали тогда CNews, что меры господдержки, которые ожидают создателей самых перспективных технологий для ИИ-ПАКов, включают субсидирование их разработок. В 2021 г. на субсидии предусмотрено 1,5 млрд руб.

Как следует из тендерных документов, в ходе исследования исполнителю нужно будет проанализировать существующие и перспективные задачи ИИ, провести анализ ведущих зарубежных производителей ПАКов и платформ для решения задач ИИ (в том числе платформ NVidia, ARM, Qualcomm, Intel и решений Google, Amazon, Facebook, Alibaba) и выявить российских разработчиков в области аппаратных решений для ИИ, имеющих высокий конкурентный потенциал на мировом рынке.

Подробности о компании «Тесс технолоджи»

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Тесс технолоджи» было образовано 27 июля 2017 г. в Москве. Генеральным директором заявлен Станислав Триерс, которому принадлежит 50% компании. Остальные 50% находятся у Ольги Книга.

По данным «Контур.фокуса», выручка компании по итогам 2020 г. составила 8,1 млн руб., что на 253% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль в 2020 г. достигла 3,8 млн руб. В базе «Контур.фокуса» имеются данные только об одном госконтракте компании на сумму в 1,6 млн руб.

«Тесс технолоджи» является резидентом технопарка «Сколково». Свою специализацию организация описывает как анализ данных для решения бизнес-задач своих клиентов (анализ рынка, поиск инсайтов для работы с клиентами, тренды покупательского поведения, ведение SMM и т. д.). «В своей работе мы используем подход Data-Driving marketing», — сообщает компания.

Кристина Холупова

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