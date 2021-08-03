Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора

В Департаменте информационных технологий, связи и защиты информации МВД России назначен новый руководитель. Ведомство возглавил эск-начальник экономической полиции Татарстана Ильдар Сафиуллин. Департамент с марта 2020 г. оставался без руководителя. Его обязанности все эти месяцы временно исполнял Юрий Войнов, впоследствии ставший заместителем Сафиуллина.

Новое назначение в МВД

Министерство внутренних дел России (МВД) назначило нового руководителя Департамента информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ). Им стал экс-начальник экономической полиции Татарстана Ильдар Сафиуллин, пишет портал Tadviser.

ДИТСиЗИ больше года оставался без полноценного главы. Предыдущий руководитель ведомства Александр Балаев был освобожден от должности в середине марта 2020 г.

Представители российского МВД на момент публикации материала не подтверждали и не опровергали новое назначение Сафиуллина. Официальный сайт Министерства на 3 августа 2021 г. не содержал информации об изменениях в кадровом составе ведомства. Сафиуллин был представлен в новой должности на расширенном заседании коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в Красноярском крае.

В июне 2021 г. Ильдар Сафиуллин по указу Президента России получил звание генерал-майора внутренней службы. До этого он был полковником внутренней службы.

Работа в правоохранительных органах

Ильдар Сафиуллин родился в Казани. Он учился в Кемеровском высшем военном командном училище связи, после которого в 1994 г. стал работать в исправительно-трудовой колонии строгого режима №18 на должностях инженера связи и замглавы отдела безопасности.

Ильдар Сафиуллин работает в ДИТСиЗИ с марта 2020 г.

В 1998 г. Ильдар Сафиуллин получил профессию юриста – он окончил Академию МВД России. Тогда же он перешел на работу в управление собственной безопасности МВД по Республике Татарстан. Здесь он занял пост старшего оперуполномоченного по особо важным делам.

Следующим этапом карьеры Сафиуллина стала работа главы отдела «Р» МВД по Татарстану, в настоящее время известного как отдел «К». Как пишет издание «Бизнес Online», на этом посту Сафиуллин занимался раскрытием различных преступлений, связанных с информационными технологиями.

2002 г. ознаменовался для Сафиуллина переходом в межрайонный отдел полиции на должность начальника. Затем его назначили руководителем центра оперативно-розыскной информации МВД по Республике Татарстан. В 2007 г. Ильдар Сафиуллин стал работать замглавы управления республиканского МВД по налоговым преступлениям.

Успехи на посту главы экономической полиции

В начале 2011 г. Ильдар Сафиуллин возглавил экономическую полицию Татарстана, в настоящее время известную как Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Эту должность он занимал более 10 лет.

За это время в регионе было расследовано несколько особо громких дел. Также именно при Сафиуллине состоялся первый арест руководившего Верхнеуслонским районом Татарстана Александра Тимофеева. Как пишет «Российская газета», в январе 2021 г. его приговорили к штрафу в 300 млн руб. за полученную им взятку в 5 млн руб.

Начало карьеры в ДИТСиЗИ

Ильдар Сафиуллин ушел из экономической полиции Татарстана в марте 2020 г. по причине перехода в центральный аппарат российского МВД. Он получил должность замглавы ДИТСиЗИ.

Приход Сафиуллина в Департамент совпал с освобождением от должности руководителя этого ведомства – Александра Балаева. Как сообщал CNews, Балаев был назначен на этот пост 8 февраля 2019 г. указом Президента России Владимира Путина. Этим же документом Балаеву было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

До назначения Балаева кресло начальника ДИТСиЗИ пустовало в течение полугода. CNews писал, что до Балаева его занимал генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Ляшенко. Он был уволен указом Президента России в августе 2018 г.

ДИТСиЗИ без руководителя

После ухода Балаева новый начальник ДИТСиЗИ назначен не был. Руководил ведомством врио его главы Юрий Войнов.

В ноябре 2020 г. Владимир Путин присвоил Войнову звание генерал-майора внутренней службы. К апрелю 2021 г. Войнов стал первым заместителем начальника этого департамента. О его новой должности говорится о распоряжении Правительства России об утверждении состава правительственной комиссии, уполномоченной на принятие решений об аккредитации удостоверяющих центров. Документ датирован 10 апреля 2021 г.