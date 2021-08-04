Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами

Компания Сбербанка создаст для Росфинмониторинга модуль анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина. Это позволит, в том числе, идентифицировать участников криптовалютного рынка с целью создания их профилей и оценки роли в экономической деятельности.

Мониторинг криптовалютных транзакций

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выбрала подрядчика для работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина за 14,7 млн руб. Им стала компания «Эр си о» (RCO), следует по информации сайта госзакупок. RCO принадлежит «Рамблер интернет холдинг», которым, в свою очередь, владеет Сбербанк.

Тендер был опубликован 29 июня 2021 г., подведение итогов состоялось 29 июля. Начальная (максимальная) цена закупки — 19,6 млн руб. Помимо компании Сбербанка, в конкурсе принимали участие университет «Иннополис» и компания «Софт компани». При этом университет предлагал исполнить контракт за 10,1 млн руб., однако заявки оценивались не только по ценовым критериям.

Росфинмониторинг будет следить за криптовалютными транзакциями

Модуль мониторинга станет частью единой информационной системы Росфинмониторинга. При его создании должна использоваться ОС Linux. Сам модуль должен быть готов к 10 декабря 2021 г.

За кем Росфинмониторинг будет следить

Среди целей работ по созданию модуля мониторинга — повышение эффективности деятельности финансовых институтов и их законопослушности с учетом выявленных рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремизма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, говорится в документации. Кроме того, Росфинмониторинг планирует с помощью модуля криптомониторинга снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».

Модуль обеспечит ведомству прослеживание цепочки перемещения цифровых финансовых активов, а также ведение базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности. Помимо этого, Росфинмониоринг планирует следить за поведением участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности, следует из технического задания к закупке.

Законно ли это

В публичном блокчейне, таком как Bitcoin или Ethereum, все транзакции являются общедоступными по умолчанию, и изучать их может кто угодно, пояснил эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев РБК. По его мнению, система Росфинмониторинга может быть направлена на деанонимизацию пользователей, подозреваемых в противоправной деятельности.

При этом биткоин-транзакции отправляются в незашифрованных пакетах через интернет, что позволяет отследить IP-адрес отправителя, пояснила изданию директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. Зная IP-адрес, можно будет узнать личные данные отправителя, а по активности кошелька — его часовой пояс.

Также эксперты, опрошенные РБК, добавили, что система Росфинмониторинга может отслеживать движение средств во всех блокчейнах открытого типа, например, Ethereum, Tron, Tezos, EOS, Cardano, Stellar и др.

Система финансовой разведки

В июле 2021 г. CNews писал о планах Росфинмониторинга в 2022 г. запустить информационную систему «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма». Ее пользователями станут службы финансовых разведок России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Система будет содержать сведения из информационных систем финансовых разведок, а также открытые данные по тематике противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщили CNews представители Росфинмониторинга.