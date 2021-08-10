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Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, неоднозначно относящийся к отрасли ИТ, обвинил выходца из этой страны основателя компании EPAM Аркадия Добкина в финансировании происходивших в стране протестов оппозиции. В Белоруссии расположены центры разработки EPAM.

Лукашенко обвинил основателя EPAM в финансировании протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил основателя американского офшорного разработчика ПО Аркадия Добкина в финансировании протестов, происходивших в стране в 2020 г. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции.

«Добкин или Дробкин, как его там фамилия, — заявил Лукашенко (цитата по агентству “Интерфакс”). — Это уже установлено; он деньги сюда перечислял на протестные акции. А там связан со спецслужбами. Деньги дали — перечисляли, а они тут делили. Это ненормально». В пресс-службе EPAM к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно данного заявления Лукашенко.

Как EPAM связан с Белоруссией

Добкин — выходец из Белоруссии. В 1993 г. он организовал в США компанию EPAM Systems, которая стала крупным оффшорным разработчиком ПО. В 2012 г. EPAM провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Добкин занимает посты председателя совета директоров, президента и гендиректора EPAM. Ему принадлежит 4% акций компании.

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Основатель EPAM Аркадий Добкин, фамилию которого президент Белоруссии точно не помнит

Основные центры разработки EPAM расположены в России, на Украине и в Белоруссии. EPAM является одним из резидентов белорусского Парка высоких технологий, который в 2006 г. был создан в Минске с целью предоставления налоговых льгот ИТ-компаниям. В 2019 г. компания расширила имеющиеся в ее распоряжении офисные площади в Минске, приобретя дополнительную недвижимость на сумму $18,9 млн.

Сейчас в центрах разработки компании в Белоруссии работает 9,6 тыс. человек. На конец 2020 г. компания хранила в белорусских банках денежные средства в размере $52,9 млн. Активы EPAM в Белоруссии оцениваются в $74 млн.

Протесты в Белоруссии и реакция ИТ-общественности страны

В 2020 г. в ходе очередных президентских выборов в Белоруссии победу одержал Лукашенко, руководящий страной с 1994 г. Ряд оппозиционных кандидатов не были допущены к выборам и оказались в тюрьме. Оппозиция результаты выборов не признала и устроила широкомасштабные акции протеста. В это время в стране начались перебои с работой интернета.

ИТ-общественность страны также участвовала в акциях протеста. Резиденты Парка высоких технологий писали открытое письмо о том, что складывающаяся в стране ситуация не способствует развитию ИТ-отрасли и приводит к оттоку ИТ-специалистов и сокращению инвестиций в отрасль. Авторы письма требовали прекратить насилие в отношение протестующих, освободить политзаключенных, провести свободные выборы и обеспечить свободный доступ к информации.

Аркадий Добкин также опубликовал обращение к сотрудникам компании. В нем он обещал организовать горячую линию для помощи тем сотрудникам, кто был несправедливо задержан или пострадал иным образом. Также Добкин назвал Белоруссию «ДНК компании».

Лукашенко об отъезде ИТ-специалистов

Выступая сейчас на пресс-конференции, Александр Лукашенко негативно высказался о представителях ИТ-отрасли страны. «Мы еще разберемся там, пусть особо не торопятся в Беларусь, лучше в Украине пусть поработают, — заявил президент Белоруссии. — Мы не будем их зажимать, мы не будем им мешать работать, этим айтишниккам. Но мы должны видеть все финансовые потоки; об этом мы изначально договаривались — вот это узкое горлышко, сюда деньги поступили, получайте за свою работу. Получите свои льготы, и будем видеть, куда тратите свои деньги».

Игорь Королев

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