Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год

Бывший замминистра связи и первый гендиректор телекоммуникационной компании «Скартел» Денис Свердлов получает в созданном им производителе электрокаров Arrival зарплату в размере $830 тыс. в год. Вместе со Свердловым в Arrival перешел ряд бывших сотрудников Минкомсвязи и «Скартела».

Сколько получают руководители Arrival

Британский производитель электрокаров Arrival, созданный россиянином Денисом Свердловым, раскрыл зарплаты своих руководителей. Соответствующая информация присутствует в документах, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Сам Денис Свердлов, занимая пост гендиректора компании, получает в год 600 тыс. фунтов стерлингов ($830 тыс.). Гендиректор направления Automotive Майкл Аблесон (Michael Ableson) получает $540 тыс. в год.

Президент Arrival Авинаш Ругообур (Avinash Rugoobur) имеет зарплату в размере 330 тыс. фунтов стерлингов в год ($456 тыс.). Также он может тратить 1 тыс. фунтов стерлингов ($1,4 тыс.) в месяц на услуги персонального водителя. Кроме того, Ругообур получил 50 тыс. фунтов стерлингов ($69,2 тыс.) в качестве компенсации за переезд.

Стали известны зарплаты сотрудников в Arrival, включая ее основателя Дениса Свердлова

Финансовый директор Тим Холроу (Tim Holbrow) получает 200 тыс. фунтов стерлингов ($276 тыс.) в год. Главный юрист компании Даниэль Чин (Daniel Chin) имеет зарплату в размере 110 тыс. фунтов стерлингов ($152 тыс.) в год.

Как топ-менеджеры Arrival на средства компании покупают ее акции

Топ-менеджеры компании также участвуют в опционной программе. Так, у Свердлова есть опционы на приобретение 818 тыс. акций компании (1,3% от общего числа акций). Рыночная стоимость данного пакета составляет $11,2 млн.

Остальные упомянутые топ-менеджеры в конце 2020 г. приобрели ценные бумаги компании по цене 3,4 евро ($4) за одну акцию. Кредиты на приобретение акций предоставил сам Arrival. Ругообур приобрел 889 тыс. акций (1,46% от их общего числа), Аблесон — 440 тыс. акций (0,7%), Чин — 299 тыс. акций (0,5%), Холброу — 176 тыс. акций (0,3%).

Исходя из текущих котировок ценных бумаг Arrival на бирже Nasdaq в $13,7 за одну акцию, получается, что Ругообур может заработать на акциях компании $8,67 млн, Аблесон — $4,3 млн, Чин — $4 млн, Холброу — $1,7 млн.

История Arrival

Денис Свердлов в 2008-2012 гг. был первым гендиректором телекоммуникационной компании «Скартел» (торговая марка Yota), строившей сети беспроводной передачи данных стандарта WiMAX. Основным акционерами компании были фонд Telconet, созданный Альбертом Авдоляном и Сергеем Адоньевым, и госкорпорация «Ростех».

В 2012 г. холдинг USM Алишера Усманова (владеет «Мегафоном») договорился с акционерами «Скартела» об объединении телекоммуникационных активов в холдинг Garsdale. После этого «Мегафон» приобрел «Скартел» и стал строить на частотах компании сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

Свердлов в 2012 г. стал заместителем министра связи. Главой министерства тогда был назначен Николай Никифоров. В 2013 г. Свердлов покинул Минкомсвязи (прежнее название Минцифры), но в структуры министерства пришли ряд его подчиненных по «Скартелу».

В 2015 г. Свердлов создал Arrival (компания зарегистрирована в Люксембурге). В конце 2020 г. Arrival договорился об обратном поглощении CIG Merger, которая не имела собственных активов, но обладала листингом на американской бирже Nasdaq.

После этого Arrival стала публичной компанией. Ее капитализация на текущий момент составляет $8,4 млрд. Свердлов через люксембургский траст Kinetik владеет 76,4% акций компании, рыночная цена данного пакета составляет $6,3 млрд.

Как Свердлов забрал экс-сотрудников «Скартела» и Минкомсвязи

Вместо со Свердловым в Arrival пришел ряд лиц, ранее работавших с ним в структурах Минкомсвязи и «Скартела». Они также стали миноритарными акционерами Arrival.

Среди них — бывший замминистра связи Алексей Козырев, бывший директор департаментов организационного развития «Скартела» и Минкомсвязи Светлана Ершова, бывший вице-президент «Скартела» по международному развитию и экс-мэр Иннополиса Егор Иванов, бывший вице-президент «Скартела» по инновациям и экс-замгендиректора по цифровизации «Почты России» (находится в ведении Минкомсвязи) Родион Шишков, бывший президент ИТ-компании Maykor (была единственным поставщиком услуг техподдержки «Почты России») Сергей Сульгин и др.