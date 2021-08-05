Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter

Планируемые расходы на развитие Единой цифровой платформы «Работа в России» в период до 2024 г. выросли на 40% - до 1,15 млрд руб. В том числе должен быть обеспечен электронный документооборот при организации стажировок и практик, обеспечена возможность подтверждения сведений о независимой оценки квалификации соискателей и создан сервис трудоустройства лиц, нуждающихся в поддержке государства.

Расходы на развитие Единой цифровой платформы «Работа в России»

Планируемые расходы федерального бюджета на создание Общероссийской базы вакансий «Работа в России» в период 2019-2024 гг. вырастут с 831 млн руб. до 1,15 млрд руб. Их рост составил 40%. Это следует из обновленной версии федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews).

Для чего нужна «Работа в России»

Портал «Работа в России» (Trudvsem.ru) заработал в 2009 г. Его созданием занимается Федеральная служба по труду и занятости (Росструд). Проект предоставляет на безвозмездной основе возможность размещать и получать информацию о вакансиях и соискателях на всей территории страны. Размещением информации могут заниматься органы государственной власти, службы занятости, кадровые агентства, организации и граждане.

В 2014 г. в Законе «О занятости» населения появилась норма, согласно которой работодатели должны обеспечить предоставление в указанной системе полной, достоверной и актуальной информации о потребности в работниках и об условиях их привлечения, а также о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. Согласно постановлению Правительства, госструктурам и организациям, доля государства в которых превышает 50%, было рекомендовано размещать в указанной системе информацию об имеющихся у них вакансиях.

Планируемые расходы на развитие Единой цифровой платформы «Работа в России» выросли до 1,15 млрд рублей

Первоначально проект назывался информационно-аналитическая система «Общероссийская база вакансий «Работа в России». В 2015 г. была осуществлена модернизация указанной системы, подрядчиком выступила компания БФТ, основным владельцем которой является сооснователь холдинга IBS Сергей Мацоцкий. В 2020 г. Президент России Владимир Путин дал поручение создать единую платформу для размещения и поиска вакансий в интернете, после чего портал был вновь модернизирован.

В 2021 г. в закон были внесены изменения, согласно которым с 1 января 2022 г. информацию об имеющихся вакансиях в системе «Работа в России» должны будут размещать органы государственной и муниципальной власти, государственные и муниципальные организации, организации с государственным участием, а также организации, чья среднесписочная численность сотрудников за последний год превышает 25 человек.

Сама система была переименована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». В 2021 г. Роструд заключил новый контракт на модернизацию данной системы на сумму 457 млн руб., подрядчиком вновь стала компания БФТ.

Электронный документооборот при организации стажировок и практик

Согласно планам, изложенным в федпроекте «Цифровое государственное управлением», одним из направлений развития системы является создание механизмов и технологий для обеспечения значимого электронного документооборота между образовательными учреждениями, работодателями и студентами при организации стажировок и практик.

К 2021 г. в системе должна быть размещена информация о 100 тыс. практик и стажировок. Также должно быть реализовано информационное пространство («маркетплейс») и механизмы для взаимодействия образовательных учреждений, работодателей и студентов старших курсов учебных заведений и выпускников.

Кроме того, должны быть созданы личный кабинет образовательного учреждения и личный кабинет рекрутера организации (включая «боты» для взаимодействия с потенциальными кандидатами), а также доработаны личные кабинеты соискателей и работодателей. В планах значится модификация технического решения «Работа в России» и его мобильного приложения в части интеграции с программными платформами по наставничеству, волонтерству и работе с молодежью («Лидеры России», «Молодые профессионалы», «Профессии будущего» и т.д.).

Подтверждение сведений о независимой оценке квалификаций соискателей

Другим направлением развития платформы является реализация возможности подтверждения сведений об имеющихся у соискателей оценках (в том числе от Национального агентства развития квалификации) и предоставление сервисных возможностей получения комплексной информации (навигации) по осуществлению независимой оценки квалификации. Число уникальных посетителей сервиса, интегрированного с системами независимой оценки квалификации, должно составить в 2021 г. не менее 5 млн человек.

