Новые критерии «российскости» больно ударили по Huawei. Его доля на российском рынке СХД рухнула в 1,5 раза

Полуторакратное падение доли российского рынка СХД в Huawei связали с появлением в начале 2021 г. новых правил признания «железа» «отечественным». Они привлекли внимание к формируемому на основании этих правил реестру российской продукции при Минпромторге. В компании считают, что в этот реестр начали на всякий случай заглядывать даже те заказчики, которые этого делать вроде бы не обязаны.

Российский реестр и китайские СХД

Заметное снижение доли СХД Huawei на российском рынке в китайской компании объяснили вступившими с 1 января 2021 г. в нашей стране правилами отнесения вычислительной техники к «отечественной» продукции. По данным IDC, которыми оперирует компания, в 2020 г. доля Huawei на нашем рынке в денежном выражении составила 34%, а по итогам I квартала 2021 г. — лишь 22% (на втором месте Hitachi с 15,4%, на третьем Dell Technologies с 14,5%). Таким образом, локальное падение доли зарубежного вендора составило 1,5 раза.

Что же касается упомянутых правил, то по ним СХД сейчас может считаться российской, только если она строится на российском же центральном процессоре. Благодаря такому статусу СХД может быть включенной в реестр отечественного «железа» при Минпромторге, на который в приоритетном порядке должны ориентироваться госорганы на своих тематических закупках (по 44-ФЗ).

Разумеется, новые правила Huawei напрямую не касаются — ее СХД в реестре как не было, так и нет (если не считать совместные разработки под российскими брендами). Но, как пояснил CNews менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Huawei Enterprise в России Денис Дубинин, изменения в правилах привлекли к реестру повышенное внимание заказчиков и заставили их насторожиться.

Huawei потеряла серьезную долю российского рынка СХД из-за новых правил попадания техники в реестр российского «железа»

В понимании топ-менеджера, на реестр в начале 2021 г. стали обращать внимание даже госкомпании и бизнес-структуры, которые на него ориентироваться вроде бы не обязаны. «Но таких уже, к сожалению, мало осталось, — сказал Дубинин CNews. — Их доля на рынке в финансовом срезе мала. У нас все крупные экономические структуры так или иначе аффилированы с государством. Большого частного бизнеса фактически нет. В принципе все большие закупщики так или иначе должны соблюдать этот закон в тех или иных пропорциях. Все большие коммерческие банки с одной стороны не обязаны, а с другой у них тоже есть директивы ЦБ о том, что не менее определенного процента в структуре их ИТ должно быть отечественного производства. Игроков, которые совсем не оборачиваются на санкционность, по моим ощущениям, крайне мало. Это мое мнение; может быть я заблуждаюсь».

Мнение представителя российского производителя СХД

Выводы Дубинина в разговоре с CNews отчасти подтвердил Максим Копосов, гендиректор омского «Промобита». Компания является одним из немногих разработчиков СХД на российских чипах, чья продукция на полностью легальных основаниях (а есть и спорные примеры в виде СХД Yadro на процессорах IBM) сейчас находится в реестре Минпромторга, наряду, например, с решениями «Норси-транса» и «Аэродиска».

Копосов также отмечает всплеск интереса к реестру в начале 2021 г. в связи с новыми правилами со стороны заказчиков не из госорганов, которые на реестр ориентироваться не обязаны. Правда, в его понимании, к бизнес-структурам это все же не относится, а наблюдается лишь в отношении компаний с госучастием. Последние в своей деятельности должны учитывать постановление Правительства от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком». В нем при определении доли закупаемых российских товаров предписано ориентироваться, опять же, на реестр при Минпромторге.

Вернет ли Huawei свою долю

Если российское законодательство в отношении реестра не изменится, то отыграть назад утраченную долю рынка СХД нашей страны Huawei будет крайне сложно, не сомневается Денис Дубинин. В то же время он вполне допускает, что правила снова могут измениться.

«Вы наверное лучше меня знаете, что сейчас идет борьба по изменению правил в сторону ослабления, — говорит он. — Потому что работать-то надо, работать надо на чем-то, а чего-то за этот год не появилось, и быстро не появится. А планы выполнять надо, в том числе по развитию экономики. Я думаю, будет какой-то пересмотр, и после него продажи если не импортозамещенного, то санкционно безопасного возрастут».

В этой связи напомним, что на данный момент в стадии принятия находится разработанный Минпромторгом проект новой редакции постановления Правительства № 719, размещенный 29 июня 2021 г. на сайте regulation.gov.ru, которым устанавливаются новые критерии отнесения «железа» к отечественной продукции. Проектом предлагается, присваивать электронным изделиям из категории «вычислительная техника» (код 26.20), к которой относятся и СХД, баллы по ряду параметров. В сумме эти баллы должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре при Минпромторге или нет.

Примечательной особенностью данных правил является тот факт, что за использование в технике российских чипов начисляются вполне серьезные баллы, однако непременная обязанность строить на них продукцию отодвинута на 1 января 2023 г.

«Новые критерии Минпромторга в первую очередь могут затронуть серверы. Может так получиться, что х86-серверы снова станут российскими, — говорит Дубинин. — В части СХД ярких слухов, на которые можно опираться, нет. Но никто не мешает пойти тем же путем. Просто достаточно убрать строчку о том, что центральный процессор должен быть российского производства, и многие решения могут быть локализованы в короткие сроки».