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Россияне смогут подписывать коммерческие договоры через портал госуслуг

Минцифры запустило мобильное приложение «Госключ» для пользователей госуслуг. С его помощью можно будет бесплатно и очень быстро получить электронную подпись. На данный момент с помощью приложения можно подписать договор на оказание услуг сотовой связи, а в будущем — договор купли-продажи авто или аренды недвижимости.

Приложение электронной подписи

Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн, говорится на портале ведомства. Новое приложение «Госключ» позволит пользователям портала госуслуг бесплатно получать электронную подпись за несколько минут. На данный момент с помощью электронной подписи пользователи уже могут заверить договор на оказание услуг сотовой связи. Сейчас эта возможность доступна для абонентов Tele2. В ближайшее время такую опцию откроют МТС, «Мегафон» и «Билайн».

В дальнейшем перечень сделок и юридических документов, которые можно будет подписывать с помощью нового сервиса, будет расширен, говорится в сообщении Минцифры. Например, «Госключ» можно будет использовать для онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости.

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Минцифры запустило приложение для предоставления электронной подписи

«Госключ» уже доступен в магазинах приложений. Однако воспользоваться им смогут только граждане с подтвержденной учетной записью портала госуслуг.

Подробности приложения

Новость о запуске «Госключа» вышла в один день с сообщением о соглашении ВТБ и «Ростелекома» создать цифровую платформу подписания и хранения документов. Стороны договорились предоставить Минцифры систему для выдачи пользователям госуслуг сертификатов электронной подписи.

Как рассказали CNews в Минцифры, в проекте «Госключ» используются сервисы вышеупомянутой платформы. ВТБ и «Ростелеком» создают ее в инфраструктуре электронного правительства на базе отечественного ПО и оборудования, говорится в релизе партнеров.

В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Эксперимент по использованию электронной подписи реализует Минцифры в рамках Постановления Правительства от 15 июля 2021 г.

Банковские госуслуги

В июле 2021 г. CNews писал о планах Минцифры провести эксперимент по получению госуслуг в электронном виде через банковские приложения. Эксперимент может быть запущен с 1 сентября 2021 г. по 31 декабря 2022 г., следует из постановления Правительства, опубликованного на regulation.gov.ru.

Среди перечня доступных госуслуг, которые заявитель сможет получить через банковские приложения, — информация по находящимся на исполнении, оконченным и прекращенным исполнительным производствам, установление страховой и накопительной пенсии. В том числе, заявители смогут поставить на учет транспортное средство.

В банковских приложениях можно будет также подать заявку на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также на содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых сотрудников.

Кристина Холупова

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