С этой целью в «Работе в России» должны быть реализованы личные кабинеты центров оценки квалификации и советов по профессиональным квалификациям, налажено информационное взаимодействие по импорту данных из реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации Национального агентства развития квалификаций, доработан сервис интеграции с государственными информационным ресурсом «Справочник профессии» и реализован сервис отражения подтверждения по сведениям, предоставляемым работодателями и соискателями.

Использование технологий больших данных

Еще одним направлением является развитие современных методов получения и анализа информации о рынке труда с применением технологий больших данных. Запланировано обеспечение первичного накопления данных посетителей и зарегистрированных пользователей «Работа в России» (траектория «след») действия соискателей и работодателей при трудоустройстве и подборе персонала, проведение комплексных опросов по широкому охвату соискателей и работодателей, составление поведенческих портретов целевых групп в сети делового общения Skillsnet по области поиска работы и т.д.

Для соискателей должны появиться сервисы по эффективному трудоустройству (оценка возможностей и перспектив на рынке труда, трансформация профессий и т.д.). Для работодателей запланировано создание сервисов, обеспечивающих принятие своевременных управленческих решений по управлению персоналов. Для органов государственной власти появятся механизмы, позволяющие выстраивать эффективную политику по регулированию рынка труда. В 2021 г. в «Работе в России» с помощью больших данных будет обрабатываться 90% транзакций.

Предполагается реализация сервисов по оптимизации подбора резюме/вакансий с использованием машинного обучения, включая профилирование лиц, ищущих работу. Указанные сервисы будут выявлять связи между резюме и вакансиями, основанными на накопленной информации, с фактическими откликами и трудоустройствами с использованием машинного обучения, кластеризации и реализации механизмов для создания профилей по различным целевым группам. В результате в 2021 г. удастся на 90% сократить время на подбор персонала.

Запланирована разработка инструментов поддержки работодателей и соискателей с использованием человеко-машинных комплексов. Речь идет об экспертной поддержки составления резюме, экспертной помощи в подготовке к собеседованию, оценки качества резюме (или вакансии), оценки потенциальных возможностей соискателя для трудоустройства в выбранной сфере деятельности.

Трудоустройство лиц, нуждающихся в помощи государства

Еще одним направлением является внедрение дистанционных сервисов в сфере содействия занятости. Речь идет о разработке подсистемы трудоустройства лиц, нуждающихся в поддержке государства в составе портала «Работа в России». В системе будут реализованы функции передачи заявок от работодателей на подбор работников из числа лиц, нуждающихся в поддержке государства, и функции поиска в банке специальных резюме таких кандидатов. Также будет создан банк данных соответствующих резюме с возможностью заполнения информации об указанных лицах, их пожеланий по трудоустройству и предложений от работодателей, сведений об оказанных службой занятости населения государственных услугах и фактическом трудоустройстве.

Кроме того, будут созданы сервис «Стандартизированное видеонаблюдение» и сервисы видеотрансляций. Также будет проведена доработка «Работа в России» в интересах поддержки мероприятий программы активной занятости для лиц предпенсионного возраста. В результате будет сформирован перечень наиболее востребованных профессий для лиц, нуждающихся в поддержке государству, вместе со статистикой и справочными данными по их трудоустройству.

Также будут выработаны рекомендации по трудоустройству посредством «Работы в России». К 2021 г. число размещенных в «Работа в России» вакансий для лиц, испытывающих трудности в поиске работу, составит 200 тыс. При этом произойдет сокращение времени на подбор вакансий и резюме для лиц, испытывающих трудности в поиске работы, на 90%.

Пресс-служба Роструда не ответила на запрос CNews о том, насколько были реализованы данные планы и выполнены ли намеченные целевые показатели.