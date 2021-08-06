«Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной

Входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» выделил 136,6 млн руб. на закупку отечественной ОС Astra Linux. Помимо лицензий на ОС, концерну требуется обучение сотрудников, которое, в том числе предполагает консультации о том, как входить в систему, завершать в ней работу и пользоваться электронными торговыми площадками. Стоит отметить, что весь «Росатом» начал массово переходить на Astra Linux с 2020 г., и возможно этот выбор окончательный.

«Росэнергоатом» выбрал одну единственную

Как выяснил CNews, концерн «Росэнергоатом», дочерняя структура госкорпорации «Росатом» закупит лицензии на российскую операционную систему Astra Linux. Тендер с максимальной ценой договора в 136,6 млн руб. был опубликован на сайте госзакупок 30 июля 2021 г. Заявки будут приниматься до 16 августа, подведение итогов намечено на 13 сентября.

Согласно техзаданию, «Росэнергоатому» требуется бессрочная лицензия Astra Linux Common Edition версии не ниже 2.12 для 26 дочерних организаций, входящих в концерн. В 2021 г. госзаказчик планирует закупить чуть более 6,2 шт. лицензий, в 2022 — чуть более 4,1 тыс. штук.

«Дочка» «Ростатома» закупит Astra Linux на сотню миллионов рублей

Помимо этого, в перечень услуг, которые предоставит исполнитель, входит техническая поддержка ОС, а также консультация пользователей 14 предприятий. В список вопросов для консультаций включены введение в ОС семейства Astra Linux, вход в систему, завершение работы, а также работы с государственными информационными системами и электронными торговыми площадками с использованием крипто-средств.

На момент публикации материала на вопрос CNews о том, переходит ли «Росэнергоатом» на использование исключительно ОС Astra Linux, представители концерна ответить не смогли.

Безальтернативность Astra

В 2020 г. «Ростатом» безальтернативно закупил ОС Astra Linux с техподдержкой на общую сумму в 820 млн руб. Согласно закупочному законодательству, госкомпании ограничены в возможности напрямую указывать при описании предмета закупки конкретный товарный знак (или иное средство индивидуализации) без оговорки об эквиваленте. Поэтому «Ростатом» тогда провел «упрощенную закупку», которая в тендерных документах была приравнена к закупке у единственного поставщика.

В настоящее время «дочка» «Росатома» проводит стандартный открытый конкурс и прикладывает к документам решение о невозможности применения аналогов закупаемой четко прописанной ОС. Согласно документу, ПО Astra Linux не может быть заменено для обеспечения совместимости с ранее закупленной и частично внедренной ОС в организациях концерна «Росэнергоатом».

Почему Astra Linux

Массовое использование Astra Linux в «Росэнергоатоме» началось в конце 2020 г. На долю концерна тогда пришлось 4250 дистрибутивов. В 2021 г. внедрение Astra Linux в «Росэнергоатоме» продолжилось. В конце июля концерн на своем сайте сообщил, что Astra Linux используют уже свыше 10 тыс. его сотрудников.

Представители «Гринатома» (ИТ-интегратор атомной отрасли, входящий в «Росатом») ранее объясняли CNews выбор «Росатома» в пользу этого продукта накопленным опытом применения госкорпорации именно Astra Linux, а также «недопустимостью остановки ряда систем, функционирующих на данной ОС».

«Выбор сделан с учетом дополнительного тестирования на площадках “Гринатома” и компании “Консист ОС”, — добавили тогда собеседники CNews. — К участию в тестировании были приглашены все крупнейшие разработчики отечественных ОС. К достоинствам Astra Linux также относится большой опыт внедрения системы в России и крупнейший среди российских компаний центр компетенций по поддержке ОС».

В июле 2021 г. CNews писал о планах «Росэнергоатома» потратить 6,7 млн руб. на обучение сотрудников российскому Linux.

