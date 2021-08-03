ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office

«Мой офис» для ФСО

Как выяснил CNews, Федеральная служба охраны (ФСО) готова потратить на закупку лицензий на российский офисный программный пакет «Мой офис частное облако» 36,5 млн руб. Этих денег госзаказчику хватит на приобретение 10 тыс. лицензий сроком действия на один год, «с правом пользования интегрированными средствами криптозащиты».

Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере Управления научно-технического обеспечения службы специальной связи и информации ФСО. Закупка стартовала 28 июля 2021 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов принимаются до 10 августа 2021 г. Торги намечены на 12 августа. Победителю необходимо будет предоставить заказчику лицензии до 30 сентября 2021 г.

Финансирование закупки будет осуществляться из бюджета госпрограммы «Информационное общество» на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. в части мероприятий национальной программы «Цифровая экономика».

ФСО потратит на пакет «Мой офис» до 36,5 млн рублей

Примечательно, что сейчас речь идет уже о второй попытке ФСО приобрести эти лицензии. Первую ведомство предприняло на тех же условиях 30 июня 2021 г. На тендер было подано две заявки, но после их рассмотрения аукционная комиссия на торги не допустила ни одного из претендентов.

Заявка одного из них не соответствовала описанию объекта закупки, в частности, в ней отсутствовало право пользования интегрированными средствами криптозащиты. В заявке второго, возможно по рассеянности, была прописана к поставке 1 тыс. лицензий вместо 10 тыс. Имена этих несостоявшихся участников торгов в публичном доступе не представлены.

Отметим, что численность сотрудников в ФСО является секретной информацией. Однако в сентябре 2016 г. экс-телохранитель первого Президента России Бориса Ельцина и создатель Службы безопасности Президента Александр Коржаков в интервью изданию «Медиазона» заявил, что, по его данным, на тот момент численность службы составляла «под 50 тыс. человек».

Офисное ПО силовиков

Анализ сайта госзакупок показывает, что традиционно в ФСО использовалось офисное ПО американской компании Microsoft. В частности, в 2013 г. государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия ФСО» приобретала неисключительные (пользовательские) права на «Microsoft Office профессиональный 2013», а в 2015 г. она обновляла лицензий на ОС Microsoft Windows 7 до Windows 8 Microsoft Office Professional 2013.

ФСО не входит в контур управления Правительства России, поэтому в программе Минкомсвязи (ныне Минцифры) централизованных отечественного закупок офисного ПО не участвовала. Напомним, в январе 2020 г. CNews писал об итогах тендеров Минкомсвязи на централизованную поставку офисного ПО в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) в 2019 г. В рамках этих закупок 19 ведомств получили 150,8 тыс. пакетов «Мой офис» на сумму 498,6 млн руб. Еще один контракт на поставку офисных пакеты «Р7-офис» в 26 ФОИВ обошелся в сумму 241,9 млн руб.

По косвенным сведениям из публичных источников можно заключить, что к настоящему времени ФСО с продуктами линейки «Мой офис» уже знакома, хотя и не вполне ясно, в какой мере.

На момент публикации данного материала ни в ФСО, ни в компании «Новые облачные технологии» (разработчик «Моего офиса») прояснить данный момент CNews не смогли.

Что собой представляет закупаемый пакет

На сайте разработчиков, «Мой офис частное облако» описывается как продукт для организации виртуальной рабочей среды в государственных организациях и крупных коммерческих предприятиях. Он включает редакторы текста, таблиц, презентаций и приложения для управления почтой, календарем и контактами.

В состав продукта входят сервер совместной работы, почтовый сервер, система хранения данных и информационно-коммуникационный сервис «Логос». «”Мой офис частное облако” позволяет работать в частном облаке, на мобильных устройствах и в веб-браузерах», — указывается компанией.

В отношении закупаемой силовиками версии с поддержкой российских криптоалгоритмов сообщается, что в ней реализована защита каналов связи между клиентскими приложениями и серверами

«Шифрование почтовых сообщений криптоалгоритмами ГОСТ обеспечивает конфиденциальность переписки; электронная подпись письма гарантирует, что содержимое сообщения не было изменено в процессе пересылки, а также официально подтверждает его авторство», — уточняют разработчики.